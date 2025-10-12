أسواق الكريبتو تنقلب من “الجشع” إلى “الخوف” في 24 ساعة؛ فهل تلوح انتكاسة أخرى في الأفق؟

تراجعت قراءة مؤشر الخوف والطمع لأسواق الكريبتو من 64 (المائلة إلى الطمع) إلى 27 (المشيرة إلى الخوف) في 24 ساعة بعد إعلان الرئيس ترامب عن التعريفات الجمركية البالغة 100%، لتنطلق شرارة تصفية صفقات مُضاربةٍ بقيمةٍ تجاوزت 19.33 مليار دولار ومحو قرابة تريليون دولار من القيمة السوقية للقطاع في 3 ساعات.

هوَت قراءة مؤشر الخوف والطمع لأسواق الكريبتو (Crypto Fear & Greed Index) من الطمع عند 64 إلى الهلع عند 27 خلال 24 ساعة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، ما أدى إلى ما وصفه موقع CoinGlass بـ“كبرى موجات التصفية التي اجتاحت أسواق الكريبتو حتى الآن”.

فقد تمت تصفية صفقاتٍ لأكثرَ من 1.66 مليون متداول، مع تجاوز إجمالي الخسائر 19.33 مليار دولار، لكنّ الأرقام الفعلية قد تتجاوز 30 مليار دولار وفقاً لبعض التقديرات، حيث أبلغَتْ منصة بينانس (Binance) بتلقيها أمرَ تصفيةٍ واحداً فقط في الثانية.

صدمة التعريفات الجمركية تمحو 1 تريليون دولار خلال 3 ساعات

هوى سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقوة من أعلى مستوياته حول 122,000$ إلى ما دون 102,000$ لمدة قصيرة، ماحياً كافة مكاسبه المحققة منذ آب/أغسطس، بينما انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) من 4,783$ إلى 3,400$ قبل تعافيه لاحقاً.

في ذات السياق، هوَت القيمة السوقية العالمية للأصول الرقمية بنسبةٍ تجاوزت 9% في 24 ساعة حتى 3.8 تريليون دولار، ماحيةً قرابة 1 تريليون دولار في 3 ساعاتٍ فقط، كما تمت تصفية صفقاتٍ بقيمةٍ تجاوزت 7 مليار دولار في أقل من ساعةٍ خلال تداولات الجمعة الماضية وحدها.

يُذكر تكبد المضاربين على الارتفاع أفدَح الخسائر، حيث بلغت خسائرهم حوالي 16.83 مليار دولار مقارنة بـ 2.49 مليار دولار لنظرائهم المضاربين على الانخفاض.

من جهتها، تصدّرت عملة بيتكوين (Bitcoin) موجة التصفية بواقع 5.38 مليار دولار، تلتها عملة إيثيريوم (Ethereum) بتصفية صفقاتٍ بقيمة 4.43 مليار دولار، وعملة سولانا (Solana-SOL) بقيمة 2.01 مليار دولار، وعملة ريبل (Ripple-XRP) بقيمة 708 مليون دولار.

فيما شهدت منصة هايبرليكويد (Hyperliquid) أكبر تصفيةٍ لصفقة مضاربة فردية على سعر زوج ETH/USD بقيمة 203.36 مليون دولار، حيث أتمت منصة التداول اللامركزي تصفية صفقاتٍ بقيمة إجمالية بلغت 10.3 مليار دولار، أي قرابة 53% من قيمة موجة التصفية، تلتها منصات بايبت (Bybit) وبينانس (Binance) وOKX بقيم بلغت 4.65 و2.39 و1.21 مليار دولار تباعاً.

The $10B liquidation figure floating around is fake, the real number is likely much higher, somewhere in the $30B–$40B+ range.



On Hyperliquid alone, nearly $7B was liquidated. Here’s the full breakdown for anyone interested:



Total liquidations since 20:45 UTC:

– Total Value:… — MLM (@mlmabc) October 11, 2025

وهكذا، تجاوزت هذه الخسائر نظيرَتها الناتجة عن موجات التصفية السابقة، بما فيها موجة التصفية المرتبطة بجائحة COVID في آذار/مارس 2020، والتي نتج عنها عمليات تصفية صفقاتٍ بقيمة 1.2 مليار دولار، ونظيرتها المرتبطة بانهيار منصة FTX في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بقيمة 1.6 مليار دولار، حيث جاءت موجة تصفية الجمعة الماضية أقوى بنحو 20 ضعفاً مقارنةً بخسائر جائحة COVID، مع ملاحظة براين ستروغات (Brian Strugats) من شركة Multicoin Capital تحوّل التركيز حالياً إلى “تعرض أطرافٍ مقابلةٍ وما يُمكن أن يترتب عليه احتقان أوسع للسوق”.

