منصة الكريبتو Bullish تطلب طرح أسهمها للاكتتاب العام تمهيداً لإدراجها في بورصة نيويورك

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تعتزم الشركة التي يديرها الرئيس التنفيذي توم فارلي -الرئيس السابق لبورصة نيويورك- طرحَ أسهمها في بورصة نيويورك.

اتخذت منصة تداول الكريبتو Bullish -المدعومة من المستثمر بيتر ثيل (Peter Thiel)- خطوةً كبيرةً نحو التحوّل إلى شركةٍ مساهمةٍ عامة بتقديمها طلب اكتتاب عام أولي يوم الجمعة الفائت.

أهم النقاط: تقدمت منصة Bullish بطلب اكتتاب عام أولي في الولايات المتحدة بهدف إدراجها في بورصة نيويورك تحت رمز “BLSH”.

تتحدث المنصة عن تحقيقها متوسط حجم تداول يومي تجاوز 2.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025.

يأتي طرح Bullish للاكتتاب العام الأولي على خطى مجموعةٍ من شركات الكريبتو التي طرحت أسهُمَها للاكتتاب العام وسط تنامي التبنّي المؤسساتي.

تخطط الشركة التي يديرها الرئيس التنفيذي توم فارلي (Tom Farley) -الرئيس السابق لبورصة نيويورك للأوراق المالية- لإدراجها في بورصة نيويورك تحت رمز “BLSH”.

ونشأت Bullish في الأصل كشركةٍ منبثقةٍ عن شركة Block.one المتخصصة بتقنية البلوكتشين، وقد حظيت بدعمٍ مبكر من شركتي Founders Fund وThiel Capital التابعتين لـ “بيتر ثيل”، بالإضافة إلى استثماراتٍ من مجموعة Nomura، والمستثمر المخضرم في مجال الكريبتو مايك نوفوجراتز (Mike Novogratz)، ومُستثمرين آخرين.

منصة Bullish في مصاف أفضل منصات الكريبتو بحجم تداول يومي قدره 2.5 مليار دولار

وفقاً لإعلان الطرح العام الأولي (IPO)، رسّخت Bullish مكانتها بسرعةٍ بين أفضل منصات الكريبتو، إذ سجّلت متوسط أحجام تداول يومية تجاوز 2.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025.

وتزعم المنصة أنها ضمن أفضل خمس منصاتٍ من حيث أحجام التداول الفوري لعملتي بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH)، لتنافس بذلك عمالقةَ منصات التداول من أمثال بينانس (Binance) وكوينبيس (Coinbase) وكراكن (Kraken)، فيما تجاوز إجمالي حجم التداول فيها 1.25 تريليون دولار منذ انطلاقها.

وسبق لشركة Bullish أن تصدَّرت عناوين الأخبار العام الماضي باستحواذها على منصة أخبار الكريبتو كوين ديسك (CoinDesk).

من ناحيةٍ أخرى، يُمثل طلب الاكتتاب هذا إنجازاً هاماً آخر في إطار مساعي قطاع الكريبتو المستمرة نحو تحقيق التبنّي العام واعتماد المؤسسات، فقد شهد قطاع الأصول الرقمية العديد من عمليات الإدراج الهامة للاكتتاب العام خلال عام 2025. وقد حققت شركة سيركل (Circle) المُصدِرة للعملات المستقرة نجاحاً باهراً بطرحها العام الأولي في حزيران/يونيو الماضي، حيث ارتفعت أسهمُها بأكثرَ من سبعة أضعافٍ منذ طرحها للاكتتاب العام، كما سبقتها في ذلك منصة التداول Etoro التي تُوفّر تداول الكريبتو ضمن خدماتها، في مايو/أيار الماضي.

في ذات السياق، نقلت شركة جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital)، التي يرأسها مايك نوفوجراتز (Mike Novogratz) إدراجها من بورصة تورنتو إلى ناسداك في وقتٍ سابق من هذا العام.

🚨JUST IN: crypto exchange 🇺🇸 Bullish files for IPO. They reveal holding over 24k BTC as of March 31, including 780 BTC as investment in #Bitcoin funds (up from 380 BTC on Dec 31.) pic.twitter.com/jC3Iags8Bs — NLNico (@btcNLNico) July 18, 2025

كذلك، أكد تقديمُ منصة جيميني (Gemini) التي أسسها التوأم وينكلفوس (Winklevoss) طلباً سرياً لطرحها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو على تزايد ثقة السوق بطرح منصات تداول الكريبتو للاكتتاب العام.

بالتوازي مع ذلك، ما تزال عملة بيتكوين (Bitcoin) تجذب اهتمام المستثمرين بعد أن تجاوزت قيمتها 119,000$، مرتفعةً من حوالي 94,000$ في بداية العام.

وفي آخر تطورات المشهد التنظيمي للكريبتو، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون GENIUS يوم الجمعة الماضي، ليُرسّخ بموجبه حماية المستهلكين في مجال العملات المستقرة، وهي عملات رقمية مرتبطة بأصولٍ تقليدية مثل الدولار الأمريكي.

رواد قطاع الكريبتو يرحبون بقانون GENIUS

يرى كبار المسؤولين في شركات Ondo Finance وBitpanda وGluwa أن إقرار قانون GENIUS مؤخراً يُمثل تحولاً بالغ الأهمية في المشهد التنظيمي للأصول الرقمية.

وفي هذا الخصوص، وصف إيان دي بود (Ian De Bode) -كبير مسؤولي الإستراتيجية في Ondo Finance- مشروعَ القانون بأنه “بداية حقبةٍ تنظيمية جديدة”، مشدّداً على أن الوضوح القانوني مثل على الدوام العقبةَ الأكبرَ أمام المشاركة الكاملة للمؤسسات. متابعاً، أشارَ دي بود أيضاً إلى الدور المؤثر لباتريك ماكهينري (Patrick McHenry) الذي وقف إلى جانب الرئيس ترامب أثناء توقيع مشروع القانون، ما يؤكد على أهمية هذه اللحظة بالنسبة لقطاع الكريبتو.

من جانبه، صرّح لوكاس إنزرسدورفر-كونراد (Lukas Enzersdorfer-Konrad) نائب الرئيس التنفيذي لشركة Bitpanda أنّ التقدم التنظيمي في واشنطن قد عزّز ثقة المستثمرين، وأشاع قدراً من التفاؤل ليس فقط تجاه عملة بيتكوين (Bitcoin)، بل أيضاً تجاه العملات البديلة مثل عملة ريبل (Ripple-XRP) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE).

وأشار إلى أن انطلاق السوق الصاعدة الشاملة تتطلب ثقة حقيقية، وهو ما تُسهم القوانين بتوفيره كلما ازداد وضوحها.

أخيراً، أكد تاي أوه (Tae Oh) -الرئيس التنفيذي لشركة Gluwa- على دور قانون GENIUS بإرساء إطار عملٍ فيدرالي للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، إذ من شأن هذا القانون -وفقَ رأيه- تمهيدُ الطريق للابتكار المسؤول، وحماية المستهلك، والنموّ المستدام في مجالاتٍ عدة، منها حلول الدفع، والتمويل اللامركزي، والبنية التحتية المالية.