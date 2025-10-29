إشارات مبشرة تجعل من عملة هيديرا (Hedera-HBAR) وعملة لايتكوين (Litecoin-LTC) وعملة سولانا (Solana-SOL) أفضل العملات الرقمية للشراء في 28 تشرين الأول/أكتوبر

مع استمرار أسواق الكريبتو بالتعافي من انهيارها الأخير ببطء، ظهرت 3 عملات بديلة بارزة لتومض بإشاراتٍ مبشرة مثيرة للاهتمام.

وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إنشاء عدة صناديق تداول فوري لعدد من العملات البديلة في البورصة (Crypto Spot ETFs)، وهي عملة هيديرا (Hedera) وعملة سولانا (Solana) وعملة لايتكوين (Litecoin) وجميعُها لديها إمكانات نمو قوية؛ وفيما بدأ تداول صندوقي عملتي HBAR وLTC في البورصة (HBAR and LTC ETFs) التابعين لشركة كاناري كابيتال (Canary Capital)، سيبدأ تداول نظيرهما لعملة سولانا (SOL ETF) التابع لشركة بيتوايز (Bitwise) اليومَ في بورصة نيويورك.

وتتجه كافة الأنظار حالياً إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي سيُعقد هذا الأسبوع، حيث ينتظر المستثمرون خفضاً آخرَ لمعدلات الفائدة، فرغم انتكاسة أسواق الكريبتو القوية مؤخراً وامتداد أثرها إلى معظم شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فإنه يبقى مشهوراً باسم “أكتوبر الصاعد”، حتى أنّ الكثيرون يرون في هذه الانتكاسة تصحيحاً صحياً للأسواق أتاح التخلص من الاستخدام الزائد لأداة الرافعة المالية والمتداولين الضعفاء استعداداً للانطلاقة المنتظرة.

لذا، يُنتظر أن تنهال الاستثمارات على عملة هيديرا (Hedera) وعملة سولانا (Solana) وعملة لايتكوين (Litecoin) خلال الأشهر القادمة، فدعونا نستكشف إلى أي مدى يُمكنهما الارتفاع.

عملة هيديرا (Hedera-HBAR): ربما تكون أبرز عملة رقمية دون بلوكتشين؟

تُعد هيديرا (Hedera) إحدى أكثر الأسماء تداولاً في عالم البلوكتشين، لكنّها لا تُمثل حقاً شبكة بلوكتشين. فبالمثل من نظم البلوكتشين الأخرى التي تعتمد نظام سجل مُوزع (DLS)، توفر تقنيتها الفريدة Hashgraph بديلاً من الجيل التالي لشبكات البلوكتشين التقليدية مع معالجةٍ فائقة السرعة للمعاملات ورسوم منخفضةٍ وعناصر أمان قويةٍ للغاية.

كما يُمثل مجلس هيديرا الاستشاري (Hedera Council) مصدرَ إعجاب قوي للمستثمرين، فنظراً لتولي قيادته شركاتٍ عالمية عملاقة من نوعية جوجل (Google) وآي بي إم (IBM) وبوينغ (Boeing)، تتمتع عملة هيديرا (Hedera) بتأثير مؤسساتي يندر وجوده في عالم الكريبتو.

فقد حَفز خبر الموافقة على إنشاء صندوق تداول فوري لعملة هيديرا في البورصة (Hedera ETF) انطلاق سعرها للأعلى بنسبة 17% في 24 ساعة. ومع استقرار مؤشر القوة النسبية (RSI) الخاص بها عند 60، يبدو أنها تتمتع حالياً بزخم شرائي قوي مع توفر متسع لاستمرار سعرها بالارتفاع حتى نهاية الأسبوع. ويمثل مستوى 0.35$ حاجزَ مقاومةٍ قوياً، لكنّ سعرَها يمكنه بلوغ علامة 1$ إذا تسبّبت الجهات التنظيمية الأمريكية بانطلاق موجة ارتفاع شاملة.

عملة لايتكوين (Litecoin-LTC) -والتي تمثل الفضة مع وصف عملة بيتكوين (Bitcoin) بالذهب الرقمي- لديها متسع للانطلاق

غالباً ما يُطلق على عملة لايتكوين (Litecoin) لقب “الفضة مقارنة بمعيار عملة بيتكوين (Bitcoin) الذهبي”، وهي العملة الأساسية لشبكة بلوكتشين لامركزيةٍ مفتوحة المصدر تم إطلاقها عامَ 2011 بواسطة تشارلي لي (Charlie Lee) نتيجة تفرّع شبكي عن بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain).

ورغمَ عملها وفق خوارزمية إثبات العمل (PoW) القديمة مقارنة بخوارزمية إثبات الرهن (PoS) الحديثة الخاصة ببلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وبلوكتشين كاردانو (Cardano Blockchain)، إلا أن بلوكتشين لايتكوين (Litecoin Blockchain) عوَّضت ذلك بقدرتها السريعة على إتمام المعاملات ورسومها المنخفضة، ما يجعلها خياراً عملياً لمعالجة المعاملات اليومية.