قوة تشرين الأول/أكتوبر التاريخية تواجه اختباراً غير مسبوق

أشار المحلل الاقتصادي تيموثي بيترسون (Timothy Peterson) أمسُ إلى أن موجات التراجع بنسب تفوق 5% في شهر تشرين الأول/أكتوبر نادرة جداً، نظراً لوقوعها 4 مراتٍ فقط في آخر 10 سنواتٍ خلال تشرين الأول/أكتوبر لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021.

وعقبَ كلِّ موجة تصحيح، ارتدَّ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 16% عام 2017، و4% عام 2018، و21% عام 2019، بينما شهد عام 2021 تراجعاً إضافياً بنسبة 3%، ليحتل تشرين الأول/أكتوبر المرتبة الثانية كأفضل الأشهر من حيث متوسط أداء عملة BTC منذ عام 2013، بمكاسب بلغت وسطياً 20.10%، ليأتي بعد شهر تشرين الثاني/نوفمبر بتوفيره مكاسبَ وسطية بنسبة 46.02% وفقاً لبيانات موقع CoinGlass.

Drops of more than 5% in October are exceedingly rare. This has happened only 4 times in the past 10 years.



Oct 24 2017

Oct 11 2018

Oct 23 2019

Oct 21 2021



What happened next? 7 days later bitcoin was

2017: up 16%

2018: up 4%

2019: up 21%

2021: down -3% pic.twitter.com/mbFs19RbwL — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) October 10, 2025

وإذا تكرَّر هذا السيناريو وكرّرت عملة بيتكوين (Bitcoin) انتعاشة تشرين الأول/أكتوبر لعام 2019 بنسبة 21% هذا الشهر، فإن ارتدادةً مماثلة عن أدنى مستوياتها المسجلة عند 102,000$ الجمعة الماضية يُمكنها دفعُ سعرها صوب 124,000$ خلال أسبوع.

مع ذلك، يكرّس إعلان ترامب الخاص بالتعريفات والمقرر تطبيقه مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر رداً على قيود بكين على صادرات العناصر النادرة حالة انعدام اليقين السياسي المتواصلة، فيما ألمح الرئيس لاحقاً إلى استعداده لإزالة التعريفات الجمركية إذا غيرت الصين موقفها قبل الموعد النهائي، ما قد يتيح انتعاشة مؤقتة للأسواق رغم بقاء خسائر التصفية قائمة.

فتبعاً لوكالة بلومبيرج (Bloomberg)، حدّدت كارولين مورن (Caroline Mauron) -إحدى مؤسسي Orbit Markets- مستوى الدعم الرئيسي اللاحق لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عند 100,000$، وترى أن كسرَهُ “سيُرجّح انتهاء دورة السوق الصاعدة التي دامت ثلاث سنوات”.

كما عكست أسواق خيارات عملة بيتكوين (Bitcoin) هذه الفرضية بتشكل أعلى مستويات عقود خيارات البيع عند 110,000$، متبوعاً بـ 100,000$، وفقاً لبيانات Deribit.

انقسام المحللين حول ما إذا كانت موجة التصفية توشك على الانتهاء أم ستستمر بالامتداد

فيما تمسك سامسون مو (Samson Mow) -مؤسس Jan3- بتفاؤله مشيراً إلى “تبقي 21 يوماً على انتهاء شهر أكتوبر الصاعد”، وصف مايكل فان دي بوب (Michael van de Poppe) -مؤسس MN Trading Capital- موجة التصفية بأنها تمثل “قاع الدورة الحالية”، مقارناً إياها بموجة تصفية جائحة COVID-19 وتسبّبها بتشكيل أدنى مستويات الدورة السابقة، حيث تبنّى المدافع عن عملة بيتكوين (Bitcoin) رؤية مستقبلية للسعر، مشيراً إلى أنه “بعد بضع سنوات، قد يهوي سعر عملة BTC من 1 مليون دولار إلى 800,000$ خلال بضع ساعات”.

من جهته، قال ديفيد جيون (David Jeong) -الرئيس التنفيذي لشركة Tread.fi- في تقرير بلومبيرج إن السوق يشهد “حدثاً مأساوياً مفاجئاً“، مشيراً إلى أن العديد من المؤسسات ربما لم تتوقع تقلباتٍ بهذه الحدة.

