توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): بيانات البلوكتشين تظهر تسجيل أنشطة التجميع أدنى مستوياتها في 6 سنوات، فما الذي يعنيه تناقص معروض العملة؟

انخفض معروض عملة بيتكوين (Bitcoin) المتوفر عبر المنصات مُسجّلاً أدنى مستوياته في 6 سنوات إثرَ سحب أرصدة منها بقيمة 4.8 مليار دولار مؤخراً، وتُظهر بيانات البلوكتشين أن مالكي العملة طويلي الأجل يُواصلون تجميع أرصدتها وسط تناقص المعروض.

هوت حيازات منصات التداول من عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ حاد مؤخراً، ما يُسلط الضوء على تفاقم أزمة المعروض مع ازدياد هيمنة مالكي العملة طويلي الأجل على معروضها المتداول؛ فقد تمَّ سحب أكثر من 45,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) -بقيمةٍ تقارب 4.8 مليار دولار- من منصات التداول المركزية (CEXs) منذ أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر، ما يُوحي باتجاه المستثمرين نحوَ نقل أصولهم إلى محافظ التخزين الباردة (غير المتصلة بالإنترنت) بدلاً من إبقائها متاحة للتداول.

حيازات المنصات من عملة بيتكوين (Bitcoin) تهوي بشكل حاد

يشير انخفاض الأرصدة المتوفرة لدى منصات التداول عادةً إلى توفر عدد أقل من العملات للبيع، ما يؤدي إلى تقليص المعروض المتاح للتداول. ومع اقترانه بثباتٍ أو ازدياد الطلب، تتشكل وضعيةٌ قد تكسب الانطلاقة المنتظرة قوةً إضافية، وتشير آخر اتجاهات السحب إلى تزايد ثقة المستثمرين بالإمكانات طويلة الأجل لعملة بيتكوين (Bitcoin) رغمَ التقلبات الأخيرة.

مخطط بياني: أرصدة منصات التداول من عملة بيتكوين (Bitcoin) تسجل أدنى مستوياتها في 6 سنوات، ما يوحي بزيادة أنشطة التجميع للاحتفاظ طويل الأجل. المصدر: Glassnode (2025)

من الجهة الأخرى، يميل تلقي منصات التداول أرصدةً بكمياتٍ كبيرة إلى دفع المستثمرين للحذر خلال فترات انعدام اليقين وبحث المتداولين عن السيولة. أما الآن فالعكس هو الحاصل، تزداد أنشطة التجميع حتى مع بقاء الأسعار منخفضة، ويشير هذا السلوك إلى أن العديد من المشاركين يعتبرون التصحيح الأخير فرصة لشراء المزيد لا حدَثاً ينذر بالمخاطر.

وفي وقت كتابة هذا الخبر، يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر 108,417$ مرتفعاً بنسبة 1.34% خلال 24 ساعة، بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 2.16 تريليون دولار. من جهةٍ أخرى، يبلغ المعروض المتداول 19.93 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يعني تبقي أقل من 1.1 مليون عملة BTC لم يتم تعدينها بعد، قبل بلوغها سقف معروضها الأقصى البالغ 21 مليون عملة.

مالكو العملة طويلو الأجل يواصلون إظهار هيمنتهم

تُظهر المؤشرات على البلوكتشين بقاء مالكي العملة على المدى الطويل نشطين بالرغم من أجواء الضبابية المؤقتة. فتبعاً لمنصة Santiment، تبلغ نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة بمدى 30 يوماً (MVRV) قيمة -7.56% في دلالةٍ على تعرض المشترين الجدد لخسائرَ غير محققةٍ متواضعة.

تاريخياً، تُعَد قراءات MVRV السلبية إشارةً إلى موجات تجميع، وذلك خلال فترات تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) دون قيمتها العادلة المُتصوَّرة.

