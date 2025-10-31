كوينبيس (Coinbase) تستحوذ على 2,772 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في الربع الثالث، وأرباحها تتجاوز تقديرات وول ستريت

ارتفعت الإيرادات من معاملات منصة كوينبيس (Coinbase) إلى مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025.

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية العملاقة كوينبيس (Coinbase) عن صافي دخلٍ قدره 432.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2025، أي أكثرَ من خمسة أضعاف صافي الدخل البالغ 75.5 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

Our Q3 2025 financial results are now live. pic.twitter.com/FyukJgfDsj — Coinbase 🛡️ (@coinbase) October 30, 2025

ارتفعت إيرادات المعاملات في منصة كوينبيس إلى مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 أيلول/سبتمبر، مقارنةً بـ 572.5 مليون دولار في عام 2024. ووفقاً لوكالة رويترز، فقد جاء هذا الارتفاع نتيجة “التقلبات الحادة” في سوق الكريبتو، والتي زادت من أحجام التداول.

وقالت أليسيا هاس (Alesia Haas) كبيرة المسؤولين الماليين في المنصة: “ارتفعت إيرادات تداول المؤسسات لدينا بأكثر من 120% خلال هذا الربع”. ووفقاً لهاس، فقد شهدت خدمة “القفازات البيضاء” الجديدة للمتداولين المتقدمين إقبالاً قوياً.

وخاطب برايان أرمسترونغ (Brian Armstrong) -الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase- المُستثمرين يوم أمس الخميس قائلاً: “لقد حققنا أداءً قوياً في الربع الثالث في كوينبيس بفضل التقدم المستمر في رؤيتنا التي تعتمد منصة شاملة لكل شيء“، كما أظهرت الأرباح قوةً كبيرةً في منتجات المشتقات.

في العموم، ارتفع إجمالي حجم تداول العملات الرقمية على منصات التداول المركزية (CEXs) بنسبة 7.58% ليصل إلى 9.72 تريليون دولار في آب/أغسطس، وفقاً لبحثٍ أجرته شركة كوينديسك (CoinDesk)، وهو أعلى حجم تداول شهري في عام 2025.

كوينبيس تستحوذ على ما قيمته 300 مليون دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin) في الربع الثالث، وشهيتها مفتوحة على المزيد

واصلت شركة كوينبيس توسيع خزينتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) في الربع الثالث، وكتب أرمسترونغ على موقع X: “نواصل شراء المزيد”، في إطار إستراتيجيتنا لـ “منصةٍ شاملةٍ لكل شيء”.

Coinbase is long bitcoin.



Our holding increased by 2,772 BTC in Q3. And we keep buying more. — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 30, 2025

وأفاد التقرير المُفصّل للربع الثالث أن كوينبيس تمتلك الآن ما مجموعه 14,548 عملة بيتكوين (Bitcoin)، بقيمة 1.6 مليار دولار.

وجاء في التقرير: “نعتبرُ أصولنا الرقمية المُخصّصة للاستثمار، وبعض أصولنا الرقمية التي نحتفظ بها كضماناتٍ بمثابة موارد سيولةٍ أخرى بين أيدينا”. وأضاف: “في الربع الثالث، زدنا حيازاتنا من عملة بيتكوين (Bitcoin) بمقدار 299 مليون دولار من خلال عمليات شراء أسبوعيةٍ لصالح حقيبة استثمارات الكريبتو الخاصة بنا”.

إلى جانب ذلك، تتولى منصة كوينبيس أيضاً حفظ أصول بيتكوين (Bitcoin) لصالح كبار شركات إدارة الأصول التي تُوفّر صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs).

نمو بفضل العملات المستقرة

أشارَ تقرير كوينبيس للربع الثالث أيضاً إلى أنّ إيرادات الاشتراك -بما في ذلك إيرادات العملات المستقرة ومكافآت البلوكتشين- قد ارتفعت بنسبة 34.3% على أساسٍ سنوي، لتصل إلى 746.7 مليون دولار.

وأظهرت المنصة أن غالبية الطلب على العملات المستقرة يأتي من خارج الولايات المتحدة، وهو ما يُعزز هيمنة الدولار عالمياً.

علاوةً على ذلك، تُحقق شراكة كوينبيس مع شركة سيركل (Circle) نتائج إيجابية، حيث وصلت القيمة السوقية لعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) المستقرة إلى 74 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها حتى الآن.

وصرّح أرمسترونغ حول ذلك بالقول: “من الواضح أن وظيفة الدفع هيَ الاستخدام الرئيسي القادم للعملات الرقمية، وكوينبيس مستعدةٌ لتوفير ذلك بفضل عملة يو إس دي سي (USD Coin)، والشراكات الجديدة، وميزة الدفع عبر التطبيق، وبطاقة كوينبيس One Card الجديدة”.