فريق تطوير بلوكتشين كاردانو (Cardano) يؤمن الموافقة على تمويل بقيمة 96 مليون عملة كاردانو (Cardano-ADA) للمضيّ قدماً في تحديثات البلوكتشين

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تمت الموافقة على المقترح بنسبة 74% بعد حصوله على تأييد 200 صوتٍ ومعارضة 6 أصواتٍ فقط له، فيما امتنع 7 آخرون عن التصويت.

حَصَّل فريق التطوير الأساسي لبلوكتشين كاردانو (Cardano Blockchain) التابع لمؤسسة Input Output Global (IOG) مُوافقةَ المجتمع على استلام 96 مليون عملة كاردانو (Cardano-ADA) بقيمةٍ تقارب حالياً 71 مليون دولار، لتطوير سلسلة تحديثاتٍ تمتد على مدى عام كامل.

أبرز النقاط: مجتمع بلوكتشين كاردانو (Cardano) وافق على منح مطوري البلوكتشين تمويلاً محورياً متعدّد المراحل المرتبطة بإنجازات تطوير بقيمة 96 مليون عملة كاردانو (Cardano)

آليات المراقبة ستشمل تقارير شهرية، وعقوداً ذكية، وآليات حوكمةٍ تشرف عليها مؤسسة Intersect

التحديثات المُخطّط لها تهدف إلى تحسين قابلية التوسع وخفض الرسوم وتنويع أدوات المطورين

تمت الموافقة على المقترح بنسبة 74% بعد أن حظيَ بتأييد 200 صوتٍ مقابل معارضة 6 أصواتٍ، فيما امتنع 7 ممّن يحق لهم التصويت عن المشاركة، ويُعتبر ذلك المرة الأولى التي يوافق فيها مجتمع بلوكتشين كاردانو (Cardano) مباشرةً على تخصيص موارد تمويليةٍ من أصول الخزينة لتسريع أنشطة التطوير.

مؤسسة كاردانو (Cardano) تربط التمويل البالغ 96 مليون عملة كاردانو (Cardano-ADA) بإنجازات محددة

يرتبط التمويل متعدد المراحل بتحقيق إنجازاتٍ محددة تشرف عليها مؤسسة Intersect، إحدى الهيئات المشاركة في حوكمة النظام التقني لبلوكتشين كاردانو (Cardano)، على أن يتم إلزام مؤسسة IOG بتقديم تقارير شهرية عن التقدم الذي يتم إحرازه ضمن سجلاتٍ زمنية محددة، وجداول تفصيلية للميزانية ربع السنوية.

من جانب آخر، ستُشكل العقود الذكية ولجنةٌ متخصصةٌ طبقة رقابة إضافية لضمان المساءلة، وتضم التحديثات المُخطط لها تحسيناتٍ لبروتوكول هيدرا (Hydra) الخاص بمنح البلوكتشين قابلية التوسع والمُصمم لإتمام المعاملات بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة، فيما يهدف مشروع Acropolis -إحدى المبادرات الهامة الأخرى- إلى إعادة تصميم عُقَد تدقيق معاملات بلوكتشين كاردانو (Cardano) لجعلها أكثر مرونة وسهولة أمام المطورين، ما يُعَد عاملاً أساسياً لاجتذاب وضم مساهمين جُدد.

كما تخطط مؤسسة IOG لتنفيذ تحسيناتٍ خاصةٍ بالأداء لخفض المساحة التخزينية للذاكرة العشوائية (RAM) وتكاليف التشغيل الخاصة بمشغلي مجمّعات الرهن، مع تمهيد الطريق لإمكاناتٍ أكثر تقدماً تخص العقود الذكية وتكاملاً سلساً مع شبكات البلوكتشين الأخرى.

فتبعاً لشركة تحليلات البلوكتشين Messari، تستغرق بلوكتشين كاردانو (Cardano) حالياً حوالي 20 ثانية لمعالجة كتلة المعاملات الواحدة بتكلفةٍ تقارب 0.34 عملة ADA، ويُنتظر أن تؤدي التحديثات المقترحة إلى زيادة قدرة البلوكتشين على ملاحقة منافسيها وجعلها أكثر كفاءةً من حيث التكلفة. لكنْ ورغم إقرار المقترح بنجاح، إلا أنه قوبل بانتقاد لاذع من بعض أعضاء مجتمع العملة.

Today, the @IntersectMBO Board of Directors has to resolve a difficult situation. If you are a DRep engaged in the Budget Reconciliation Process, you already know that members of the Intersect Technical Steering Committee (TSC) have put forth a proposal outlining their vision… — Adam Rusch (@AdamRusch) April 28, 2025

وقد تركزت المخاوف حول حجم التمويل المطلوب، والافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بكيفية تخصيص الموارد، وما إذا كان تقسيم الاقتراح إلى أقسام أصغر سيتم التصويت عليها بشكلٍ منفصلٍ ليُصبح أكثر ملاءمة.

في هذا السياق، تم بالفعل تقديم اقتراح منافس من قبل لجنة التوجيه التقنية لمؤسسة كاردانو (Cardano)، غير أنه لم يحظ بتأييد Intersect، والتي أكد عضو مجلس إدارتها آدم روش (Adam Rusch) أن الأمر يعود إلى المجتمع لتحديد المسار المستقبلي.

موجة التطوير في عام 2025 يتصدّرها كلٌّ من بلوكتشين كاردانو (Cardano) وسولانا (Solana) وإيثيريوم (Ethereum)

تسعى بلوكتشين كاردانو (Cardano) إلى مواكبة التحديثات الجديدة لشبكات البلوكتشين الأخرى هذا العام، حيث رفعت بلوكتشين سولانا (Solana) مؤخراً السعة التخزينية لكتل المعاملات بنسبة 20% لتصبح 60 مليون وحدة حاسوبية؛ بينما رفعت بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) -في ذات الوقت- حد رسوم التحويل (الغاز) الخاصة بها لتقارب 45 مليون gwei، كما أطلقت تحديث بيكترا (Pectra) في أيار/مايو، مع تحديثاتٍ إضافية مخططٍ لها في عام 2025.

حول ذلك، صرّح تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson) -مؤسس بلوكتشين كاردانو (Cardano)- أن تدقيق ما بحوزة خزينة مؤسسة IOG من عملة كاردانو (Cardano) أصبح جاهزاً تقريباً لإعلانه، ومن المخطط بث التقرير المفصل بشأنه فور الانتهاء منه مباشرةً.

ويأتي التقرير بعد سيلٍ من الانتقادات واجهته المؤسسة سابقاً هذا العام، وشملت مزاعم باختلاس هوسكينسون 600 مليون عملة كاردانو (Cardano) عبر التلاعب بسجلات بلوكتشين كاردانو (Cardano).

فيما تزعم إحدى الاتهامات الأخرى المقدمة من قبل ماساتو ألكسندر (Masato Alexander) -أحد مُبدعي الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)- استغلال هوسكينسون امتلاكه مفتاح الإصدار الأساسي للبلوكتشين من أجل مصادرة أرصدة عملة كاردانو (Cardano) بقيمة 619 مليون دولار خلال انقسام Allegra الشبكي لبلوكتشين كاردانو (Cardano) عام 2021، وهي مزاعمُ أنكرها هوسكينسون تماماً.