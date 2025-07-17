مشاريع قوانين الأصول الرقمية تبدو بمثابة كازينو لأصحاب المليارات في قطاع العملات الرقمية، وفقاً للنائبة ماكسين ووترز (Maxine Waters)
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في بيان صحفي جديد بتاريخ 16 تموز/يوليو، صعّدت النائب ماكسين ووترز (Maxine Waters) من حدة انتقاداتها لـ “أسبوع الكريبتو” الذي يقوده الجمهوريون.
ماكسين ووترز تنتقد ارتباطات ترامب بقطاع العملات الرقمية
في بيان صحفي شديد اللهجة صدر يوم الإثنين الماضي وتم نشره على الموقع الرسمي للجنة الخدمات المالية التابعة للحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، أشارت ووترز إلى أن مشاريع القوانين الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالعملات الرقمية -والتي تتم مراجعتها في الكونجرس هذا الأسبوع- ستُحول القطاع إلى “كازينو لأصحاب المليارات في قطاع العملات الرقمية يُمكّنهم من تعظيم أرباحهم“.
وجاء في البيان: “لأسابيع، حذرت النائب البارز في لجنة الخدمات المالية ماكسين ووترز من المخاطر الجسيمة التي قد يُسبّبها مشروعا قانوني CLARITY وGENIUS على نظامنا المالي”. ووفقاً لها، فإن “هذه القوانين تتخلى عن الأمريكيين الكادحين وتُعرّضهم لخطر أزمة مالية مستقبلية، كلُّ ذلك من أجل إضفاء الشرعية على عمليات الاحتيال التي يقوم بها دونالد ترامب في القطاع”.
كما هاجمت ووترز مشاريع الأصول الرقمية الخاصة بالرئيس الأمريكي بوصفها “جرائم متزايدةً في قطاع الكريبتو”، وانتقدت تردّد الجمهوريين في إدراج بنود قانونيةٍ ضمن التشريعات من شأنها تقييد ارتباطات ترامب بهذا القطاع.
وختم البيان بالقول: “ما الحل الوحيد المتبقي لوقف احتيال ترامب في قطاع العملات الرقمية وحماية المستخدمين؟ الحل هو التصويت بـ (لا) على مشروعي قانوني CLARITY وGENIUS“.
تمرير مشاريع قوانين الكريبتو بعد اجتماع عقده ترامب
جاءت انتقادات ووترز في اليوم نفسه الذي قام فيه الكونجرس بتمرير 3 مشاريع قوانين تتعلق بالأصول الرقمية بواقع 215 صوتاً مقابل 211 صوتاً في تصويتٍ إجرائي، وذلك بعد فشل تمرير هذه القوانين في تصويتٍ سابق يوم الثلاثاء، ما دفع ترامب إلى الاجتماع بعدة مشرّعين أمريكيين وافقوا -“بعد نقاش قصير”- على تمرير مشاريع القوانين هذه.
وفي بيان بتاريخ 15 تموز/يوليو، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (Mike Johnson): “أنا ممتنٌ لتدخّل الرئيس ترامب هذا المساء لضمان تمرير قانون GENIUS غداً، ولموافقته مجدداً على مساعدتنا في المضي قدماً بمشاريع قوانين إضافية للعملات الرقمية خلال الأيام القادمة”. ومع تواصل أسبوع الكريبتو، يبدو أن تحويل مشاريع القوانين المتعلقة بالأصول الرقمية إلى قوانين نافذة هو مسألة وقتٍ لا أكثر.