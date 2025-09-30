توقعات أسعار العملات الرقمية بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر: عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بلازما (Plasma-XPL) وعملة كاردانو (Cardano-ADA)

سنتحدّث الآن عن التوقعات السعرية لثلاث عملات رقمية مثيرة في ظل تعافي السوق من نكسة الأسبوع الماضي.

شهدت التوقعات السعرية لعملة ريبل (Ripple) وعملة كاردانو (Cardano) وعملة بلازما (Plasma) تحسّناً ملحوظاً بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية لقطاع الكريبتو اليوم بنسبة 2.5%؛ حيث شهدت الأولى والثانية ارتفاعاً سعرياً بنسبة 3% على الأقل خلال 24 ساعة، فيما يستمر التفاؤل بالأخيرة -التي تضاعَف سعرُها منذ إطلاقها قبل بضعة أيام- رغم انخفاض سعرها بنسبة 10% اليوم.

سنعاين هذه العملات الثلاث في مقالتنا، وسندرس بياناتها الفنية والأساسية لنخرج بتوقعاتٍ حول مستقبلها القريب والبعيد.

التوقعات السعرية لعملة ريبل (Ripple): العملة البديلة تستهدف تجاوز مستوى 5$ مع اقتراب الموافقات على صناديقها المتداولة في البورصة (ETFs)

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 3.4% خلال 24 ساعة ليُصبح حالياً 2.87$؛ ما يعادل زيادة 2% خلال أسبوع و1.5% خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يشير إلى بداية تعافيها بعد سلسلةٍ من الانخفاضات، مع توقع تحقيق مكاسب ملموسةٍ خلال الربع الرابع من العام.

ينبع هذا التوقع من عاملين مُهمين؛ أولهما مؤشرات العملة الفنية التي تشير إلى منطقة البيع الزائد، وتتنبأ بارتدادٍ وشيك. فقد بدأ كلٌّ من مؤشر MCAD (البرتقالي والأزرق) ومؤشر القوة النسبية (الأصفر) بالتعافي من مستوياتهما الدنيا في إشارة إلى بداية ارتدادٍ قوي مُحتمل.

المصدر: موقع TradingView

ويتمثل العامل الثاني في الأسس القوية لعملة ريبل (Ripple) التي قد تصبح الأفضل في القطاع باستثناء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وربّما عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL)، حيث تتواجد أكثرُ من 10 طلباتٍ لصناديق متداولة في البورصة لعملة ريبل (Ripple ETFs) بانتظار قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وتشير التحليلات إلى احتمالية عالية للموافقة عليها.

من جانب آخر، قد تشهد هذه الصناديق إقبالاً مؤسساتياً كبيراً يرفع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، ويُرجّح أن تجذب العملة المزيد من الاستخدام والتبني بالتزامن مع نمو شركة ريبل (Ripple). وتُساهم جميع العوامل السابقة في رسم توقعاتٍ سعريةٍ متفائلة؛ وقد يتجاوز سعر العملة مستوى 3$ خلال الأسابيع القادمة، مع إمكانية اختراق مستوى 5$ قبل نهاية عام 2025.

التوقعات السعرية لعملة بلازما (Plasma): عملة مستقرة جديدة مرتبطة بشركة تيثر (Tether) تستعد للإقلاع مجدداً

عملة بلازما (Plasma) هي العملة الأساسية لحل الطبقة الأولى -شبكة بلازما (Plasma Network)- المُخصّصة للعملات المستقرة والتي تم إطلاقها من قبل شركة Bitfinex -الشقيقة لتيثر (Tether)- وتمتلك قيمة إجمالية محجوزةً(TVL) تبلغ 5.5 مليار دولار، كما جمعت سابقاً تمويلاً يتجاوز 370 مليون دولار من المستثمرين، ما يضع عملة بلازما (Plasma) في موقعٍ مناسب للنمو؛ حيث ارتفع سعرها بنسبة 80% من أدنى مستوياته المسجلة على موقع CoinGecko عند 0.7218$. ورغم مرورها بتصحيح نسبته 13% خلال 24 ساعة، إلا أن المخطط البياني يكشف استعدادَها للارتداد بقوة على المدى القريب.

المصدر: موقع TradingView

وانخفضت قيمة كلٍّ من مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD إلى منطقة البيع الزائد وتقترب من القاع؛ ما يُرجّح تعافياً سريعاً لسعر عملة بلازما (Plasma) وإعادة اختبار مستواه الأعلى تاريخياً عند 1.68$ خلال الأسابيع القادمة، مع إمكانية الوصول إلى 3$ بحلول نهاية العام في حال استمرار نمو الشبكة.

