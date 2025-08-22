توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ما بين رهان التوأم وينكليفوس (Winklevoss) بقيمة 21 مليون دولار وتحوّل الحيتان واحتلال مستوى 112,000$ بؤرة الاهتمام

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

عادت عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى واجهة الحراك السياسي الأمريكي إثر إعلان الأخوين كاميرون وتايلر وينكليفوس (Winklevoss) -مؤسسا منصة جيميني (Gemini)- عن التبرع بـ 188 عملة BTC (بقيمة 21 مليون دولار) للجنة العمل السياسي Digital Freedom Fund، وذلك بهدف دعم سياسات الرئيس دونالد ترامب الداعمة لقطاع الكريبتو تمهيداً لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في عام 2026.

يُذكر أن هذه لم تكن السابقة الأولى لهما، فقد سبق للأخَوين التبرع بمبلغ 5 مليون دولار للجنة العمل السياسي Fairshake، وبأرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin) بلغت قيمتها 2 مليون دولار لصالح حملة ترامب الانتخابية عام 2024، لكنّ اللافت هو أن التبرع الأخير بقيمة 21 مليون دولار يعكس الحد الأقصى لمعروض عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغ 21 مليون عملة BTC.

🇺🇸 ​​TODAY: The Winklevoss twins donated 188 $BTC worth $21M to pro-Trump PAC ahead of US midterms to support President Trump's crypto agenda. pic.twitter.com/mRoAgByeuY — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 21, 2025

وفيما لقي التبرع ترحيباً كبيراً من العاصمة واشنطن حيث سبق للأخَوين الانضمامُ إلى فعاليات البيت الأبيض الخاصة بالكريبتو، أشاد ترامب نفسه بجهودهما في جعل الولايات المتحدة مركزاً ريادياً لابتكارات البلوكتشين، ويرى المحللون أن توفر هذا الدعم السياسي يُعزز الثقة في التبني المستدام لرائدة القطاع.

حوت يُحوّل أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 113 مليون دولار إلى عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)

في آخر فصول تسارع الأحداث، قام حوتٌ (أحد كبار المستثمرين) بحوزته أصول بقيمة تفوق 1.6 مليار دولار بتحويل أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 113 مليون دولار إلى أخرى موازيةٍ لها من عملة إيثيريوم (Ethereum) عبر أسواق التداول الفوري ليحوز رصيداً إجمالياً من الأخيرة بقيمة 240 مليون دولار.

جاء هذا التحوّل عقب قيامه بعملية بيع سابقةٍ لكمياتٍ من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 76 مليون دولار تم استخدامها لتمويل صفقة مضاربةٍ على ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) في أسواق العقود الآجلة بقيمة 295 مليون دولار، تم إغلاق جزء منها لاحقاً. وتُظهر بيانات البلوكتشين الحالية استمرار احتفاظه بـ 300 عملة BTC بقيمة 34 مليون دولار وأكثر من 55,000 عملة ETH بقيمة 240 مليون دولار على منصة هايبرليكويد ((Hyperliquid المختصة بالتداول اللامركزي للعقود الآجلة، فضلاً عن احتياطياتٍ من عملة BTC بقيمة 167 مليون دولار.

$1.6B Bitcoin Whale Shifts Another $113M BTC Into $240M ETH Long https://t.co/n4mFRp12tt — Utility token 🪙 (@Utillitytoken) August 21, 2025

ويبدو أن التسرّع قد شابَ بعض هذه الصفقات، فقد تم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) لفترة وجيزة على تراجع بنحو 2% على منصة هايبرليكويد مقارنةً بالمنصات الأخرى، وبينما يرى البعض في صفقته رهاناً يتسم بالمخاطرة، عزاها آخرون إلى تفاؤل متزايد بشأن عملة إيثيريوم (Ethereum). أياً ما كانت النتيجة، تُبرز تطورات كهذه قدرات كبار لاعبي السوق في تغيير مجرى السيولة وإحداث تقلباتٍ في أسواق كلا العملتين البارزتين.

سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يختبر مستوى 112,000$ مع استمرار المؤشرات الفنية بإبداء الضعف

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً على تراجع بنسبة تفوق 0.5% في آخر 24 ساعة حول 112,870$، وتتمتع العملة بقيمة سوقية توازي 2.47 تريليون دولار وأحجام تداول يومية بقيمة 57 مليار دولار؛ وتُظهر تحركات السعر الأخيرة كسراً لدعم نمط الوتد الصاعد، ليصبح خط متوسط الحركة البسيط المقاس بمدى 50 يوماً (SMA-50) عند 116,103$ بمثابة حاجز مقاومة، خاصةً وأن في الفشل في اختراق حاجز 124,450$ جعل السوق عرضة للتراجعات.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

من جانب آخر، تؤكد مؤشرات الزخم على هذا الضعف، فبينما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً إلى 40، أصبحت دلالات مؤشر MACD سلبية للغاية، ما يوحي بإمكانية استمرار ضغوط البيع. وتشبه هيكلية شموع التداول الأخيرة المراحل المبكرة لتشكل نموذج “الغربان السود الثلاثة”، وهو أحد الأنماط السعرية غير المبشرة التي عادةً ما تسبق تراجعاتٍ إضافية.

المستويات المحورية الجديرة بالمراقبة:

كسر مستوى 112,000$ قد يمهد لامتداد موجة التراجع صوب 108,000$ وربما 105,150$

اختراق حاجز نطاق 116,000$-117,000$ قد يمهد لارتدادة محتملةٍ صوب 120,900$ وربما 124,450$

بالنسبة للمتداولين، تبدو الوضعية متوازنة. من جهتهم، سيحاول الدببة (المضاربون على الانخفاض) فتح صفقات فور فشل السعر باختراق حاجز 116,000$، وربّما ينتظر الثيران (المضاربون على الارتفاع) تشكل شمعة ابتلاعية صاعدة أو قاع سعري أعلى مستوى 112,000$ لمعاودة الدخول. أما على المدى الطويل، فتبقى هيكلية مواصلة الارتفاع فوق مستوى 100,000$ قائمة حتى مع تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح عملة جديدة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana)

تواصل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ترسيخ مكانتها باعتبارها العملة الأساسية لأولى حلول الطبقة الثانية لتوسع بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، فمشروعها يهدف إلى توسيع النظام التقني للبلوكتشين عبر إتاحة مزايا العقود الذكية فائقة السرعة، وتطوير التطبيقات اللامركزية dApps))، وحتى إطلاق عملات الميم وتداولها بتكلفةٍ زهيدة.

ونظراً لنجاح المشروع بالجمع بين مزايا الأمان الفائق لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) والسرعة الخاطفة لبلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) عالية الأداء، فإن عملته توفر استخداماتٍ جديدةً كلياً تشمل إمكانية ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسة بشبكتها المتطورة وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

وتأكيداً على تركيز الفريق الشديد على الموثوقية وقابلية التوسع وإقناع المستثمرين بالثقة بأسسه الفنية، خضع العقد الذكي للعملة إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح، ما مكّن اكتتابها سريعاً من جمع أكثر من 11 مليون دولار حتى الآن وسط تسارع زخم المشاركة، ليتبقى قدر ضئيل فقط من الكمية المخصصة لاكتتاب العملة التي تباع حالياً بسعر 0.012775$ فقط، والمُقرر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب.

ولشراء عملته الواعدة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، يُمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) مقابل ما بحوزتكم من عملات رقمية أو شراؤها بواسطة الفيزا والماستركارد.

