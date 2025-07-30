توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 30 تموز/يوليو: عملة ريبل (Ripple-XRP)، وعملة كاردانو (Cardano-ADA)، وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

من المتوقع أن تتّخذَ ثلاثٌ من العملات الرقمية الرائدة مساراً صاعداً في الأشهر المقبلة.

سجّلت رائدة العملات الرقمية -عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)- مؤخراً أعلى سعر لها على الإطلاق بوصولها إلى 122,838$ قبل أسبوعين، وهو ما أدى إلى فترة ثابتةٍ من التجميع في السوق.

ورغم تراجعها منذ ذلك الحين بنسبة 3.4% تقريباً، إلا أن الحماس ما يزال مرتفعاً مع استمرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالتأرجح عند مستوياتٍ مرتفعةٍ مُشعلاً الآمال بإمكانية تحقيق اختراقٍ آخرَ قريباً.

ودفع أداء بيتكوين خلال الأشهر القليلة الماضية العديدَ من العملات البديلة الرئيسية، وأفضل عملات الميم إلى الارتفاع. فعلى مدار العام الماضي، وصلت أصول -مثل عملة ريبل (Ripple) وعملة ترون (TRON-TRX) وعملة سوي نيتوورك (Sui Network-SUI) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة ترامب (Official Trump-TRUMP) وعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) وعملة فارتكوين (FartCoin-FARTCOIN)- إلى مستوياتٍ سعرية غير مسبوقة، ما عزز فكرة ارتفاع السوق ككل.

ومع تزايد توقعات المستثمرين بسوق صاعدةٍ مستدامةٍ، يتجه الاهتمام أكثر فأكثر إلى الأصول المرشحة لتجاوز أعلى مستوياتها السابقة.

عملة ريبل (Ripple): العملة الرقمية الرائدة عالمياً في حلول الدفع تسجل أعلى سعر لها على الإطلاق

حققت عملة ريبل (Ripple) إنجازاً جديداً في 18 تموز/يوليو الجاري بوصول سعرها إلى 3.65$، متجاوزاً بذلك أعلى مستوياته السابقة البالغة 3.40$ في عام 2018.

وعلى الرغم من تداولها حالياً عند حوالي 3.14$، أي بانخفاض نسبته 13.7% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، إلا أن عملة ريبل (Ripple) ما تزال تحافظ على زيادة بنسبة 43% خلال الثلاثين يوماً الماضية. بالتالي، يدخل سعر العملة الآن حالة من الاستقرار النسبي، إلا أن استمرار حماس المستثمرين يُشير إلى إمكانية تجدد الصعود.

وقد اجتذبت عملة ريبل (Ripple) دعماً كبيراً من عدة مؤسساتٍ، بفضل سرعة إتمام معاملاتها ورسومها الزهيدة وكفاءتها في إنجاز المعاملات الدولية دون الحاجة إلى وسطاء، ما لفتَ اهتمام مؤسساتٍ دوليةٍ كبرى -مثل الأمم المتحدة- إليها.

وإثرَ سنواتٍ من النزاعات القانونية، حققت شركة ريبل انتصاراً قضائياً تاريخياً في عام 2023 عندما قضت محكمة أمريكية بأن البيع الإفرادي لعملة ريبل (Ripple) لا يُعتبر مبيعاتٍ لأوراق مالية؛ وجاء إغلاق هيئة الأوراق المالية والبورصات لهذه القضية في عام 2025 ليزيد الوضوح القانوني ويُساعد على تعزيز ثقة المستثمرين بهذه العملة.

وقد حفّزت زيادة وضوح البيئة التنظيمية حركةَ استثماراتٍ قويةً باتجاه عملة ريبل (Ripple)، ما دفع قيمتها إلى الارتفاع بأكثر من 417% منذ سنةٍ وحتى الآن، متجاوزةً بكثير مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 71% في الفترة نفسها.

فنيّاً، انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة ريبل (Ripple) من مستوى مُرتفع للغاية بلغ 86 نقطة بداية الأسبوع الماضي إلى 58 نقطة الآن ما يعكس زيادةً في زخم البيع. ويبدو أن المستثمرين بدؤوا البيع لجني الأرباح بعد الارتفاع الأخير، ما قد يؤدي إلى موجة بيع قد تستمر حتى نهاية الأسبوع، وتهبط بالسعر مجدداً إلى مستوياتٍ مغريةٍ لعودة الشراء.

