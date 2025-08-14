توقعات أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بامب دوت فان (Pump.fun-PUMP) وعملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash-BCH) اليوم 14 آب/أغسطس

تُظهر المخططات البيانية للأسعار أسباباً قوية لشراء عملة ريبل (Ripple) وعملة بامب دوت فان (Pump.fun) وعملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash).

روبوت يمسك بعملات ريبل وبامب دوت فان وبيتكوين كاش مع عبارة “Gemini AI يتوقع الأسعار”

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) -صاحبة أعلى قيمة سوقية في سوق الكريبتو بقيمة 2.4 تريليون دولار- إلى أعلى مُستوياته السابقة عند 122.838$ الشهرَ الماضي، ليُسجل بعدها قمة غير مسبوقةٍ عند 124,000$ صباح اليوم الخميس، ما أدى ذلك إلى زيادة النقاش حول احتمال بدء موجةٍ صاعدة متأخرة بعد تنصيف العام السابق، والتي قد تكتسب زخماً أخيراً.

في الوقت ذاته، اتسعت دائرة تركيز المستثمرين لتشمل كل شيء بدئاً من العملات البديلة القوية وحتى عملات الميم الأفضل أداءً. وخلال آخر 12 شهراً، وصَلت أسعار عملات مثل عملة ريبل (Ripple) وعملة ترون (Tron-TRON) وعملة سوي (Sui Network-SUI) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة أوفيشال ترامب (Official Trump-TRUMP) وعملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX) وعملة فارت كوين (FartCoin-FART) إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.

وفي ظل تزايد التفاؤل، يبدو أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة تتجه نحو وضع إطار تنظيمي مُوحّدٍ للأصول الرقمية. فبعد 4 أيام فقط من تسجيل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوياته السابقة على الإطلاق، وقّع الرئيس ترامب على قانون جينيوس (GENIUS) في 18 تموز/يوليو، ليضعَ أوّلَ إطار تنظيمي وطني للعملات المستقرة.

تزامناً مع ذلك، كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن “مشروع الكريبتو” (Project Crypto)، وهو خطة إصلاح تهدف إلى تحديث الرقابة على الأوراق المالية وتوفير الوضوح المطلوب الذي طالما سعى إليه قطاع الكريبتو.

ومع ارتفاع التفاؤل، يعتقد بعض المحللون في السوق أن أسعار بعض العملات البديلة قد تعيد اختبار أو حتى تجاوز أعلى مستوياتها السابقة.

عملة ريبل (Ripple): إمكانات سعرية قوية بعد الاعتراف العالمي رفيع المستوى من خارج قطاع الكريبتو

ارتفعَ سعر عملة ريبل (Ripple) إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3.65$ في 18 تموز/يوليو، وهو نفسُ اليوم الذي أصبح فيه مشروع قانون جينيوس (Genius) قانوناً نافذاً، متجاوزاً بذلك أعلى مستوياته السابقة المُسجّلة في عام 2018 عند 3.40$، وقد انخفض السعر منذ ذلك الحين بنسبةٍ تتجاوز 10% إلى حوالي 3.21$.

من ناحيتهم، يَعتبر المستثمرون عملة ريبل (Ripple) خياراً استثمارياً طويل الأجل بفضل نظام الدفع الدولي السريع ومعقول التكلفة المقدم من قبلها، والذي يتجنّب قنوات الدفع التقليدية البطيئة والمُكلفة مثل نظام سويفت (SWIFT).

وجذبَ هذا التفوق اهتمام مؤسساتٍ بارزة، بما في ذلك الأمم المتحدة والبيت الأبيض. وفي آذار/مارس، جاء المديرُ التنفيذي لشركة ريبل (Ripple) براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) واحداً من اثنين فقط من رواد القطاع الذين تمت دعوتهم إلى قمة الكريبتو في البيت الأبيض برئاسة ترامب.

مخطط بياني لسعر الزوج XRP/USDT

كما شهد عام 2023 نقطة تحولٍ هامة عندما حكمت محكمة أمريكية بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للمستثمرين الصغار لا تنتهك قوانين الأوراق المالية، ما أنهى فعلياً الدعوى التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وأعاد الثقة للمُستثمرين.

وخلال العام الماضي، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 466% متفوقاً على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي ارتفع سعرها بنسبة 106% فقط. كذلك، تشكَّل نمط راية صاعدة على المخطط البياني للسعر بين شهري كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل، مع حدوث اختراق بدأ في حزيران/يونيو ولا يزال مستمراً. وفي الأسبوع الماضي وحده، ارتفع السعر بنسبة 11% متفوقاً على عملة بيتكوين (Bitcoin) التي ارتفع سعرها بنسبة 7% فقط.

