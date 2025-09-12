توقعات أسعار الكريبتو اليوم 12 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة أفالانش (Avalanche- AVAX)

تشير توقعات أسعار الكريبتو لهذه العملات الثلاث إلى أنها توشك على انطلاقةٍ قويةٍ مع تزايد ثقة السوق بشأن خفض معدلات الفائدة الأسبوع المقبل.

شهدت توقعات أسعار غالبية العملات الرقمية دفعة إيجابية قوية اليوم، حيث يتوقع المستثمرون أن تتسبّب بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة برفع احتمالية خفض معدلات الفائدة الأسبوع القادم.

يُذكر ارتفاع القيمة الإجمالية للأصول الرقمية اليوم بنسبة 1.7% إلى 4.057 تريليون دولار، مع ارتفاع أسعار عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 1.5% و2.2%، توالياً، فيما تفوَّق أداء عملات أخرى على السوق بفارق كبير، مثل عملة أفالانش (Avalanche) التي ارتفع سعرها بنسبة 9% في آخر 24 ساعة.

لذا، دعونا نلقي نظرةً أقربَ على عملة أفالانش (Avalanche) في هذا التقرير، بالإضافة إلى عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) القادرتين على توفير مكاسبَ مستقبليةٍ قوية.

عملة ريبل (Ripple-XRP): شراكات شركة ريبل (Ripple Labs) وآمال الموافقة على إنشاء صناديق متداولة في البورصة (ETFs) للعملة يُمكنهما دفع سعر العملة البديلة عالياً

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) -ثالثة ترتيب العملات البديلة حالياً- إلى 3.02$ اليوم، مُسجلاً زيادةً نسبتها 2% في آخر 24 ساعة و6% خلال أسبوع في دلالةٍ على اكتسابها زخماً متزايداً، فيما بقي سعر العملة منخفضاً بنسبة 4% مقارنةً بالشهر الماضي، في إشارة إلى استمرارها بالتعافي من موجة البيع الزائد.

بالتالي، يُنتظر أن يشهد سعر العملة مزيداً من الارتفاع خلال الأيام والأسابيع القادمة، ليس فقط بسبب تعافي السوق بأكمله وإنّما تُعزى هذه التوقعات الإيجابية بشكلٍ أساسي إلى شركة ريبل (Ripple Labs)، حيث وقعت الشركة هذا الأسبوع شراكة جديدةً مع بنك BBVA الإسباني لتوفير خدمات الحفظ الوصائي.

ويُعد هذا مثالاً آخر على ازدهار أنشطة الشركة منذ انتهاء نزاعها القضائي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ما يُمهد الطريق لارتفاع سعر عملتها كثيراً لاحقاً هذا العام.

المصدر: TradingView

يوحي ذلك بأنّ “الآن” يُعد توقيتاً مثالياً للاستثمار في عملة ريبل (Ripple) نظراً لبدء سعرها بالتعافي مُجدداً دون بلوغ نطاق الشراء الزائد، حيث بدأت قراءات مؤشر القوة النسبية (باللون الأصفر) ومؤشر MACD (باللونين البرتقالي والأزرق) تتجه للأعلى بعد انتكاسة الأسبوع الماضي.

وعليه، قد يستعيد سعر عملة ريبل (Ripple) مستوى 3.50$ خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا قامت اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة (FOMC) بخفض معدلات الفائدة في 16 و17 أيلول/سبتمبر.

وإذا وافقت SEC على أيّ من الطلبات العديدة المقدمة لإنشاء صناديق متداولة في البورصة للعملة (XRP ETFs)، فقد ينطلق سعر عملة ريبل (Ripple) كثيراً متجاوزاً 5$ في نهاية العام.

عملة سولانا (Solana-SOL): ازدهار البلوكتشين يمهد لانطلاقة قوية في نهاية العام

جاء أداء عملة سولانا (Solana-SOL) خلال الأيام والاسابيع الماضية إيجابياً، حيث ارتفع سعرها بنسبة 2.5% في آخر 24 ساعة، و8.5 % في أسبوع، و28% في شهر.

وعلى غرار عملة ريبل (Ripple)، يُعزى أداؤها اللافت إلى تمتعها بأسس قوية، إذ تحتل بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) المرتبة الثانية بين نظم بلوكتشين الطبقة الأولى من حيث إجمالي القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ما يعكس تبنيها المتزايد، كما أنّ أوجه الاستفادة منها ستزداد إذا تمت الموافقة على الطلبات المقدمة لإنشاء صناديق متداولةٍ في البورصة للعملة (SOL ETFs) لاحقاً هذا العام، إذ يُرجّح محللو وكالة بلومبيرج أن تتم الموافقة على طلبات إنشاء SOL ETFs -بما فيها تلك المُقدمة من شركات جرايسكيل (Grayscale) وفانيك (VanEck) وكناري (Canary) وفرانكلين (Franklin)- بنسبة 95%.

ويُعزز ذلك توقعات سعر عملة سولانا (Solana) المبشرة إذا أضفنا إليه ازدهار نظام سولانا التقني، خاصةً وأن المخطط البياني لتحركات سعر عملة سولانا (Solana) اليومية يُسلط الضوء على اكتسابها زخماً إضافياً مؤخراً، ما قد يمتد إلى الربع الأخير من هذا العام.

