في تحدٍّ لدورة السنوات الأربع، كبير مسؤولي الاستثمار لدى بيتوايز (Bitwise) يراهن على ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في عام 2026

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هوغان يقول في مقطع مُصور تم نشره على منصة X: “أراهن أن عام 2026 سيكون عام ارتفاعات”، وأضاف: “أعتقد بشكلٍ عام أننا سنحظى ببضع سنواتٍ جيدة”.

يعتقد مات هوغان (Matt Hougan) -كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة بيتوايز (Bitwise)- أن عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يُمكنها كسر نمط دوراتها التاريخية المعتادة والممتدة لأربع سنواتٍ، وتوفير مكاسبَ كبيرة في عام 2026، وهو رأيٌ يخالف التوقعات السائدة ببلوغ ذروة الدورة الحالية لاحقاً هذا العام.

النقاط الرئيسية: يرى مات هوغان -كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة بيتوايز (Bitwise)- إمكانية أن تشهد عملة بيتكوين (Bitcoin) مكاسبَ كبيرةً في عام 2026، في كسرٍ لنمط دوراتها التاريخية المعتادة الممتدة لأربع سنوات.

أشار هوغان إلى تراجع تأثير حدث تنصيف عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتحسن القوانين التنظيمية، وزيادة تبنّي المؤسسات للعملة كعوامل مُولّدة للزخم المستدام.

هوغان يُحذر من أن الشركات التي تواصل جمع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) قد تواجه مخاطر إذا بالغت في الاستدانة لشرائها خلال موجات تراجع السوق.

وقال هوغان في مقطع فيديو تم نشره على منصة X: “أراهن أن عام 2026 سيكون عام ارتفاعات”، مضيفاً: “أعتقد بشكلٍ عام أننا سنحظى ببضع سنواتٍ جيدة”؛ وتأتي تصريحات هوغان مع احتدام الجدل حول ما إذا كانت الأنماط السعرية الناتجة عن أحداث تنصيف عملة بيتكوين (Bitcoin) ستتكرر لاحقاً.

هوغان يرى أن دورة تنصيف عملة بيتكوين (Bitcoin) تفقد تأثيرها

وفقاً لهوغان، هناك عدة عوامل باتت تطغى حالياً على تأثير دورات تنصيف عملة بيتكوين (Bitcoin)، ويرى أن تأثيرها يَضعفُ بمرور الوقت، ويرى أن تراجع مكافآت التعدين سيتراجع أثره نتيجة قلتها بمرور الوقت.

كما أشار هوغان إلى عوامل الاقتصاد الكلي وتأثيرها، حيث يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة، في خطوة قد تدفع الاستثمارات بعيداً عن السندات صوب أصول المخاطرة كعملة بيتكوين (Bitcoin).

وأوضح هوغان أنّ “مخاطر انهيار السوق تراجعت بفضل تحسين القوانين التنظيمية ودخول المؤسسات على خط الاستثمار بالقطاع”، مشيراً إلى أنّ وضوح القوانين وتوسيع المشاركة المؤسساتية أسهمَا في الحد من احتمالية حدوث صدماتٍ في السوق، مُضيفاً أن استمرار تبنّي الشركات التقليدية لعملة بيتكوين (Bitcoin) قد يُمدّد زخم انطلاقتها السعرية بما يتجاوز كثيراً الأطرَ الزمنية التاريخية لدورات سوقها المعتادة.

في المقابل، نبّه هوغان إلى بعض المخاطر، مشيراً إلى ظهور شركات تجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) -وبخاصةٍ تلك التي تواصل شراءها باستخدام السندات أو الأسهم- كنقطة ضعفٍ محتملةٍ للمسار السعري.

🚨DID I HEAR SUPER CYCLE???



The four-year cycle is dead and adoption killed it.@Matt_Hougan says we're going higher in 2026.



Early profit takers will be left behind!!!



Full break down with @JSeyff and @Matt_Hougan in comments👇 pic.twitter.com/Ffn9penapN — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) July 25, 2025

من ناحيتها، أعربت شركة إدارة الأصول VanEck عن مخاوفَ مماثلةٍ لتلك، مُحذّرةً من أن هذه الشركات قد تغرق في الديون إذا تعثرت الأسواق.

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، توقع هوغان تقدماً مستقبلياً أكثر تحفظاً بقوله: “أعتقد أنه أقرب إلى ازدهار ثابتٍ مستدام منه إلى دورة ارتفاع حادة”، مع اعترافه بأن المسار المستقبلي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) سيبقى محفوفاً بالتقلبات.

حالياً، يبلغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مقدار 118,740$ تقريباً، بعد ارتفاعٍ ناهز 10% الشهر الماضي وفقاً لمنصة تحليل البلوكتشين Nansen.

يُذكر أن وجهة نظر هوغان تتوافق مع التعليق الأخير لـ كي يونغ جو (Ki Young Ju) -الرئيس التنفيذي لمنصة CryptoQuant- الذي أعلن انتهاء دورة السنوات الأربع، مشيراً إلى تغير سلوك الحيتان (كبار المستثمرين)، واصفاً ذلك بقوله: “الحيتان القديمة تبيع لحيتان جديدة طويلة الأجل، وتبنّي المؤسسات أكبرُ ممّا كنا نعتقد”.

أحد المحللين يعتقد أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد يبلغ أعلى مستوياته في تشرين الأول/أكتوبر إذا تكررت دورة 2020

بطبيعة الحال، لا يتفق الجميع بالضرورة مع ما ورد أعلاه؛ فقد حذّرت شركة Rekt Capital -المتخصصة بتحليل أسواق الكريبتو- مؤخراً من أنه إذا كرّرت عملة بيتكوين (Bitcoin) مسارَها لعام 2020، فقد يبلغ سعرها أعلى مستوياته الجديدة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أي بعد 550 يوماً من حدث تنصيف نيسان/أبريل عام 2024، وهوَ ما من شأنه إبقاء تحركات سعر عملة BTC مستقرةً ضمن إيقاعها التاريخي، ويعني ذلك أن الجدل حول مسارها المستقبلي لم يُحسَم بعد.

أخيراً، دفع الأداءُ القوي لعملة بيتكوين (Bitcoin) وسمعتها المتنامية كمخزنٍ للقيمة المحللَ توم لي (Tom Lee)إلى تسميتها بـ”الذهب الرقمي”، مع توقعاتٍ جريئة ببلوغ سعرها مستقبلاً علامة المليون دولار.

ففي حديثه على قناة CNBC، أكد “لي” على دور عملة بيتكوين (Bitcoin) كفئة أصولٍ ناشئةٍ قد تتحدى هيمنة الذهب، كما أشار إلى التقدم التنظيمي الأخير -مثل إقرار قانون GENIUS- كمؤشرٍ إيجابي لقطاع الكريبتو. ويَعتقد “لي” أن بلوغ سعر رائدة القطاع نطاق 200,000$-250,000$ قابل للتحقيق، ما سيمنحها قيمة سوقية ضئيلة مقارنة بنظيرتها للذهب.