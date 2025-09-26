توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): شركة عامة تعيد شراء أسهمها تمهيداً لممارسة نشاط تعدين العملة، فهل تواصل المؤسسات تجميع أرصدتها بهدوء؟

شركةٌ مدرجةٌ في البورصة تطلق حملة إعادة شراء لأسهمها بقيمة 10 مليون دولار قبيل اقتحامها مجال تعدين عملة دوجكوين (Dogecoin)، فيما تُبدي توقعات سعرها الأخيرة مؤشراتٍ متزايدةً على اهتمام مؤسساتي بالعملة.

عاد سيناريو التوقعات المبشرة لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى الواجهة بعد إعلان شركة Thumzup Media -التي أتمت مؤخراً صفقة استحواذ على مجمعات تعدين لعملة دوجكوين (Dogecoin)- عن إطلاق حملة إعادة شراء لأسهمها بقيمة 10 مليون دولار، ويشير هذا التحرك الاستثماري المحموم إلى قناعة الشركة بأن السعر الحالي للعملة لا يعكس مكانتها الحقيقية، وهو ما قد يمتد أثره إلى رائدة عملات الميم، لا سيّما مع ازدياد التوجه المؤسساتي نحو قطاع التعدين.

Thumzup announces $10 million share repurchase program, reflecting confidence in our long-term strategy and our commitment to delivering value to shareholders.



We also highlight our digital asset treasury:



₿ 19.106 Bitcoins

~7.5M Dogecoins



Read the press release:… pic.twitter.com/Z8oEKrIZz5 — Thumzup Media Corporation (@thumz_up) September 24, 2025

يُذكر أن دونالد ترامب الابن (Donald Trump Jr.) يمتلك الحصة الأكبر في شركة Thumzup، وربّما كان الشخصية المؤثرة التي وجّهت دفة الشركة نحو إستراتيجية مُركزة على العملات الرقمية. ففي الآونة الأخيرة، استحوذت الشركة على مجمّع DogeHash Technologies المتخصص بأنشطة تعدين عملة دوجكوين (Dogecoin)، ويُنتظر أن تدير الشركة 3,500 جهاز تعدين بحلول نهاية العام.

بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ شركة Thumzup بـ 19 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) و7.5 مليون عملة دوجكوين (Dogecoin) بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.7 مليون دولار.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) مع إعادة اختبار خط دعم اتجاه رئيسي

أدت تحركات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) اليوم إلى دفعه نحو إعادة اختبار خط دعم محوريّ قد يصبح حاسماً في تحديد مسار الأصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

يتوافق هذا النطاق المحوري للطلب مع خط متوسط الحركة الأسي المقاس بمدى 200 يوم (EMA-200)، ما يجعل منه منطقة حاسمة يتعيّن على المشترين الدفاع عنها.



فأيُّ ارتدادة قويةٍ للأعلى عن هذا المستوى قد تُشعل انطلاقة قوية صوب 0.29$، بينما سيؤكد اختراق نمط الوتد الصاعد المُوضح على المخطط البياني التوقعاتِ المبشرة لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin)، وباختراقه يُمكن للسعر الانطلاق مبدئياً صوب 0.40$ وربّما 1$ لاحقاً إذا تسارعت وتيرة اكتساب الزخم.

كما يُسهم الدعم المؤسسي من شركاتٍ مثل Thumzup، إلى جانب الإطلاق الأخير لصندوق REX-Osprey Dogecoin ETF في دعم الزخم القائم، ويتيح لعملة دوجكوين (Dogecoin) لفتَ الأنظار خلال هذه الدورة. إلى أن يحدث ذلك، هناك اكتتابات لعملات رقمية جديدة -أبرزها حالياً اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI)- تتيح مكاسب أقوى وأسرع؛ فقد تمكن اكتتابها من جمع حوالي 2.5 مليون دولار حتى الآن مع استمراره باكتساب زخم قوي قد يؤهله لإحداث ضجةٍ قويةٍ في القطاع.

