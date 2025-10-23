توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) إثر تراجعه ​​​​بنسبة 1% فقط في 24 ساعة، فهل بدأ انعكاس المسار؟

شائعات إطلاق شركة بلاك روك (BlackRock) صندوقاً متداولاً في البورصة لعملة دوكجوين (Dogecoin ETF) قد تشعل الأجواء، وتوقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) تتطلع إلى حدوث انتعاشةٍ لافتةٍ مع استمراره بالتماسك أعلى مستوى 0.19$.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يبدو أن ضغوط البيع على عملة دوجكوين (Dogecoin) قد تراجعت في آخر 24 ساعة، حيث انخفضت قيمة العملة بأقل من 1% فقط، ويبدو أن مستوى 0.19$ يُمثل دعماً قوياً في الوقت الحالي، ما يُعزز التوقعات الإيجابية لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin).

وقد شهد سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) انخفاضاً حاداً بنحو 21% خلال الشهر الأخير، وسط ضعف إقبال المتداولين على عملات الميم بشكلٍ عام مؤخراً.

RUMOR: 🚨



Insiders say BlackRock is preparing to file for a $DOGE ETF by month-end. pic.twitter.com/i20vZ2GlUO — CEO (@Investments_CEO) October 22, 2025

وباستثناء عددٍ قليل من عملات الميم كعملة ميم كور (MemeCore-M) وعملة فارتكوين (Fartcoin-FARTCOIN)، جاء الأداء العام لعملات هذه الفئة مخيباً للآمال.

مع ذلك، برز تطوّرٌ واحد قد يُغير مسار عملة دوجكوين (Dogecoin)؛ فوفقاً للحساب الشهير @Investments_CEO على منصة X، إذ ربما تُطلق شركة بلاك روك (BlackRock) صندوقاً متداولاً في البورصة لعملة دوكجوين (Dogecoin ETF) قريباً.

ويتابع هذا الحسابَ أكثرُ من 600,000 مستخدم، لذا ربّما يصل تأثير هذه الإشاعة إلى بعض المستخدمين ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع قصير الأجل في سعر عملة دوجكوين (Dogecoin).

يُشار إلى أن صندوقREX-Osprey Dogecoin ETF (DOJE) -صندوق التداول الفوري الوحيد لعملة دوجكوين في البورصة (Dogecoin Spot ETF) داخل الولايات المتحدة حتى الآن- يمتلك الآن أصولاً خاضعة لإدارته من العملة بقيمة 30 مليون دولار للمرة الأولى منذ إطلاقه.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بعد تماسكه أعلى مستوى دعمه الرئيسي خلال التراجع الأخير

على المخطط البياني اليومي، ارتدَّ سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) للأعلى عن مستوى دعم خط الاتجاه الصاعد مؤخراً، ويبدو مستعداً لاستئناف مسيرة الارتفاعات.

ويبدو أن العملة تتمتع بدعم قوي ضمن نطاق 0.17$-0.19$، ما يوحي بأنها تمرّ -ربما- بموجة تجميع وسط ترقب المحفّز التالي، والذي قد يُوفره قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة المنتظر صدورُه الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يُعطي دفعةً للعملات الرقمية إذا قرَّر البنك المركزي الأمريكي خفض معدلات الفائدة وفقاً للتوقعات.

عندها، قد ينطلق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) سريعاً إلى 0.23$، وهو حاجز المقاومة الرئيسي الواجب مراقبته حالياً، مع إمكانية استمرار الارتفاع إذا اكتسب زخماً إيجابياً قوياً بما يكفي.

