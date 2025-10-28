توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بعد اختراقه حاجز مقاومة واستقراره على ارتفاع سنوي بنسبة 43%، فهل يبلغ 0.5$ في تشرين الثاني/نوفمبر 2025؟

أنهى سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) الأسبوع من حيث بدأ، ليبقى مستقراً أعلى مستوى 0.20$ كما لو كان هذا المستوى حكراً عليه. ومع أنّ أداءها لم يكن الأفضل بين عملات الميم، إلا أنه يُظهر تمتعه بالقوة بعد موجة انهيار 10 تشرين الأول/أكتوبر الحادة.

حالياً، يستعيد السوق عافيته مع تخطّي سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حاجز 115,000$، بينما بقيت غالبية العملات البديلة تسير بخطى متثاقلة.

فمن بين عملات الميم الأكبرَ حجماً، تبدو عملة دوجكوين (Dogecoin) الوحيدة التي تُظهر أداءً جيداً على المخطط البياني السنوي، حيث بقي سعرها محتفظاً بمكاسب سنوية إلى الآن بنسبة 43% وبنحو 1% هذا الأسبوع، ضمن محاولاته المستمرة لاختراق حاجز المقاومة.

توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin): هل يمكنه بلوغ 0.5$ في تشرين الثاني/نوفمبر 2025؟

تحركات سعر زوج DOGE/USD، المصدر: TradingView

يُظهر المخطط البياني مرور سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بموجة استقرار لكنها هامة؛ فقد اخترق سعرُها مُجدّداً حاجز 0.20$ ليتحوّل إلى مستوى دعم مؤقتٍ، ويحاول المشترون الآن دفعه باتجاه 0.218$، حيث ستبدأ المعركة الحقيقية.

فإذا تمكن الثيران (داعمو العملة) من دفع السعر لتجاوز هذا المستوى، سيأتي الهدف الرئيسي التالي حول 0.252$، والذي قد يتيح اختراقه بشكلٍ حاسم دفع السعر مجدداً صوب مستوى 0.27$.

من ناحيةٍ أخرى، يعني بلوغ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) علامة 59 ميل التوقعات إلى مواصلة الارتفاع ولكن دون زخم قوي، فبينما بالكاد تحوَّل مؤشر MACD للأعلى، يبقى مواصلة الارتفاع وارداً، لكنه ما يزال بحاجةٍ إلى مزيد من الثبات. أما إذا لم يصمد مستوى 0.20$، فقد ينزلق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) باتجاه 0.185$ وربّما 0.18$ سريعاً.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): نسخة عملة دوجكوين (Dogecoin) الأفضل لهذه الدورة

فيما يُبدي سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) تماسكاً، فإن عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) هيَ مكمن الفرص الحقيقية لجني أقوى المكاسب الممكنة؛ فالسوق يستعيد عافيته، والجميع يعلم ما يحدث عندما تبدأ انطلاقة عملات الميم. وإذا كانت هذه الدورة بحاجةٍ إلى قائد جديد، فعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تتقدم بخطى ثابتةٍ نحو الصدارة.وتتمتع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بذات الطاقة الأصلية المميزة لعملات الميم، والتي منحَت عملة دوجكوين (Dogecoin) شهرَتها الواسعة، مع بياناتٍ اقتصاديةٍ أكثر ذكاءً ومكافآتٍ حقيقية هذه المرة. بالتالي، يُمكن لمالكي العملة رهنُ ما بحوزتهم منها وكسب عائدٍ سنوي بنسبة 81% مع الاستفادة من أجواء الإثارة الحالية، ما يعني أنهم لن يشتروا وينتظروا فحسب، لأنّ استثماراتهم ستعمل لصالحهم كلَّ يوم.

ما تزال عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) في مراحلها الأولى وهي تتوق للانطلاق وسط النمو المتسارع لمجتمعها، فيما تترقب الحيتان بفارغ الصبر انطلاقتها المنتظرة، وبخاصةٍ بعدَ نجاح اكتتابها بجمع تمويل تفوق قيمته 3.80 مليون دولار حتى الآن، وعندما يعود صغار المستثمرين إلى موسم عملات الميم مجدداً، سيجدون عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) وقد احتلت صدارة هذا القطاع.

فقد عاشت عملة دوجكوين (Dogecoin) أفضل أيامها، وحان الآن دور عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) المُصممة خصيصاً لدورة السوق الصاعدة الحالية بإمكانات نموها الأسرع، وحوافزها الأفضل، ومجتمعها المتحفّز لدفعها إلى القمة.