دونالد ترامب (Donald Trump) يوقع على مشروع قانون جينيوس (GENIUS Act) ويقول مازحاً: “لقد أطلقوا عليه هذا الاسم تيمناً بي”

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قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump) بالتوقيع على مشروع قانون جينيوس (GENIUS Act) ليصبح قانوناً في البيت الأبيض بعد ظهر يوم الجمعة، ما يُمثل انتصاراً تاريخياً لمؤيدي سياسات الكريبتو.

دونالد ترامب يُصدّق على قانون GENIUS Act

يُعرف مشروع القانون بـ: قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins-GENIUS Act)، وبدا ترامب سعيداً خلال التوقيع عليه حيث قدم تهانيه أثناء مخاطبته لكبار المشرّعين والصحفيين الأمريكيين في حفل التوقيع التاريخي على مشروع القانون بتاريخ 18 تموز/يوليو.

.@POTUS: "The GENIUS Act — they named it after me." 🤣 pic.twitter.com/TpqvTCmNxO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 18, 2025

وقال ترامب مازحاً: “لقد عملنا بجد، وأنجزنا قانوناً هاماً للغاية، وقد أطلقوا عليه هذا الاسم تيمناً بي. أود أن أشكركم، فهو قانون مذهل حقاً”. وتابع الرئيس: “تعرض مجتمع الكريبتو بأكمله للسخرية والتجاهل والتهميش لسنواتٍ عديدة. فحتى وقتٍ قريب لا يتجاوز العام ونصف العام، راهن الجميع على فشلكم، ولكنّ هذا التوقيع اليوم يُعتبر بمثابة رد اعتبار قوي”.

قانون الكريبتو ينتصر بالرغم من معارضة المشرّعين الأمريكيين

جاءت تعليقات ترامب بعد يوم واحد من تمرير قانون جينيوس (GENIUS Act) في مجلس النواب بأغلبية 308 من الأصوات مقابل 122 صوتاً معارضاً يوم الخميس، خلال ما أطلق عليه الحزب الجمهوري “أسبوع الكريبتو”.

ويُعتبر قانون العملات المستقرة الرئيسي هذا واحداً من 3 قوانين مثيرة للجدل تتعلق بقطاع الكريبتو، إلى جانب قانون الوضوح (CLARITY Act) وقانون مكافحة أنشطة المراقبة المتعلقة بالعملة الرقمية للبنك المركزي (Anti-CBDC Act)، والتي تمّ طرحها لدراستها هذا الأسبوع في مجلس النواب.

يُذكر أن مشاريع القوانين الثلاثة الخاصة بالكريبتو فشلت خلال تصويت إجرائي يوم الثلاثاء، والذي شهد محادثاتٍ أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقتٍ متأخر من الليل مع المشرّعين المترددين.

من جهةٍ أخرى، حظيت المصادقة على قانون جينيوس بإشادة واسعةٍ من أعضاء مجتمع الكريبتو على الرغم من معارضة العديد من الديمقراطيين البارزين لهذا التقدم.

في هذا السياق، أطلقت عضو الكونجرس ماكسين ووترز (Maxine Waters) -النائب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا- أسبوعها الخاص تحت شعار “أسبوع مكافحة فساد الكريبتو”، في معارضةٍ منها لنجاح مشاريع القوانين الثلاثة الرئيسية.

وقالت ووترز في بيان صدر مؤخراً: “تُضحي هذه القوانين بالأمريكيين الكادحين وتعرّضهم لخطر أزمة مالية مستقبلية فقط من أجل إضفاء الشرعية على عمليات احتيال دونالد ترامب في مجال الكريبتو”.