بالفعل، فقد انخفض سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 3.1% في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما انخفضت السوق العامة بنسبة 5.2%، وقد يستمر الانخفاض حتى يقترب مؤشر القوة النسبية من مستوى 50 المحايد. مع ذلك، تبدو مخاطر الهبوط محدودةً، حيث يعمل مستوى المقاومة السابق عند 3$ كمنطقة دعمٍ نفسي قوي لسعر العملة.

ويشير نمط الراية الصاعد الذي تشكّل منذ أواخر عام 2024 وحتى أوائل نيسان/أبريل إلى احتمالية حدوث ارتفاع آخر قد يدفع سعر عملة ريبل (Ripple) نحو 4$ بحلول الخريف المقبل.

عملة كاردانو (Cardano): هل تستطيع هذه العملة الصديقة للبيئة المنافِسة لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) تسجيل أسعار قياسية جديدة خلال عام 2025؟

تعاظم الاهتمام بعملة كاردانو (Cardano) مع ارتفاعها بنسبة 41% خلال الأسبوعين الماضيين. يعود هذا الزخم إلى قوة المؤشرات الفنية وتزايد اهتمام المؤسسات، حتى أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلى عملة ADA -إلى جانب عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana)- كمُرشح محتملٍ للانضمام إلى احتياطي الكريبتو الإستراتيجي المُقترَح في الولايات المتحدة.

من جانبه، أطلق تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson) -المؤسس المشارك لبلوكتشين إيثيريوم- عملةَ كاردانو (Cardano) عام 2014، وهي معروفةٌ بإطارها الأكاديمي الدقيق وآلية إجماع إثبات الرهن (PoS) الصديقة للبيئة، وقد كان لهذا الابتكار الفضلُ بتحوّل شبكة إيثيريوم عن نموذج إثبات العمل (التعدين) المُستهلك الكبير للطاقة.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لعملة كاردانو (Cardano) حوالي 28.7 مليار دولار، ما يعني أنها تحتاج إلى مضاعفة قيمتها ثلاث مراتٍ كي تتجاوز عملة سولانا (Solana) وتفرض نفسَها كمنافس لعملة إيثيريوم (Ethereum).

وخلال الأسبوعين الماضيين، سجلت عملة كاردانو (Cardano) ارتفاعاً بنسبة 9% متفوقة على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي لم تحقق أي مكاسب خلال ذات الفترة.

وتشير التوقعات الفنية إلى أن عملة كاردانو (Cardano) قد ترتفع من سعرها الحالي البالغ 0.795$ حتى حوالي 1.50$ بحلول الخريف، في حين تذهب التوقعات الأكثر تفاؤلاً إلى استعادة سعر العملة أعلى مستوياته على الإطلاق، والتي تم تسجيلها في أيلول/سبتمبر 2021 عند 3.09$، ما يعني زيادةً بنحو 300% عن مستوياته الحالية.

من الناحية الفنية، تكشف أنماط المخطط البياني الأخيرة عن إشارة صعود، ما يُشير إلى مزيد من الارتفاع. مع ذلك، فقد انخفض مؤشر القوة النسبية لعملة كاردانو (Cardano) من 85 إلى 56 نتيجة سحب العديد من المستثمرين أموالهم عبر البيع لجني الأرباح، ومن المرجّح أن يعودوا إلى الشراء قريباً. بناءً عليه، تتركز مستويات المقاومة حالياً عند حوالي 1.15$، في حين يمثّل نطاق 0.85$ إلى 0.90$ منطقة دعم صلبة.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): البديل الشهير لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) يتهيأ لارتفاع بثلاثة أضعاف

تم إطلاق عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في آب/أغسطس 2020، ونمَت لتصبح ثاني أكبر عملة ميم بعد عملة دوجكوين (Dogecoin) من حيث القيمة السوقية، بواقع 8 مليار دولار.