فباستخدام خوارزمية التعدين Scrypt، تُسهّل بلوكتشين لايتكوين عملية التعدين مقارنةً بخوارزمية SHA-256 الخاصة ببلوكتشين بيتكوين، ومع تمتع عملة لايتكوين (Litecoin) بمعروض أقصى مُحدَّد مسبقاً يوازي 84 مليون عملة وفريق تطويرها النشط، فقد حافظت عملتها الأساسية على مكانتها وأهميتها بتوالي دورات السوق.

ولكنْ مقارنةً بعملة هيديرا (Hedera)، جاءت استجابة عملة لايتكوين (Litecoin) للتطوّرات متواضعة، حيث ارتفع سعرُها بنسبة 3% فقط في آخر 24 ساعة، لكنّها بقيت محتفظة بمكاسبَ أقوى بنسبة 10% في آخر 7 أيام.

وفيما استقرت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة لايتكوين (Litecoin) عند 52 الوسطية، إذ يبدو أن خطوط الدعم والمقاومة على مدار العام تتجه إلى تشكيل نموذج المثلث الهابط المبشر، والذي يُمهد عادةً لاختراق محتمل، ما يُوحي بإمكانية تضاعفٍ بسهولةٍ من 100$ إلى 200$ خلال شهر واحد.

عملة سولانا (Solana-SOL): أبرز منافسي عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) قد يبلغ سعرها 1,000$

تواصل بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ترسيخ مكانتها كإحدى أسرع شبكات البلوكتشين وأكثرها قدرةً على التوسّع، وتتمتع بقيمة إجمالية محجوزة (TVL) تتجاوز قيمتها 109 مليار دولار ضمن نظامها التقني، ونحو 12 مليار دولار من القيمة الإجمالية المحجوزة ضمن تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) كي يبقى ازدهارُ نظامها التقني قوياً.

وفيما بقيَ المتداولون يراقبون تطورات الطلبات المقدمة لإطلاق صناديق تداول فوري لعملة سولانا في البورصة (Solana spot ETFs) داخل الولايات المتحدة عن كثب، ما يتيح تسبّب أخبار اليوم بإثارة موجة استثماراتٍ مؤسساتيةٍ جديدة تشبه تلك التي شهدتها نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin ETFs).

وبعد تراجُعه إلى ما دون مستوى 100$ في نيسان/أبريل، ارتدَّ سعرُ عملة سولانا (Solana) إلى حوالي 199$، حيث عزز تحسّنُ المشهد التنظيمي ثقة المستثمرين، بينما تُرجّح قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) -البالغة حالياً 50- واستقرار سعرها حالياً على امتداد خط مؤشر متوسط الحركة بمدى 30 يوماً (DMA-30) أن اليومَ قد يُمثل بداية انطلاقةٍ قويةٍ طال انتظارها لسعر عملة SOL.

وفيما يستقر مستوى الدعم الرئيسي لسعر عملة سولانا (Solana) عند 150$، يتوضع حاجز مقاومتها الأقوى عند 250$، ويُمكن لإطلاق صناديقها المتداولة في البورصة (SOL ETFs) دفعُ سعرها لإعادة اختبار ذروته السابقة عند 293.31$ أو ربّما تجاوزها وبلوغ 500$، فيما يتطلب وصوله إلى 1,000$ مرورَهُ بموجة ارتفاع مستدامة.

اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) أحد أفضل اكتتابات العملات الرقمية لهذا العام مع استهدافها المتداولين المغامرين وقدرتها على مضاعفة استثماراتهم بنحو 100 ضعف

أطلقت عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) أحدَث موجات الإثارة في عالم عملات الميم عقبَ نجاح اكتتابها بجمع أكثرَ من 3.8 مليون دولار حتى الآن من المستثمرين المتحمسين لركوب أقوى موجات الرواج المنتظرة.

وبالترويج إليها باعتبارها أكثر نسخ عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) جنوناً وفوضوية، فإنها تُجسّد الجانب المرح وغير التقليدي من ثقافة المتداولين المغامرين في عالم العملات الرقمية عبر الطرافة وإطلاق مسابقات التداول والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونظراً لتصميمها للعمل وفق معيار ERC-20 على بلوكتشين إيثيريوم، تسعى عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) للاستفادة من المُعالجة الأسرع والأعلى كفاءةً للمعاملات مقارنةً ببلوكتشين دوجكوين (Dogecoin Blockchain) التقليدية.

ومن معروضها الكلي البالغ 150.24 مليار عملة، تم تخصيص 25% لـ “صندوق ماكسي” (Maxi Fund) من أجل تمويل أنشطة التسويق والشراكات وتطوير النظام التقني، علماً أنه يمكنكم رهن ممتلكاتكم من ماكسي دوج (Maxi Doge) والاستمتاع بعائد سنوي (APY) تصل نسبته إلى 80%، غير أن هذا مُرشح للتراجع مع ازدياد المشاركة؛ ويبلغ سعرُ عملة MAXI خلال اكتتابها الجاري حالياً 0.0002655$ مع زيادة تدريجيةٍ بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) باستخدام محفظة ميتاماسك (MetaMask) أو محفظة بيست واليت (Best Wallet). وللبقاء على اطلاع بآخر مستجدات المشروع، انضموا إلى مجتمعه على منصتي X وتيليجرام.