التوقعات السعرية لعملة كاردانو (Cardano): الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة ونمو الشبكة سيدفعان بسعرها إلى قمم جديدة

ارتفع سعر عملة كاردانو (Cardano-ADA) بنسبة 3% خلال 24 ساعة ليُصبح 0.7946$، ولكنه يبقى منخفضاً بنسبة 7% خلال أسبوعين و5% خلال شهر، إلا أن العملة سجلت نمواً بنسبة 100% خلال العام، ما يضعها في موقع مناسب لتحقيق المزيد من المكاسب قبل نهاية عام 2025.

وتترقب عملة كاردانو (Cardano) -كما هي حال عملة ريبل (Ripple)- الموافقة على صندوقها المتداول في البورصة؛ ومع وجود طلب واحد فقط، يمنحُه كونه من شركة Grayscale فرصة مرتفعة للموافقة، ويُمكنه أن يُحدث تغييراً كبيراً للعملة التي لا تلقى اهتماماً مؤسساتياً كافياً.

وما تزال مؤشرات العملة -على المخطط البياني- داخل منطقة البيع الزائد، حيث واجه مؤشر القوة النسبية (RSI) صعوبة بتجاوز قيمة 50 منذ نهاية تموز/يوليو.

المصدر: موقع TradingView

تقترح هذه المؤشرات اقتراب عملة كاردانو (Cardano) من الارتداد، مع وجود علاماتٍ لتجميع الحيتان للعملة خلال الأيام الماضية. ومع مكانة شبكة كاردانو (Cardano Network) كواحدة من أكبر شبكات الطبقة الأولى، توحي هذه العوامل مجتمعة بأن نهاية العام قد تأتي إيجابية جداً لسعر العملة، ومن المرجّح أن تستعيد مستوى 1$ مع نهاية تشرين الأول/أكتوبر، كما يُمكن للحركة الصاعدة في نهاية العام أن تدفعها لتجاوز قمتها السعرية التاريخية عند 3.09$ وربّما بلوغ مستوى 4$.

اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) يجمع 1.5 مليون دولار: ما العوامل التي ستساهم في نجاح عملة التعدين من أجل الكسب (Mine to Earn)؟

تحتلُّ العملات الثلاث المذكورة أعلاه مواقع قوية تدعو إلى التفاؤل بمستقبلها السعري، لكنّ المستثمرين الذين يتوقعون حركة صاعدةً في نهاية العام قد يرغبون بتنويع حقائبهم الاستثمارية وإضافة عملات جديدة منخفضة القيمة السوقية، حيث تمتلك هذه العملات القدرة على تجاوز متوسط أداء السوق، خاصةً في حال تحقيق شعبية واسعةٍ وإدراجها في منصات التداول الكبرى.

وينطبق هذا السيناريو على اكتتابات العملات التي تملك إمكانيةً قوية لارتفاع سعرها عند إدراجها للمرة الأولى في منصات التداول خاصةً في حال جمعها لتمويلٍ كبير، ومن أبرز هذه العملات عملة بيبي نود (PepeNode) المتوافقة مع معيار ERC-20 وتعمل بنظام التعدين من أجل الكسب (Mine-to-Earn).

Are you ready to build your own virtual meme coin mining rig? ⛏



◉ Buy Meme Nodes

◉ Upgrade Facilities

◉ Earn meme Coins



All on PEPENODE. 🔥https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/xNoWz5H2Ox — PEPENODE (@pepenode_io) September 28, 2025

وجمع اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) أكثر من 1.5 مليون دولار خلال أسابيع من إطلاقه في إشارة مهمةٍ للإمكانيات المستقبلية للمشروع، ونجحت العملة بجذب هذه الاستثمارات بفضل نظام التعدين من أجل الكسب الفريد، فهي تسمحُ لمالكيها بإنفاقها لبناء منصات تعدين افتراضيةٍ خاصةٍ بهم وإضافة المزيد من العٌقد إليها، وكلما زادت العقد ارتفعت مكافآت التعدين التي تشمل عملات ميم معروفة مثل عملة فارت كوين (Fartcoin-FARTCOIN) وعملة بيبي (Pepe-PEPE)، كما يُمكن رهن عملة بيبي نود (PepeNode) للحصول على عوائد تصل إلى 800%.

بالنتيجة، تجتمع هذه العوامل لتمنح عملة بيبي نود (PepeNode) فرصةً كبيرةً للنجاح، ويُمكن للمستثمرين الانضمام إلى اكتتابها عبر زيارة موقعها الرسمي وشرائها حالياً بسعر 0.0010788$، إلا أن هذا السعر سيرتفعُ تدريجياً مع تقدم مراحل الاكتتاب.