يُذكر أن أوضاعاً مماثلة لما يحدث الآن سبقت موجات التعافي خلال الدورات السابقة مع تراجع ضغوط البيع واستعادة الثقة، كما تُظهر البيانات أن صفقات المراهنة باستخدام الرافعة المالية سجّلت أدنى مستوياتها في عدة سنوات، ما يقلل من مخاطر موجات التصفية القسرية. ومع تحسّن المزاج العام لأسواق المشتقات، فإن الوضعية الحالية تدعم أنشطة التجميع التدريجي والاستقرار النسبي للسعر قبل الوصول إلى مرحلة تعافٍ أكبر.

تحليل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): التعافي يبدو وشيكاً

من الناحية الفنية، تبدو توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مائلة للإيجابية قليلاً، إذ يُشكل السعر نمط مثلث متماثلٍ على المخطط البياني في إطار الساعتين، وهي وضعية عادةً ما تُمهد لاختراق محتمل، فبينما يختبر السعر حاجز متوسط الحركة الأسي المُقاس في 200 فترة (200-EMA) عند 108,500$، يواصل تسجيل قيعان متدرجة الارتفاع منذ تراجعه إلى 104,500$ في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

كما ارتدّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من 35 إلى 59، ما يوحي بتحسّن الزخم دون بلوغ نطاق الشراء الزائد.

في ذات السياق، قد يُؤدي اختراق حاجز 110,850$ والاستقرار أعلاه إلى استهداف لاحقه 113,500$ وربما 115,960$، وهي مناطق مقاومة رئيسيةٍ ضمن القناة السعرية الهابطة، أما إذا فشل السعر بالتماسك أعلى 107,400$، فربّما تمتد تراجعاته إلى 104,550$ وربما 102,000$.

أما بالنسبة للمتداولين، فيُمكنهم فتح صفقات مضاربةٍ على الارتفاع فوق 108,800$ مع وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر دون مستوى 107,400$، ما سيمنحهم فرصة الخروج حول 113,500$. وإذا استمرَّ الزخم، فقد يقترب سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من 116,000$ قبل نهاية العام.

على أي حال، يبدو أن الوضعية الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) توحي بالإيجابية مع تقلص معروض منصات التداول وأنشطة تجميع مالكيها طويلي الأجل. ومع استعادة الطلب المؤسساتي واستقرار الضغوط الكلية، قد يؤدي تقلص المعروض إلى التمهيد لموجة ارتفاع قويةٍ وشيكة.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): التطور التالي لعملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)

تعمل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على إطلاق مرحلةٍ جديدة لنظام بيتكوين التقني؛ فبينما تُبقي بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) المعيارَ الذهبي للأمان، يُوفر لها حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ما كان ينقصها دائماً، ألا وهو سرعة بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) الفائقة.

فباعتبارها أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، تعتمد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على آلة سولانا الافتراضية (SVM) للجمع بين أمان واستقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعات بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، لتسمَحَ شبكتها الجديدة بتوفير سرعاتٍ فائقةٍ وعقود ذكية برسوم منخفضةٍ وتطبيقات لامركزية (dApps) وتطوير عملات ميم، كلُّ ذلك مَحميٌّ بأمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin).

كما خضع العقد الذكي للعملة -المُصمَّمُ للجمع بين قابلية التوسع والبساطة والموثوقية- إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً من المستثمرين مع تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 24.3 مليون دولار، حيث تباع العملة حالياً بسعر 0.013145$ قبل الزيادة التالية.

ومع ازدياد النشاط على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) وارتفاع الطلب على تطبيقاتها اللامركزية الفعالة، يبرز مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كأداة للربط بين زوج من أكبر الأنظمة التقنية للقطاع. فإذا كان مشروع عملة بيتكوين (Bitcoin) قد وضع حجر الأساس لذلك، ستُحسّن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) منه وتجعله أسرَع وأقوى وأكثر إمتاعاً مُجدداً.