فقد انخفضت قيمة عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بنسبة 6% خلال الـ 24 ساعة الماضية بالتوازي مع انخفاضٍ بنسبةٍ مماثلةٍ في القيمة السوقية الإجمالية لقطاع عملات الميم، والتي تبلغ الآن 78.3 مليار دولار. بالتالي، يتم تداول عملة SHIB حالياً عند حوالي 0.00001337$.

مع ذلك، يبدو أن عملة شيبا إينو (Shiba Inu) تستعد لجولة ارتفاعٍ قوية أخرى. ويُظهر تحليلُ خطوط الدعم والمقاومة للعملة خلال العام الماضي نموذجين صاعدين بقوة -نموذج الوتد الهابط الممتد بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وآذار/مارس الماضي، ونموذج الراية الصاعد الذي بدأ في منتصف أيار/مايو- وهو ما يشير إلى احتمالية استمرار الصعود.

وإذا اخترق سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) مستوى مقاومته الرئيسي قرب 0.000022$ مستفيداً من إيجابية المزاج العام في السوق، فمن الممكن له -كما يرى المحللون- الوصول إلى نحو 0.00003$ قبل نهاية الصيف. وفي حال دخل القطاع سوقاً صاعدةً صريحة، فقد يصل سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) إلى ما بين 0.00006$ و0.00009$ بحلول نهاية العام.

وبخلاف العديد من عملات الميم، توفر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) استخداماتٍ حقيقية من خلال شبكتها Shibarium، وهي حل طبقة ثانية قائم على بلوكتشين إيثيريوم يُحسّن قابلية التوسع وسرعة المعاملات وكفاءة الرسوم.

عملة سنورتر (Snorter-SNORT): عملة ميم رقمية جديدة تقدم روبوت تداول عبر اكتتاب بأسعار مُغرية

غالباً ما توفر العملات الجديدة أكبرَ المكاسب للمستثمرين الباحثين عن الاشتراك مبكراً في مشاريع عالية الإمكانات، وبينما تكتسب العملات البديلة المعروفة المزيد من الزخم، فإن العملات الجديدة توفر فرصاً واعدةً جديرةً بالاستكشاف.

ومن بين أبرز هذه المشاريع نجد عملة سنورتر (Snorter)، وهو روبوت تداول مدعوم بعملة ميم قائمةٍ على بلوكتشين سولانا، مع إمكانية التوسع عبر عدة شبكاتٍ أخرى قريباً. بذلك، تم تخصيص روبوت سنورتر للعمل عبر منصة تيليجرام لتوفير بياناتٍ لحظية عن السوق مباشرةً ضمن مجموعات الدردشة.

ويُنافس روبوت سنورتر -الذي يتقاضى 0.85% فقط عن كل صفقة- منصاتٍ مثل BonkBot و Maestro وTrojan؛ وتشمل ميزاته عمليات المبادلة المحمية من برمجيات التداول التلقائي الاستباقية، ونسخ إستراتيجيات التداول، والكشف عن عمليات احتيال سحب البساط، إضافةً إلى التداول باستخدام أوامر الحدّ، ما يجعل منه أداةً متكاملة لتداول أصول الكريبتو.

في الختام، نجح المشروع بإثارة حماس المستثمرين وقد تجاوزت مبيعاته 2.5 مليون دولار خلال اكتتابه الجاري حالياً، وتقدم ميزة رهن عملة سنورتر (Snorter) عوائدَ سنوية تصل إلى 166% لمكافأة المشتركين الأوائل. وما يزال سعر العملة دون 0.10$ ومن المُتوقع أن يرتفع تدريجياً خلال مراحل الاكتتاب، وذلك لتشجيع المشاركة المبكرة.

وسواءَ كُنتم متداولين مخضرمين أو حديثي العهد بعملات الميم، فعملة سنورتر (Snorter) تقدم لكم منصةً فعّالة وسهلة الاستخدام لمساعدتكم على خوض غمار سوق العملات الرقمية سريع الخطى اليوم.

يُمكنكم متابعة أخبار مشروع سنورتر (Snorter) على منصة X أو إنستجرام، أو المشاركة مباشرةً في الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني للمشروع.