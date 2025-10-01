توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يُحفز تشرين الأول/أكتوبر الصاعد السعرَ لتخطي حاجز 120,000$ هذه المرة؟

مع ازدياد الحماسة بشأن شهر تشرين الأول/أكتوبر المعروف باسم أكتوبر الصاعد (Uptober) في أسواق الكريبتو، تشير توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى إمكانية تخطيه حاجز 120,000$ وسط استعداد المتداولين لاختراق قوي يترقبه الجميع.

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً على تراجع بنحو 0.16% عند 114,285$ مع أحجام تداول في آخر 24 ساعة بقيمة 58.2 مليار دولار. ورغم هذا التراجع الطفيف، بقيَ سعر كبرى العملات الرقمية عالمياً متماسكاً أعلى مستويات دعمه الرئيسية، وسط تمتع العملة بزخم تداول قوي نتيجة النقاشات الطارئة والتوقعات الجريئة واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالعملة.

جدل بشأن الاستخدامات العملية المستقبلية لعملة بيتكوين (Bitcoin)

يشهد مجتمع عملة بيتكوين (Bitcoin) انقساماً قبل الإطلاق المرتقب للتحديث رقم 30 في شبكة البلوكتشين الرئيسية (Bitcoin Core v30)، والذي سيُلغي الحدَّ الأقصى لحجم بيانات بلوك (كتلة) المعاملات المعروفة بـOP_RETURN البالغ 80 من البايتات، والذي بقيَ قائماً لمدة طويلة. ومن المنتظر أن يسمَحَ هذا التغيير برفع السعة التخزينية للبيانات غير المتعلقة بالمعاملات مباشرةً على البلوكتشين، لكنّه أثار تساؤلاتٍ حول الغرض الأساسي للعملة.

فبينما يرى منتقدو التحديث أنه يتناقض مع الرؤية الأصلية لمطور البلوكتشين ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto) بخصوص مهمة العملة في إتاحة التعامل المباشر من النظير إلى النظير (P2P)، يرى مؤيدوه أنه يمنح فرصاً جديدةً لتطوير التطبيقات المبنية على طبقة بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) الأساسية.

Medium ✍️: Bitcoin Core v30 Is About to Change the Network Forever



The newly released RC2 candidate of Bitcoin Core v30 proposes the removal of the 80-byte cap on OP_RETURN, allowing up to ~4MB of data to be embedded in each transaction output.



🔥 Why it matters:



Bitcoin could… pic.twitter.com/2MJI0WKFL0 — Coin Medium (@Thecoinmedium) September 29, 2025

ويُسلط هذا الخلاف الضوء على أن البلوكتشين غالباً ما تتطور عبر توفير المحفزات لا اتباع القواعد الصارمة، وبينما يُحذر المتمسكون بالرؤية الأصلية من تأثير مصالح المؤسسات التي تدفع باتجاه رفع سعة التخزين، يرى المطورون والمُعدِّنون في التحديث مصادرَ دخلٍ إضافية مُحتملة وأوجه استخدام جديدة، ويُذكّر هذا بأن هوية عملة بيتكوين (Bitcoin) تتوسع باستمرار، حيث تمزج بين كونها عملة وأداة رقمية متعددة الاستخدامات.

درابر (Draper) والولايات الأمريكية يشعلان آمال التبني واسع النطاق

يرى المستثمر الملياردير تيم درابر (Tim Draper) أن التجار سيقبلون في نهاية المطاف بعملة بيتكوين (Bitcoin) وحدها، بينما ستعتبر غالبية المؤسسات -بما فيها شركة ستراتيجي (Strategy) التابعة لمايكل سايلور- العملة مخزناً مستداماً للقيمة، مع اقتناع درابر بأنه عندما يقبل كبار اللاعبين العملة كوسيلة دفع، فسيُحفز ذلك أنشطة إنفاق مستدامة.

وبالفعل، برهن درابر على صحة رؤيته باستثماراته في منصتي كوينبيس (Coinbase) وروبنهود (Robinhood) اللتين تُعدان ضمن البنية التحتية الرئيسية للأصول الرقمية.

Billionaire Tim Draper says it's irresponsible for businesses NOT to buy Bitcoin and forecasts $250,000 in 2025. pic.twitter.com/jgzCvz3rYH — Fiat Archive (@fiatarchive) September 30, 2025

من جانبهم، يدرس مشرّعو ولاية ماساتشوستس (Massachusetts) مشروع قانون يسمح بتخصيص ما يصل إلى 10% من صندوق استقرار الولاية الاستثماري لإنشاء احتياطياتٍ من عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ وبينما يواجه تمريره معوقاتٍ من هيئة تشريعية يُهيمن عليها الديمقراطيون، فإن ذلك يبقى مؤشراً على تزايد الاعتراف بالعملة كأصل إستراتيجي للولاية بعد ولايتي تكساس (Texas) ونيو هامبشاير (New Hampshire).

درابر (Draper) يتوقع تبنياً مستقبلياً للعملة من قبل صغار المستثمرين.

ولاية ماساتشوستس تدرس إنشاء احتياطي بيتكوين إستراتيجي للولاية.

الثقة المؤسساتية في ازدياد.

الآفاق الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): انطلاقة شهر تشرين الأول/أكتوبر الصاعد المنتظرة تخطف الأضواء

مع مراجعة المخطط البياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بمدى الساعتين، يتضح استقراره حول 114,154$ بعد اختراقه القوي الأسبوع الماضي لقناة هابطةٍ حددت مسار موجة تصحيح شهر أيلول/سبتمبر، ليستقرَّ السعر حالياً بالقرب من حاجز 114,741$ وتموضع مؤشر متوسط ​​الحركة البسيط بمدى 100 فترة تداول (SMA-100) عند 112,808$ مُوفراً دعماً قوياً.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من نطاق البيع الزائد بالقرب من 80 إلى 60، في دلالةٍ على استمرارية وضعية الارتفاع واستعداد السعر لمعاودة الانطلاق، فيما يُوحي تشكل شموع تداول قصيرة مؤخراً بالتردد، وإن كانت تُشكل نمطاً يُشبه المثلث الصاعد، وهو نمط يُرجّح مواصلة المسار بعد موجات الارتفاع القوي.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: TradingView

فإذا تمكن السعر من التماسك فوق أدنى مستوياته، فإن اختراقه لحاجز 114,741$ قد يتيح له إعادة اختبار لاحقه عند 116,150$ وربّما أعلى مستوياته المسجلة في أيلول/سبتمبر عند 117,850$، وإمكانية بلوغ علامة 120,000$ مع اكتساب الزخم، لكنّ كسر مستوى دعم 113,000$ سيُرجّح إمكانية إعادة اختبار مستوى دعم 112,600$، وربّما لاحقه المتمثل بخط متوسط الحركة البسيط بمدى 50 فترة (SMA-50) عند 111,680$.

على أي حال، من الأفضل للمشاركين في السوق دخول مراكز مضاربة على ارتفاع السعر في حالة حدوث اختراق مؤكد فوق $114,700، مع استهداف مستويات 116,150$ و117,850$، ووضع أوامر وقف الخسارة مباشرةً تحت مستوى 112,600$.

وبتزامن التفاؤل المؤسساتي بـ “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد” مع هذه الإشارات الفنية، قد لا يقتصر الأمر على ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فحسب، بل قد نشهد أيضاً ارتفاع أسعار عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL).

