توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek AI لأسعار عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بينانس (Binance-BNB) بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2025

نموذج DeepSeek AI يتوقع أن يشهدَ سعرُ عملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) وعملة بينانس (Binance) ارتفاعاً قوياً بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا الأسبوع.

يتوقع نموذج DeepSeek AI -الذي اكتسبَ شهرةً كبيرةً مُؤخراً باعتباره أكثر روبوت محادثةٍ شهرةً على الإنترنت لتداول العملات الرقمية بعد أن حوَّل 10,000$ إلى 22,500$ خلال تسعة أيام فقط- ارتفاع أسعار عملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) وعملة بينانس (Binance) إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ جديدة خلال الربع الجاري.

يأتي هذا التفاؤل رغم النهاية المفاجئة للموجة الصاعدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر (Uptober) بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض تعريفاتٍ جمركيةٍ بنسبة 100% على الواردات الصينية، ما أحدث اضطراباً في الأسواق العالمية وأدى إلى واحدة من أعنف موجات البيع في سوق العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة.

ومع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، يتخذ المستثمرون موقفاً حذراً بانتظار إشاراتٍ محتملةٍ عن تيسير السياسة النقدية. مع ذلك، يرى خبراء العملات الرقمية أن التراجع الحالي يُعَد تصحيحاً صحياً يزيل الرافعة المالية المفرطة ويُمهّد لانطلاقةٍ جديدة.

عملة سولانا (Solana): نموذج DeepSeek يتوقع مستوى تاريخياً جديداً

يواصل مشروع عملة سولانا (Solana) ترسيخ مكانته كواحدة من أبرز منصات العقود الذكية في السوق، إذ بلغت القيمة السوقية للعملة نحو 110 مليار دولار، مع إجمالي قيمة محجوزة (TVL) على البلوكتشين يفوق 11.7 مليار دولار ضمن نظام التمويل اللامركزي الخاص بها.

المصدر: DeepSeek AI

وتشير التوقعات إلى أن صندوق التداول الفوري لعملة سولانا (Solana Spot ETF) قد يحصلُ قريباً على موافقةٍ في الولايات المتحدة، ما قد يفتح الباب أمام استثماراتٍ مؤسساتيةٍ كبيرة شبيهةٍ بتلك التي شهدَتها السوق عند إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH).

وتتميز بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) بسرعة تنفيذ المعاملات وانخفاض رسومها، إلى جانب حضور متنامٍ في مجالات العملات المستقرة والأصول الممثلة رقمياً، ما يجعلها من أكثر شبكات البلوكتشين جاهزية للتبنّي الواسع.

فبعدَ أن بلغ سعر عملة سولانا (Solana) قيمة 250$ في كانون الثاني/يناير وانخفض إلى 100$ في نيسان/أبريل، يتم تداول العملة حالياً بالقرب من 202$ مع مؤشر قوة نسبية (RSI) عند 52 باتجاه صاعد، ما يشير إلى بداية موجة ارتفاع جديدة عقب مكاسبَ بلغت 2% خلال 24 ساعة فقط.

ويتوقع DeepSeek أن يرتفع السعرُ إلى 1,200$ نهاية الشهر -بعد اختراق السعر لنمط الراية الصاعد- أي نحوَ أربعة أضعاف أعلى مستوياته السابقة عند 293.31$. ورغم أنّ هذا الهدف يبدو بعيد المنال في ظل تبقّي 3 أيام على نهاية الشهر، إلا أن روبوت التداول الأكثر ذكاءً في الصين قد يكون على معرفةٍ بما لا نعلمه نحن.

عملة ريبل (Ripple): نموذج DeepSeek يتوقع ارتفاعاً نحو 10$

تُظهر نماذج التوقعات لـ DeepSeek AI أن يشهد سعر عملة ريبل (Ripple) موجة صاعدةً قوية ليتراوح بين 5$ و12$ نهاية العام، أي أكثرَ من أربعة أضعاف سعرها الحالي البالغ 2.69$.

