توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل تمثل انتكاسة التراجع بنسبة 9% هدوء ما قبل عاصفة الانطلاق صوب 130,000$؟

يتساءل المستثمرون حول استعداد عملة بيتكوين (Bitcoin) لانطلاقةٍ قويةٍ جديدة بعد أن هوى سعرها بنسبة 9%، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية بلوغها علامة 130,000$.

عمقت عملة بيتكوين (Bitcoin) خسائرَها هذا الأسبوع من خلال تراجع سعرها بنسبة 9% ليستقرَّ مؤخراً حول 110,700$، وذلك إثر مرورها بموجة بيع عارمةٍ لجني الأرباح مَحَت غالبية مكاسبها قبلها بأسبوع، وتزامنت هذه الموجة مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتسبّبها بموجة عزوفٍ عن المخاطرة عمّت الأسواق العالمية، لتمرَّ بوضعيةٍ تُعد اختباراً حقيقياً لمكانة عملة بيتكوين (Bitcoin) كمخزنٍ للقيمة.

الرسوم الجمركية تطلق موجة بيعٍ عالمية

تسببت تهديدات الرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية -المُخطط تطبيقها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر- بزعزعة الأسواق وخفض قيمة مؤشر S&P 500 بنسبة 2%، كما ارتفع الارتباط على مدى 40 يوماً فيما بين أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) والأسهم بنسبة 73% مؤكداً على توطد العلاقة بين قطاع الكريبتو والمزاج العام للأسواق المالية.

بالمجمل، أدى ذلك إلى بحث المستثمرين عن الأمان باللجوء إلى أصول التحوّط التقليدية؛ حيث ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1.9% مسجلاً أعلى مستوياته منذ آب/أغسطس عند 4,018$، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالتزامن مع تدوير الاستثمارات صوبَ أصول التحوّط الدفاعية، لتكشف انتكاسة عملة بيتكوين (Bitcoin) الأخيرة اعتمادَ المستثمرين على أصول التحوّط الآمنة الملموسة بدلاً من أصول المضاربة رغم تسميتها بـ “الذهب الرقمي”.

انتكاسة عامة تعم أسواق الأسهم عالمياً نتيجة المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية.

القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin) تراجعت إلى 2.1 تريليون دولار.

قوة الذهب كرّست أجواء تجنب المخاطر.

كما انخفضت أحجام التداول الفوري -على مدى عام واحد- بنسبة 1.17%، فيما يرى مُحللون اعتماد الوجهة التالية لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على بيانات التضخم الأمريكية المنتظرة وإرشادات الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة لهذا الأسبوع.

المؤسسات تتمسك برهانها على البلوكتشين

يُواصل النشاط المؤسساتي ازدهارَه في قطاع البلوكتشين والتمثيل الرقمي للأصول المالية رغم انتكاسة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)؛ حيث أعلنت منصة Blue Ocean -التي تُوفر خدماتها لشركات وساطةٍ أمثال روبنهود (Robinhood) وشواب (Schwab)- عن خططٍ لتمثيل الأسهم الأمريكية رقمياً على البلوكتشين وتحويلها إلى أصولٍ رقمية يمكن تداولها على مدار الساعة.

وتتماشى هذه الخطوة مع مقترح بورصة ناسداك (Nasdaq) لإدراج الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الممثلة رقمياً على البلوكتشين، كما تؤكد أنشطة المؤسسات المالية التقليدية على توجهٍ نحو دمج تقنية البلوكتشين في أنظمتها القائمة، ويرى محللون في هذه الخطوة تأكيداً على الثقة المستدامة بالنظام التقني للأصول الرقمية رغمَ استمرار التصحيحات السعرية قصيرة الأجل.

NEW: Deutsche Bank says Bitcoin could join gold as a central bank reserve asset by 2030.



In its new report “Gold’s Reign, Bitcoin’s Rise,” the bank says a weakening dollar and growing geopolitical risk are reshaping global reserves.



