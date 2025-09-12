منصة التداول جيميني (Gemini) تجمع 425 مليون دولار في اكتتاب عام فاقت أعداد المتقدمين إليه التوقعات

شهد الاكتتاب فائض مشاركةٍ بلغ 20 ضعف كمّ الأسهم المعروضة للاكتتاب العام، ما أجبر المَصرفيين على إيقاف الطلبات والاكتفاء بجمع 425 مليون دولار رغم إمكانية جمع المزيد.

جمع اكتتاب Space Station Gemini تمويلاً بقيمة 425 مليون دولار أمس الخميس في أقوى انطلاقةٍ لمنصة أصولٍ رقمية في الذاكرة الحديثة، حيث سعّرت الشركة -المتمركزة في نيويورك والتي أسسها التوأم كاميرون وتايلر وينكليفوس (Cameron and Tyler Winklevoss)- 15.2 مليون سهماً بقيمة 28$ للسهم الواحد رغم تجاوزه التوصيات السابقة بتسعيره في نطاق 24$-26$ بحسب وكالة بلومبيرج (Bloomberg)، ويعكس السعر النهائي طلب المستثمرين الكبير رغم رفع الشركة للنطاق المقترح من 17$ إلى 19$ الأسبوع الماضي.

تحديد سقف اكتتاب Gemini عند 425 مليون دولار رغم الطلب الزائد

أوقف المصرفيون الطلبات الجديدة قبل وضع السعر نظراً لامتلاء سجل المتقدمين بطلباتٍ للمشاركة سريعاً، وأفادت وكالة رويترز (Reuters) أن الطلب تجاوز المعروض بأكثر من 20 ضعفاً.

Gemini raised $425 million in an initial public offering, pricing its stock above a marketed range and shrinking the number of shares, according to a person familiar with the matter https://t.co/dAfdvXCuwW — Bloomberg (@business) September 11, 2025

يُذكر تحديدُ شركة جيميني (Gemini) وضامنيها الحصيلة المستهدفة عند 425 مليون دولار رغم إمكانية جمعها 433 مليوناً، فيما التزمت بورصة ناسداك (Nasdaq) بإجراء صفقةٍ خاصةٍ لشراء أسهم بقيمة 50 مليون دولار بسعر الاكتتاب، فضلاً عن تخصيص 10% من الأسهم لقوائم قدامى المتقدمين لشرائها والموظفين والشركاء المقربين، إلى جانب 30% للمُستثمرين الأفراد عبر منصات روبنهود (Robinhood) وSoFi وWebull.

ويمنحُ هذا الاكتتاب شركة جيميني (Gemini) تقييماً بقيمة سوقية تفوق 3 مليار دولار بقليلٍ عند قمة النطاق السعري، وأطلقت الشركة على نفسها مسمى .Gemini Space Station Inc عند الإدراج، ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهمها اليوم الجمعة تحت رمز GEMI، فيما أدار مصرفا جولدمان ساكس (Goldman Sachs) وسيتي غروب (Citigroup) معاً هذا الاكتتاب.

التوأم وينكليفوس يحتفظان بنسبة 94.5% من قوة التصويت

يعني قرار تثبيت الحصيلة أن عدد الأسهم سينخفض إذا ارتفع سعرُها بدلاً من زيادة حجم الاكتتاب الإجمالي، وفيما لا تُعَد هذه مقاربةً شائعة، فإنها تعكس رغبة التوأم بالحصول على أفضل تسعير مع الحفاظ على حصتهما من أسهم الشركة، حيث امتلك الأخوان تقريباً -قبل الاكتتاب العام- كامل أسهم الشركة التي جرى تأسيسها عام 2014 كمنصة تداول كريبتو مرخصةٍ داخل الولايات المتحدة.

وتكشف الطلبات أن الأخوين سيحتفظان بنسبة 94.5% من قوة التصويت بعد الاكتتاب ما يضمن سيطرتهما الكاملة على الشركة رغم طرحها للتداول في البورصة، ويأتي هذا الإدراج في لحظةٍ حرجةٍ تشهد فيها شركات الأصول الرقمية تعافياً في قيمتها بالتزامن مع ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى 115,000$ هذا الأسبوع.

ويبدو أن المستثمرين مستعدون لدفع قيمةٍ أعلى للحصول على أسهم شركات منصات التداول الراسخة والرهان على تنامي أنشطة أسواق التداول الفوري وخدمات الحفظ الوصائي والمنتجات الاستثمارية المتداولة في البورصة المرتبطة بالأصول الرقمية.

شركة جيميني (Gemini) لم تصرّح بطريقة استخدامها حصيلة الاكتتاب

يشير نجاح الاكتتاب إلى الرغبة المتزايدة بالاستثمار في البنية التحتية لقطاع الكريبتو رغم تضييق الخناق على ساحات التداول من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية، لتنضمَّ شركة جيميني بهذا الاكتتاب إلى شركتي كوينبيس (Coinbase) وروبنهود (Robinhood)؛ حيث توفر إمكانية الاستثمار في أسواق الكريبتو دون امتلاك العملات الرقمية فعلياً.

وعلى الرغم من إحجام الشركة عن إعلان أية تفاصيل حول نهجها في استخدام حصيلة الاكتتاب، من المتوقع استخدامُها في أنشطة التوسع التقني وتعزيز معايير الامتثال، ليتمكن التوأم المؤسس لشركة جيميني حالياً من اعتبار اكتتابها ناجحاً بعد سنواتٍ من التحضير لمنافسة منصات كوينبيس وبينانس (Binance) وكراكن (Kraken)، بعدَ أن أصبحت شركتهما في صدارة أكثر اكتتابات الشركات المتقدمة للإدراج في بورصات الولايات المتحدة من حيث تغطية الأسهم المخصّصة للطرح العام الأولي بفائض كبير لعام 2025.