المصدر: TradingView

يُذكر أن قراءات مؤشرات الأداء توحي بقرب بلوغ موجة الارتفاع الحالية مداها، حيث تجاوزت قراءة مؤشر RSI علامة 60 وتقترب من ملامسة 70، ورغم أنها تُعد إشارةً تحذيرية عادةً، إلا أن السعر مستمرٌّ بالانطلاق بعد موجة تصحيح آب/أغسطس، بينما قد يؤدي خفض معدلات الفائدة الأسبوع المقبل إلى منحها دفعة إضافية.

وعليه، قد يستعيد سعر عملة سولانا (Solana) موقعه أعلى علامة 250$ في نهاية الشهر، بينما قد يبلغ 400$ أو يزيد نهاية كانون الأول/ديسمبر.

عملة أفالانش (Avalanche-AVAX): أخبار خزائن الشركات يُمكنها دفع سعر العملة البديلة إلى أعلى المستويات

شهدَ سعرُ عملة أفالانش (Avalanche-AVAX) اليوم ارتفاعاً بنحو 8% اليوم ليُسجّل 28.95$ ليستقرَّ على ارتفاع أسبوعيّ بنسبة 17% وشهريّ بمعدل 26%، ما يجعلها إحدى أفضل العملات البارزة أداءً على هذه الأطر الزمنية، ويرى مُحللون أنّ سعرَها خرجَ للتو من مرحلة استقرار دامت نحو 213 يوماً، ما يعني أن السعر على وشك الانطلاق بقوة خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعاً بالأخبار التي تفيد بسعي مؤسستين إلى جمع تمويل بقيمة 1 مليار دولار لضم عملة أفالانش (Avalanche) إلى أصول خزائنها.

ونظراً إلى وجود طلبين لإنشاء زوج من الصناديق المتداولة في البورصة للعملة (AVAX ETFs) بانتظار موافقة SEC، فقد تُشكل الموافقة عليهما المُحفز الذي طال انتظاره لانطلاق سعر العملة.

المصدر: TradingView

ويُظهر المخطط البياني أعلاه نجاحَ السعر باختراق نمط المثلث الفني، فيما تشير مؤشراتها إلى اقتراب موجة الارتفاع الحالية من بلوغ مداها، ما يُوحي بإمكانية أن يشهد السعر تصحيحاً طفيفاً نهاية الأسبوع؛ إلا أن سعر عملة أفالانش (Avalanche) قد ينطلق مجدداً إذا تم الإعلان عن خفض معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، ما يوحي بقدرة سعر العملة على بلوغ 50$ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تدفع الموافقات على صناديقها المتداولة في البورصة (AVAX ETFs) السعرَ نحو 100$ في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper): حصيلة اكتتاب عملة حل الطبقة الثانية الجديد تتجاوز 15 مليون دولار

في الوقت الذي تشهد فيه توقعات الكريبتو لأسعار العملات المذكورة أعلاه تحسّناً لافتاً، قد يود المتداولون تنويع استثماراتهم لتشمل عملات جديدةً تتيح مكاسب أعلى من عموم السوق، خاصةً وأن الاستثمار بعملاتٍ جديدة تمر بمراحل اكتتابها عادةً ما يوفر مكاسب لافتة لمُستثمريها بعد إدراجها في المنصات طالما تمتع اكتتابها بزخم قوي، وفي مقدمتها حالياً نجد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) المُوفرة لحل طبقة ثانية مثير لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، خاصةً وأن اكتتابَها الرائج نجح بجمع 15 مليون دولار.

فاكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) يُعَد أحد أكبر الاكتتابات لهذا العام، ولا يُعتبر هذا مفاجئاً نظراً لتخطيط مشروعها لإطلاق أول حل طبقة ثانية عملي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

وباعتبارها حل الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain)، ستقدم منصتها لمالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) سرعاتٍ عالية ورسوماً منخفضة بفضل عمل شبكتها الجديدة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وحل التجميع وفق خوارزمية المعرفة الصفرية (ZK rollups)، ما سيوفر الجمع بين قابلية التوسع وأعلى معايير الأمان.

وبإمكان المُستخدمين إيداع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) مستخدمين العقد الذكي في شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، ثمَّ تلقي مكافآتٍ من عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) لاستخدامها على حل الطبقة الثانية.

من جهتها، تتخلص خطة العملة طويلة الأجل في أن تصبح أحد نظم التمويل اللامركزي (DeFi) المتكاملة لمالكي عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يكسب ممتلكاتهم من العملة قيمة إضافية ويفتح آفاقاً جديدةً لتحقيق المكاسب.

يُذكر أخيراً أن المعروض الكلي لعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) يبلغ 21 مليار عملة HYPER، مع إمكانية تلقي مالكيها عوائد رهن مثيرةً منها دون عناء، وبإمكان المهتمين شراء العملة قبل إدراجها في المنصات عبر زيارة الموقع الرسمي لاكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وربط محفظة كريبتو متوافقةٍ بواجهته لشرائها؛ وتُباع العملة حالياً بسعر 0.012895$ ومن المُقرر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.