Bitcoin, now hitting new ATH's, and gold, up… pic.twitter.com/NNIKZSzbpW — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 7, 2025

فقد أوضحَ آخر تقارير مصرف Deutsche Bank أوجه التشابه بين عملة بيتكوين (Bitcoin) ومعدن الذهب، منوّهاً إلى تشكيله 24% من احتياطيات المصارف المركزية في أعلى نسبةٍ مسجلةٍ منذ عقد 1990-1999، وأشارَ المصرف إلى إمكانية اتباع عملة بيتكوين (Bitcoin) هذا المسار لتبلغ نقطة مشابهة بحلول عام 2030. بهذا الخصوص، كتبت الخبيرة الإستراتيجية ماريون لابور (Marion Laboure) في هذا السياق قائلة: “حتى لو بقيت عملة بيتكوين (Bitcoin) متقلبة وغير مدعومةٍ بأصولٍ ملموسة يستمر ارتباطها بأصول التحوّط من التضخم -كالذهب- بالتزايد”.

وفي دلالةٍ أخرى على الثقة المؤسساتية؛ كشفت شركة Aurelion Treasury -المُدرجة في بورصة Nasdaq- عن احتفاظها باحتياطياتٍ بقيمة 150 مليون دولار من عملة تيثر المستقرة المدعومة بالذهب (Tether Gold-XAUT)، في خطوة تُعد باكورة خزائن القطاع المؤسساتي من هذا النوع، ليرتفع سعر سهم الشركة بنسبة 19% إثر هذا الإعلان، ما يعكس حماسة المستثمرين تجاه الأصول الرقمية المرتبطةِ قيمتُها بأصولٍ ملموسة.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): اختبار أرضية دعم مستوى 108,000$

يُمثل انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 9% أقوى انتكاسةٍ يوميةٍ منذ نيسان/أبريل، ويتم تداول العملة حالياً قرب نطاق الدعم البالغ 108,000$-110,000$، فيما يُوضح المخطط اليومي كسرَ خط الاتجاه قصير الأجل في تأكيد على تبدلٍ مؤقتٍ للزخم، فيما استقرت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 39 موحيةً بتراجع هيمنة المشترين، بينما أصبحت دلالات مؤشر MACD سلبية، ما ينذر بتراجعاتٍ إضافيةٍ مؤقتةٍ، كما تدلُّ الشمعة الابتلاعية الهابطة على اشتداد ضغوط البيع وإمكانية استمرار التقلب خلال الأيام التالية.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: موقع Tradingview

كذلك، تستقر مستويات الدعم المهمة التالية ضمن نطاق 103,000$-98,200$ إذا فشل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) –فنياً– في التماسك أعلى مستوى 108,000$، حيث مثل هذا النطاق منطقة شراءٍ مهمةً في أوقاتٍ سابقة، فيما يُمكن لاختراق حاجز 117,000$ قلب إعدادات التداول غير المبشرة والتمهيد للتعافي مجدّداً صوب 124,000$.

#Bitcoin just plunged 9%, testing the $110K zone — but the chart tells a deeper story. A rebound above $117K could confirm recovery, targeting $124K–$130K.

Lose $108K, and $103K becomes the next key floor.

Bias: short-term caution, medium-term bullish. pic.twitter.com/jFnCHepxCY — Arslan Ali (@forex_arslan) October 10, 2025

ويُمكن للتحركات الحالية المُحافظة على استمراريتها إذا تمكَّن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من البقاء أعلى مستوى 103,000$، ويُمثل التصحيحُ الحالي خطوةً صحية لإعادة ضبط وضعية منتصف الدورة أكثرَ من كونها انعكاساً محتملاً للاتجاه. وبمجرّد تراجع ضغوطات الاقتصاد الكلي واستعادة السوق للسيولة؛ يُمكن لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) اكتساب زخم قوي يدفعه صوب 126,000$ بمساعدة ورود استثماراتٍ مؤسساتية قويةٍ واستقرار الطلب على صناديقها المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs).