بالمثل، يرى فنسنت ليو (Vincent Liu) -كبير مسؤولي الاستثمار لدى Kronos Research- أن التراجعات الحادة “أثارتها مخاوف التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، لكنْ تُغذيها أيضاً المراهنات المؤسساتية الزائدة”، مضيفاً أن ارتباط عوامل الاقتصاد الكلي بأسواق الكريبتو أصبح ملموساً حالياً.

وسجلت قراءة مؤشر الخوف والطمع 27 مقارنة بـ 64 بالأمس، و71 قبلها بأسبوع، و54 الشهر الماضي، في دلالةٍ واضحةٍ على أحد أسرع تحوّلات المزاج العام لأسواق الكريبتو، حيث لامس سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أدنى مستوياته خلال 6 أشهر خلال ساعات.

التحليل الفني: أسعار عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) تختبر مستويات دعم حرجة

استقرَّ تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً حول مستوى 111,522$ بعد ارتداد سعرها عن أدنى مستوياته البالغة 102,000$، وتقع مستويات الدعم الأقرب له ضمن نطاق 110,000$-113,000$ مع تحديد مستوى 113,500$ كدعم حاسم لتحفيز المسار الصاعد.

$BTC dumped to $102,000 level and nearly took down the entire market.



Nearly $20,000,000,000 in long positions were liquidated which is the highest ever in crypto history.



Right now, Bitcoin is trying to reclaim $113,500 level and if that happens, you could see a relief rally. pic.twitter.com/F0UPgeTep2 — Ted (@TedPillows) October 11, 2025

ويأتي أقرب حواجز المقاومة حالياً عند 117,933$ متبوعاً مستوى 124,475$، يليه أعلى المستويات المسجلة فوق 126,000$.

كذلك، تمت تصفية صفقاتٍ بقيمة 20 مليار دولار، ما نتج عنه إزالة الاستخدام الزائد لأداة الرافعة المالية، وقد يحدُّ ذلك من ضغوط البيع، بينما تعتمد استمرارية أي ارتداد على تحسّن الركائز الأساسية، فيما لا تظهر أحجام التداول ميلاً قوياً لأي من الاتجاهين.

أما عن عملة إيثيريوم (Ethereum)، فيتم تداولها حالياً عند 3,833$ بعد اختبار سعرها مستوى دعم 3,400$، مع تموضع الحاجز الأقرب عند المستوى النفسي 4,000$ والواجب تجاوزه لاكتساب زخم إضافي، فيما تستقر مناطق الدعم حول نطاق 3,600$-3,800$ مع إمكانية تسبّب فشل السعر في استعادة مستوى 4,000$ بإعادة اختبار هذا النطاق.

هنا، تتموضَعُ حواجز المقاومة الأعلى عند 4,080$ يليه مستوى 4,265$ وأخيراً مستوى 4,783$. وتعكس قراءة مؤشر القوة النسبية (- (RSIالمرتبطة تاريخياً بانعكاس المسار- مرورَ العملة بموجة بيع زائد رغم إمكانية بقاء هذه المستويات متراجعةً لمُددٍ طويلةٍ خلال دورات السوق الهابطة، وتواجه كلٌّ من عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) حالة من انعدام اليقين إثرَ موجة التصفية.

إجمالاً، يحتاج سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى استعادة موقعه أعلى مستوى 113,500$ لتأكيد إمكانية انطلاقه صوب نطاق $117,000-120,000$، لكنه قد يعيد اختبار مستوى 102,000$ أو حتى نطاق 95,000-100,000$ إذا أخفق في اختراقه.

ويتوجب على سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) التماسك فوق مستوى 4,000$ لاكتساب زخم إضافي يدفعه نحو 4,200-4,500$، بينما قد يؤدي انخفاضه الحاد إلى مخاطر إعادة اختبار نطاق $3,600-3,800$.

أخيراً، فقد أزال محو الاستخدام الزائد لأداة الرافعة المالية ضغوط البيع في أسواق التداول الفوري، لكن ضبابية وضعية التعريفات الجمركية وإمكانية حدوث تقلباتٍ إضافيةٍ توحي بأن الاستقرار النسبي بين المستويات الحالية وأدنى المستويات المُسجّلة مؤخراً تبقى الاحتمالية الأكثرَ ترجيحاً في المدى المنظور قبل اتضاح الوجهة المستقبلية.