ولا تزال قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق مستوى 50، مشيرةً إلى استمرار عمليات الشراء. فبعد أن قضى سعر الأصل المذكور معظمَ شهر تموز/يوليو فوق متوسط الحركة المُقاس في 30 يوماً، تقارب السعر معه مؤخراً ما يشير إلى دعم قوي حول مستوى 3$، وتشير هذه العوامل إلى احتمال الارتفاع نحو مستوى 4$ قريباً في أيلول/سبتمبر.

عملة بامب دوت فان (Pump.fun): ارتفاع سعر عملة منصة إطلاق عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بعد تقلبات حادة عند الإطلاق

تم إطلاق منصة بامب دوت فان (Pump.fun) في 19 كانون الثاني/يناير 2024 على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، وهي منصة لامركزية لإنشاء العملات تسمح لأي شخص بإنشاء وإطلاق عملات الميم -بشكلٍ أساسي- بالإضافة إلى بعض العملات الرقمية الأخرى، مع ضمان تساوي الفرص.

وفي 12 تموز/يوليو، تم إطلاق العملة الأساسية للمنصة بامب دوت فان (Pump.fun-PUMP) وجمعت استثماراتٍ قدرها مليار دولار في 12 دقيقة فقط. وقد خصص الفريق تريليون عملة -أي 33% من معروضها البالغ 3 تريليون عملة- للبيع بسعر 0.004$ تم تخصيص 15% منها للمُستثمرين الصغار خلال الاكتتاب و18% منها للمؤسسات، ما جمَع مباشرةً 600 مليون دولار، مع دفع الاهتمام المؤسساتيّ للمبلغ الإجمالي ليتجاوز المليار دولار.

مخطط بياني لسعر العملة PUMP/USD

بعد ذلك، شهد سعر العملة تقلباتٍ حادةً، إذ انخفض بنسبة 44.7% منذ بلوغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.006812 دولار في 16 يوليو، وتراجع 15% في اليوم التالي. مع ذلك، يُعتبر سعر عملة بامب دوت فان (Pump.fun) البالغ 0.003767$ مرتفعاً بنسبة 65% من أدنى مستوياته على الإطلاق البالغة 0.002283$ في 29 تموز/يوليو، حين استعاد مستوياته خلال الاكتتاب، ولا شك أن عمليات إعادة الشراء التي قام بها الفريق ساعدت على استقرار السعر بشكلٍ ملحوظ.

ورغم بدايته المتقلبة، تقدم منصة بامب دوت فان (Pump.fun) بروتوكولاً قوياً في قطاع عملات الميم الذي يُقدر بـ 82 مليار دولار، ويتضمن عملات ميم قائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) قيمتها 14 مليار دولار، ما يشير إلى إمكانات النمو المستقبلية.

عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash): عملة الانقسام الشبكي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المتخصصة بالدفع تشهد مكاسب سعرية مستمرة هذا العام

نشأت عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash-BCH) من الانقسام الشبكي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) عام 2017، مع إعطاء الأولوية لعمليات دفع أسرع وأكثر قابلية للتوسع من خلال زيادة حجم الكتل. ولكنْ، تجدر الإشارة إلى أن هذا التصميم يقلل من لامركزيتها بشكلٍ طفيفٍ لأنه يزيد متطلبات التعدين، ما يمنح الأفضلية للمعدّنين الكبار.

ومنذ نيسان/أبريل، ارتفع سعر عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) بأكثر من الضعف من 251.54$ حتى 608.64$. ويشير مخططها البياني إلى استمرار الاتجاه الصاعد بفضل نمط الوتد الهابط الذي ظهر منذ أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر وحتى أوائل آذار/مارس، وهو عادةً ما يمثل إشارةً فنية صاعدة.

وإذا ظلت ظروف السوق كما هي، فقد يصل سعر عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash) إلى 1,500$ بحلول أوائل عام 2026. وقد يقترب من 3,000$ في السوق الصاعدة، متجاوزاً أعلى مستوياته على الإطلاق المُسجلة في كانون الأول/ديسمبر 2017 عند 3,785.82$ خلال العام القادم، في حال شهد سوق الكريبتو موجة شراء قوية.

مخطط بياني لسعر الزوج BCH/USD

أما إذا استطاع السعر اختراق مستوى المقاومة الأقرب عند 700$، فقد يعيد اختبار مستويات 800$ بحلول منتصف الخريف، ما سيجعله عند أعلى مستوياته خلال 4 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) ظل منذ أواخر نيسان/أبريل فوق 50، ما يعني أن عمليات الشراء فاقت عمليات البيع، وهو مؤشر قويٌّ على الاتجاه الصاعد.

لذلك، إذا استمرت ظروف الاقتصاد الكلي في دعم السوق وعاد الاهتمام مرةً أخرى إلى الأصول المستخدمة في عمليات الدفع السريعة ومنخفضة التكلفة مثل عملة ريبل (Ripple) وعملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash)، فقد تتمكن العملة من مضاعفة قيمتها السوقية قبل نهاية العام، حيث يقعُ الدعم النفسي أسفل مستوى 600$ مباشرة.

