توقعات أسعار الكريبتو اليوم 15 تشرين الأول/أكتوبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB)

رغم أن الرسوم الجمركية ألقت بثقلها على كاهل السوق، إلا أن توقعات أسعار هذه العملات البديلة الثلاث تبدو مبشرةً للغاية.

ألقت توترات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها الثقيلة على السوق اليوم، ما انعكس سلباً على توقعات أسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة بينانس (Binance Coin)، والتي منيت جميعُها بخسائر ملحوظةٍ خلال آخر 24 ساعة، إلا أن مقوّماتها الأساسية بقيت محتفظةً برسوخها، وبخاصةٍ مع ترقب إطلاق صناديق متداولة في البورصة (ETFs) لبعض العملات البديلة لاحقاً هذا العام، وهو حدث يُرجّح تسبّبه بانطلاقاتٍ قوية.

يوحي ذلك بأن الوقت الحالي ربّما يُعد مثالياً لشراء عملات أحدَث ظهوراً، إذ تُظهر إحداها التي تشهد اكتتابها حالياً تحديداً ما يؤهلها للانطلاق بقوة فور إطلاقها.

توقعات أسعار الكريبتو لعملة ريبل (Ripple-XRP): الصناديق المتداولة في البورصة ونمو مشروع Ripple قد يساعدانه على الارتداد من منطقة البيع الزائد

لم تكن الأسابيع الأخيرة رحيمة بعملة ريبل (Ripple)، إذ تراجَع سعرها من 3.09$ أوائل تشرين الأول/أكتوبر ليستقرَّ اليوم حول 2.49$ على تراجع يومي بنسبة 6%، وأسبوعي بمعدل 17%، وشهري بنحو 20% مع احتفاظه بمكاسب لافتةٍ تبلغ 360% مقارنةً بقيمته قبل 12 شهراً، فلا شك أن العملة تعرّضت لضغوطاتٍ قوية مؤخراً لكنها قد تُمهد لانطلاقةٍ أقوى في المستقبل القريب.

وتنتظر العملة حالياً الموافقة على إطلاق عددٍ من صناديقها المتداولة في البورصة (XRP ETFs) يفوق نظيره لغيرها من العملات البديلة، ويُنتظر أن يشعل إطلاق هذه الصناديق -ربما قريباً جداً- انطلاقة سعرية قوية.

يُظهر المخطط البياني اقترابَ سعر عملة ريبل (Ripple) اليوم من مُلامسة أدنى مستوياته المسجلة مؤخراً، ومن هناك لا يبقى أمامه سوى الارتداد للأعلى، حيث تشير مؤشرات الزخم الرئيسية للعملة -كمؤشر القوة النسبية (RSI) باللون الأصفر، ومؤشر MACD (باللونين البرتقالي والأزرق)- إلى بلوغها نطاق البيع الزائد، بينما يتحرك سعرها ضمن نمط الراية المبشر.

تمنح هذه الإعدادات العملة قاعدةً قوية لانطلاقةٍ محتملةٍ خلال الأسابيع المقبلة ويضعها في موقع مثالي للنمو المستدام بالتزامن مع استمرار شركة ريبل (Ripple Labs) بتوسيع نطاق أنشطتها التجارية، ما يرجح معاودة سعرها ملامسة حاجز 3$ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، وربما يُنهي العام فوق 5$.

توقعات أسعار الكريبتو لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): الهيمنة على نظم بلوكتشين الطبقة الأولى (L1s) تعني تصدر العملة واجهة أية انطلاقة شاملة للأسواق

انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 4% خلال آخر 24 ساعة الماضية ليستقر حالياً حول 4,092$ على تراجع أسبوعي وشهري معاً بمعدل 14%. رغم ذلك، فإنه يبقى محتفظاً بمكاسب توازي 58% مقارنة بقيمته قبل عام واحد، وهي مكاسب سنوية أقل مقارنةً بعملة ريبل (Ripple)، لكنها قد تعني إمكانية مرور رائدة العملات البديلة بموجة ارتفاع أقوى للتعويض عن خسائرها مع الانطلاقة المنتظرة أواخر العام لأصول القطاع.

فبفضل تمتعها بأساسياتٍ أقوى مقارنةً بغالبية العملات الأخرى في نظر الكثيرين -باستثناء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وبعض العملات البديلة البارزة الأخرى- تبقى عملة إيثيريوم (Ethereum) في موقعٍ متقدم للاستفادة من أي انتعاشةٍ شاملةٍ لأصول القطاع. وبمراجعة مخطط سعرها البياني، يتضح مرورها هي الأخرى بموجة بيع زائد من المتوقع انتهاؤها قريباً ما يعني بدء سعرها بالتعافي.