المصدر: DeepSeek AI

من جهةٍ أخرى، أنهى فوز شركة ريبل (Ripple) القانوني على لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مطلع هذا العام صراعاً استمرَّ سنوات، ما أعاد ثقة المستثمرين ودفع بسعر العملة إلى أعلى مستوى خلال سبع سنواتٍ عند 3.65$ في تموز/يوليو.

وخلال العام الماضي، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 415% متفوقاً على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) بأكثر من أربعة أضعاف، وتشير أنماط الراية الصاعدة المتعددة لعام 2025 إلى زخم صاعد متنام.

وقد تؤدي عوامل مستقبلية مثل الموافقات على الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) أو الشراكات مع مؤسساتٍ جديدة أو تصاعد الوضوح التنظيمي العالمي إلى دفع السعر فوق حاجز 5$، ويُعتبر مستوى 12$ هدفاً طموحاً قد يتحقق في سيناريو السوق الصاعدة القوي.

عملة بينانس (Binance): نموذج DeepSeek يتوقع تعزيز هيمنتها السوقية

على الرغم من إطلاقها الأولي كعملةٍ وظيفيةٍ لمنصة بينانس، فقد تطوّرت عملة بينانس (Binance) لتصبح مكوناً أساسياً ضمن نظام تقني واسع يشمل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والتطبيقات اللامركزية، ومنصات الدفع.

المصدر: DeepSeek AI

ويُواصل برنامج حرق العملة الإنكماشي لعملة بينانس (Binance) تعزيز استقرار سعرها على المدى الطويل من خلال خفض المعروض المتداول تدريجياً. بالإضافة إلى ذلك، عزَّز القبول المتزايد للعملة في قطاعات التجزئة والسفر والألعاب مكانتها ضمن أكبر خمس عملات رقمية عالمياً من حيث القيمة السوقية.

ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، شهد سعرُ عملة بينانس (Binance) ارتفاعاً قياسياً، حيث تجاوز حاجز 1,369.99$ قبل أن يتراجع بنسبة 17% ويُغلق التداول عند 1,148$.

ويرى DeepSeek AI أنه في حال استئناف الزخم الصاعد، من المتوقع أن يشهد سعر العملة تقدماً هائلاً نحو 1,800$، بل وقد يصل إلى 2,500$. وفي حال حدوث تراجع مفاجئ، يظل الدعمُ الرئيسي ثابتاً يتراوح بين 580$ و1,000$.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): عملة ميم متطورة ذات جاذبية خاصة للمتداولين المغامرين

انطلق اكتتابُ عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) مؤخراً ليُحدث ضجة كبيرةً في سوق عملات الميم، حيث جمع أكثر من 3.8 مليون دولار من مُستثمرين متحمسين يأملون بركوب الموجة الرائجة القادمة.

هنا، تُقدم عملة ماكسي دوج نفسها كـ “النسخة الأكثر جرأة” لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، وتعتمد على ثقافة متداولي الكريبتو المغامرين، وترعى مجتمعاً نابضاً بالحياة من خلال الصور الطريفة والمسابقات والتفاعلات الاجتماعية.

كذلك، تتوافق عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) مع معيار ERC-20 على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، ما يُوفر معاملاتٍ أسرَع وأكثرَ نظافة وكفاءةً من بلوكتشين دوجكوين (Dogecoin Blockchain) القديمة.

وتتمتع العملة بمعروض إجمالي يبلغ 150.24 مليار عملة، تم تخصيص 25% منه لصندوق ماكسي (Maxi Fund) لأغراض التسويق والشراكات وتطوير النظام التقني.

كما يُمكن حالياً رهن العملة مقابل عائد سنوي (APY) تصل نسبته إلى 80%، مع الأخذ بالاعتبار أنها تنخفض مع انضمام المزيد من المستخدمين. وفيما يبلغ سعر الاكتتاب الحالي 0.000265$ مع زياداتٍ تدريجيةٍ مع التقدّم في مراحل الاكتتاب، يُمكنكم شراء العملة باستخدام محفظة ميتاماسك (MetaMask) أو محفظة بيست واليت (Best Wallet).

وللبقاء على اطلاع بأخبار المشروع، تابعوا الصفحات الرسمية لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على X وتيليجرام.