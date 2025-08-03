توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): إشارة التقاطع الذهبي تدفع زخم السوق نحو مكاسب محتملة بنسبة 200%

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تواجه عملة دوجكوين (Dogecoin) لحظة حاسمة قد تُحدِّد مصيرَ اتجاهها الصاعد على المدى الطويل، في ظل تراجعاتٍ أخيرة تُنذر بانعكاس محتملٍ نحو الاتجاه الهابط.

عقبَ أسابيع من الانخفاضات المتواصلة، يقترب سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) من ملامسة إحدى مستويات الدعم الهامة عند متوسط الحركة الأسي المقاس بمدى 200 يوم، والذي قد يُمثل فرصته النهائية للحفاظ على التوقعات السعرية الصاعدة على المدى القصير. فوفقاً للمحلل الشهير Dann Crypto على منصة X، ارتبط هذا المستوى في السابق بـ “استمرارية قوية” عندما يصمد، ما يشير إلى أن الشموع المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد الاتجاه العام لعملة الميم الرائدة.

$DOGE Loves trading around its Daily 200 Moving Average and Exponential Moving Average.



Generally, a breakout and retest is met with strong continuation.



Just like a bearish retest from below is usually followed up by another leg down.



Let's see how this time ends up playing… pic.twitter.com/3VxLENKwdX — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) July 30, 2025

وتُفاقِم معطيات الاقتصاد الكلي من حالة التوتّر؛ حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة دون تغيير في تموز/يوليو مُنتظراً تداعيات الرسوم الجمركية، فيما جاءت بيانات التوظيف أضعف من التوقعات. ومع انتهاء فترة التجميد “المتبادل” للرسوم الجمركية التي بدأت في نيسان/أبريل اليوم، وفرض ضرائب تجاريةٍ أعلى على 92 دولة، يتوقع المضاربون تضاءُل فرص خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر، ما يقلّص شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

ويرى المحلل Javon أن السلوك السعري الأخير يشبه الأنماط الصاعدة السابقة التي تسبّبت بارتفاعاتٍ نسبتها 200%.

Based on similarities to previous bull runs, the likeliness of $DOGE pushing over +226% from here to reach and break above the All Time High at $0.73905 is EXTREMELY HIGH!



History also points to Dogecoin climbing above the $1.42 and $2.11 levels after, which is increase of more… pic.twitter.com/knJOk6VGfQ — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) July 30, 2025

تحليل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): هل أصبح الارتفاع بنسبة 200% وارداً مجدداً؟

بناءً على المخطط البياني ضمن إطار أربع ساعات، يبدو أن سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) يستعد لاستئناف مساره الصاعد الذي بدأ في منتصف تموز/يوليو، مع تكوّن نمط راية صاعدة يوحي بإمكانية استهداف القمة السابقة.

المخطط البياني لزوج عملة دوجكوين/عملة تيثر (DOGE/USDT) في إطار أربع ساعاتٍ يظهر نمط الراية الصاعدة – المصدر: Binance/TradingView

ويشير الارتداد من مستوى 0.20$ -المتوافق مع متوسط الحركة الأسي بمدى 200 يوم في المخطط البياني اليومي- إلى إمكانية تكرار النمط التاريخي الذي غالباً ما يفضي إلى استمرار قوي في الاتجاه.

من ناحيتها، تدعم مؤشرات الزخم احتمالات انعكاس الاتجاه؛ وشهد مؤشر القوة النسبية (RSI) ارتداداً حاداً من مستوى البيع الزائد عند 30، مشيراً إلى عودة المشترين إلى السوق مع بداية تراجع نشاط البائعين. في الوقت نفسه، يقترب خط مؤشر MACD من تسجيل تقاطع ذهبي صاعد مع خط الإشارة، ما يمثل مؤشراً مبكراً على نشوء اتجاه صاعد قصير الأجل على المخطط البياني في إطار أربع ساعات.

ويُمثل مستوى 0.22$ نقطة محورية ينبغي مراقبتها، إذ إن استعادته تُؤكّد أن الاختراق ليس مجرّد حركة زائفة؛ فإذا تم تأكيد الاختراق، سيشير المسار الفني إلى إمكانية التوجه نحو المقاومة التالية عند 0.245$، ثمّ إلى قمة تموز/يوليو عند 0.28$، أي بمكاسبَ محتملةٍ تبلغ 37%. وإذا ما استمرَّ الزخم، فقد يتجه سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) نحو تحقيق هدف 0.3760$ كما توقّعه المحلل Swanson، لا سيّما مع ترقب السوق إطلاق صناديق التداول الفوري لعملة دوجكوين في البورصة (Dogecoin Spot ETFS)، والتي من شأنها إطلاق العنان لموجة طلب مؤسساتي جديدة.

وفي حال حافظ الاتجاه على استقراره وتواصَل الزخم، فإن تحقيق مكاسب بنسبة 200% لا يبدو مُستبعداً.

الموجة الصاعدة القادمة قد تشهد تألّق عملة أخرى مستوحاة من عملة دوجكوين (Dogecoin)

عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية الكبيرة مثل دوجكوين (Dogecoin)، فإن المكاسب غالباً ما تكون أبطأ وأصعب تحقيقاً. فالارتفاعات الكبيرة تستغرق أشهراً لتتكوّن، وغالباً ما تحدث خلال أيامٍ معدودة، تاركةً معظم مالكيها حبيسي الانتظار.

في المقابل، تُظهر العملات الجديدة المستوحاة من عملة دوجكوين (Dogecoin) نفس الزخم الجماهيري، لكنها تحمل فرصاً أكبر لتحقيق عوائد مرتفعة، حيث يُراقب المضاربون عن كثب العملة التالية التي قد تتصدَّر المشهد، ويبدو أن عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) تبرز كمرشح قوي، فقد تم تطويرها في إطار أبرز الاتجاهات الرائجة لعملات الميم في هذه الدورة، والمعروفة بالعملات ذات المُهمّة (mission coins)، وهي تقوم على فلسفةٍ خاليةٍ من أيّ استخدام وظيفي.

We are at a pivot point.



Dozens more launchpads will come.



Millions of gamble coins will come and go.



But only a handful of MISSION COINS will WIN. pic.twitter.com/rxsVfeux8A — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) July 8, 2025

وتجمع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بين هجاء ثقافة الصالات الرياضية وتهوّر المتداولين، وتقدم نفسها على أنه أكثر من مجرد عملة ميم؛ بل هي أصل يمثل أسلوب حياة.

موقع اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

من جهةٍ أخرى، يشهد مجتمع المشروع نمواً سريعاً، فقد جمع اكتتاب عملته أكثر من 236,000$ حتى الآن، ويحصل أوائل مالكو العملة على عائد رهن سنوي (APY) مرتفع يبلغ حالياً 928%.

ويمكنكم متابعة أخبار مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) عبر منصتي X وتيليجرام، أو من خلال المشاركة في الاكتتاب على الموقع الإلكتروني الرسمي.