في ذات الوقت، شهدت الأيام القليلة الماضية قيام حيتان (مستثمرين كبار) بتجميع أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum)، ربّما ترقباً لتوفيرها مكاسب مستقبلية لافتة. ونظراً لبقائها أقوي شبكات بلوكتشين الطبقة الأولى بفارقٍ شاسع، يُرجّح تصدر بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) قائمة المستفيدين من أي ازدهار شاملٍ للأصول الرقمية، بما فيها توسّع أنشطة التمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWA)، وبخاصةٍ الأصول المالية.

وعليه، قد نشهد ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 4,500$ نهاية الشهر، وربما يستهل السعرُ عام 2026 بالقرب من 7,000$.

توقعات أسعار الكريبتو لعملة بينانس (Binance Coin-BNB): هيمنة منصة Binance والعفو المحتمل عن مؤسسها تشينجبينج زهاو (CZ) قد يدفعان سعرها لاستكشاف آفاق جديدة

تُشبه عملة بينانس (Binance Coin) نظيرتها عملة إيثيريوم (Ethereum) من حيث طبيعتها الأساسية؛ فكون الأولى العملة الأساسية لمنصة Binance يجعلها في موقع الريادة عند انطلاق أي موجة ارتفاع شاملةٍ نهاية العام، خاصةً وأن منصة Binance تُعد كبرى منصات تداول الأصول الرقمية عالمياً، ويُرجّح بقاؤها كذلك في المستقبل المنظور، ما يعني أن عملة بينانس (Binance) يمكنها الاستمرار بالنمو مع توسّع القطاع بشكلٍ عام.

ويبلغ سعرها الحالي 1,186$ متراجعاً بنسبة 11% في آخر 24 ساعة، لكنه بقي بذاتِ الوقت محتفظاً بمكاسب شهرية بنسبة 28%، بعد أن مرّت العملة بموجة ارتفاع مستقر خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تشير المخططات البيانية للسعر اليوم إلى إمكانية مرورها بموجة ارتفاع أخرى قريباً.

تأكيداً على ذلك، اكتسبت العملة في الآونة الأخيرة زخماً قوياً للغاية، إذ ارتدّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) باللون الأصفر لتتجاوز 70 بعد تسجيلها أدنى المستويات بنطاق 50-60 فقط. وبالنظر إلى اقترابه اليوم من مستوى 50، فقد نشهد انتعاشة سعرية جديدةً لعملة بينانس (Binance Coin) في المستقبل القريب جداً.

وتستمد منصة Binance دعماً إضافياً من التقارير التي أشارت إلى أن إدارة الرئيس ترامب قد تُصدر قريباً عفواً عن مؤسس المنصة -تشينجبينج زهاو (Changpeng Zhao)- الذي أقرّ في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بتقصير شركته في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال، إذ سيُسهم هذا العفو في تعزيز موقف Binance التجاري، وبالتالي رفع قيمة عملة بينانس (Binance Coin).

وعليه، فمن المتوقع مواصلة سعر العملة مساره الصاعد كي يبلغ 2,000$ بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وأن يُنهي العام عند مستوى أعلى.

عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) الموفرة لآلية التعدين من أجل الكسب (M2E) تجتذب استثمارات بقيمة 1.8 مليون دولار خلال اكتتابها المثير

يبدو أن المتداولين المترقبين لموجة ارتفاعات نهاية العام قد يودون أيضاً تنويع أصول حقائبهم الاستثمارية بإضافة عملاتٍ واعدة، فغالباً ما تتفوق العملات الناشئة القوية على متوسط أداء السوق بعد إدراجها، وفي مقدمة هذه الاكتتابات الواعدة حالياً تأتي عملة بيبي نود (PepeNode) القائمة على بلوكتشين إيثيريوم والمُوفرة لآلية التعدين من أجل الكسب (M2E)، والتي نجَحَ اكتتابها المثير بجمع أكثر من 1.8 مليون حتى اللحظة.

كما حظيت عملة بيبي نود (PepeNode) باهتمامٍ استثماري ملحوظ نظراً لميزاتها الفريدة، فهي من فئة العملات الموفرة لآلية “التعدين من أجل الكسب” ممّا يُمكّن مالكيها من إنشاء معدات تعدين افتراضية تتيح لهم تلقي مكافآتٍ مثيرة.

فباستخدام عملة بيبي نود (PepeNode) لشراء عُقد تعدين افتراضية إضافية، يُمكن للمستثمرين زيادة مكاسبهم، إذ يقوم البروتوكول بتوزيع مكافآتٍ مجزيةٍ من عملات ميم معروفة مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE) وفارتكوين (Fartcoin-FARTCOIN)، كما يُوفر المشروع آلية رهن مثيرةً تتيح لمالكي العملة كسب عائد سنوي بنسبةٍ تفوق 700%.

ويُمكن للمستثمرين المشاركة في اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) خلال مراحله المبكرة بزيارة الموقع الرسمي للمشروع وربط إحدى المحافظ المدعومة -كمحفظة بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته لشراء العملة حالياً مقابل 0.0011005$، مع مراعاة استمرار السعر بالارتفاع التدريجي حتى انتهاء الاكتتاب.