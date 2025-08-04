توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): صفقة استحواذ ضخمة من قبل مجموعة ترامب للإعلام قد تعيد رسم ملامح السوق

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من المتوقع أن تُحدث خطة مجموعة ترامب للإعلام (Trump Media) لشراء ما قيمته ملياري دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin) وعقود خيارات بقيمة 300 مليون دولار تغييراً جذرياً في توقعات سوق عملة بيتكوين. لمزيد من الإيضاح، دعونا نلقي نظرةً على توقعات السعر، والمستويات الفنية، وفرص التداول على المدى القصير.

وقد انخرطت مجموعة ترامب للإعلام (المُدرَجة في بورصة ناسداك تحت الرمز DJT) بقوةٍ في الاستثمار بالأصول الرقمية، حيث أعلنت في تقرير أرباحها للربع الثاني من عام 2025 أنها تمتلك ما تصل قيمته إلى ملياري دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin) والمشتقات المالية المرتبطة بها.

ويبدو أن المجموعة عازمةٌ على زيادة استثماراتها في العملات الرقمية، حيث خصصت 300 مليون دولار لإستراتيجيةٍ قائمةٍ على عقود الخيارات تستهدف عملة بيتكوين (Bitcoin) أيضاً، ويضعُ هذا المجموعة ضمن أبرز الشركات المُدرجة في البورصة الأمريكية التي تمتلك احتياطياتٍ كبيرةً من عملة BTC.

JUST IN: Trump Media buys $2 billion worth of Bitcoin for its treasury. pic.twitter.com/lbPcdoe1od — Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 21, 2025

من جانب آخر، ارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 800% على أساسٍ سنوي ليصل إلى 3.1 مليار دولار، بعد أن عزّزت الشركةُ خزينتها من العملات الرقمية وجمعت تمويلاً من المؤسسات.

وقد كشف تقرير الربع الثاني عن تسجيل أول صافي نقد تشغيلي إيجابي بقيمة 2.3 مليون دولار من أعمال الشركة التشغيلية -وتحديداً أنشطتها الإعلامية الأساسية- في دلالةٍ على استقرارها المالي.

كذلك، تتنوّع الحقيبة الاستثمارية لشركة ترامب للإعلام كي تشمل عدداً من الأصول والأدوات، مثل عملة بيتكوين (Bitcoin) الفورية وأدوات استثماريةٍ مثل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الائتمان. ويُمكن للشركة من خلال امتلاك هذه الأصول المتنوعة الحفاظُ على السيولة والاستفادة من المكاسب المحتملة على المدى الطويل.

التأثير والتوسع في السوق

صرّح الرئيس التنفيذي للشركة -ديفين نونيس (Devin Nunes)- بأن السيولة الناتجة عن هذه الاستثمارات ستدفع عجلة توسُّع منتجات الشركة بما في ذلك إطلاق خدمة البث Truth+، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمال إطلاق عملة وظيفية خاصةٍ بمنصة Truth Social. كذلك، لمّحت مجموعة ترامب للإعلام إلى إطلاق صناديق كريبتو متداولةٍ في البورصة (Crypto ETFs) ومنتجاتٍ خاضعة للإدارة، في خطوة تهدف إلى جذب الطلب المؤسساتي.



Trump Media just confirmed $2B in Bitcoin holdings + $300M options strategy.

BTC is hovering near $114K after a bearish triangle break.

📉 Rejection at $115.5K = short setup

📈 Break above $117K = bull case reignites#Bitcoin #BTC #Crypto #PricePrediction #TrumpMedia pic.twitter.com/Xf2cb92DXm — Arslan Ali (@forex_arslan) August 3, 2025

النقاط الرئيسية في إستراتيجية مجموعة ترامب للإعلام للربع الثاني من عام 2025:

إضافة ملياري دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin) والمشتقات المالية المرتبطة بها إلى الخزانة

تخصيص 300 مليون دولار لعقود خيارات عملة بيتكوين (Bitcoin)

إجمالي الأصول يصل إلى 3.1 مليار دولار

تسجيل أول صافي نقد تشغيلي إيجابي

توسع الشركة في منتجاتٍ منها ميزات البث المباشر Truth+ وإدخال الذكاء الاصطناعي

مع ذلك، أغلق سهم مجموعة ترامب للإعلام (DJT) عند 16.92$ يوم الجمعة الماضي بانخفاض بلغت نسبته 3.81% خلال اليوم و50% منذ بداية العام. وعلى الرغم من تقلبات السهم، قد تؤثر زيادة انخراط الشركة في قطاع الكريبتو على المزاج العام للسوق واهتمام المؤسسات بعملة بيتكوين (Bitcoin).

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) وخطة تداول مقترحة

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً عند 113,985$ بعد كسره نموذج المثلث المتماثل. ويُظهر المخطط البياني لأربع ساعاتٍ إشاراتٍ هابطة واضحة، حيث تشكلت ثلاث شموع حمراء متتالية تشبه نموذج “الغربان السوداء الثلاثة”، فيما يُمثّل متوسط الحركة البسيط المُقاس على مدى 50 فترة (SMA 50) عند 116,852$ الآن حاجزَ مقاومةٍ يَحدّ من الاتجاه الصاعد.



مخطط بياني لسعر عملة بيتكوين – المصدر: TradingView



من ناحيته، بدأ مؤشر القوة النسبية بالارتفاع من منطقة البيع الزائد عند 31.71، لكنّه لا يزال عند 41.69 دون أي تباعد يوحي بالصعود؛ ويُواجه السعرُ مقاومةً عند 114,939$، وفي حال فشلَ بتجاوز هذا المستوى، فقد يتراجع نحو إعادة اختبار مستوى الدعم عند 112,043$، ثم 110,065$.

خطة مقترحة للتداول: المضاربة على انخفاض السعر في حال فشل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بتجاوز المنطقة بين 114,900$ و115,500$، مع وضع أمر إيقاف الخسارة فوق 116,900$، واستهداف مستويات 112,000$ و110,000$، علماً أن الإغلاق فوق 117,000$ يُلغي هذا السيناريو الهابط.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) يتجاوز 6.8 مليون دولار مع اقتراب الزيادة السعرية التالية

جمع اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) مدعوم بآلة سولانا الافتراضية (SVM)- ما يربو على 6.8 مليون دولار، وتحديداً 6,876,144$ من أصل الهدف التمويلي الأقصى البالغ 21,644,097$، ويتم بيع العملة حالياً بسعر 0.012525$، ومن المقرر ارتفاع السعر مجدداً خلال أقل من يومين.

وتم تصميم شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كي تجمع أمان بلوكتشين بيتكوين مع سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ما يتيح لها توفير العقود الذكية منخفضة التكلفة، وتطبيقاتٍ لامركزية (dApps) إضافةً إلى إنشاء عملات ميم جديدة، مع إمكانية الربط السلس بعملة بيتكوين (Bitcoin). كذلك، فقد تم تدقيق المشروع من قبل شركة Coinsult للتأكد من أمانه، بالإضافة إلى تصميمه بحيث يوفر قابلية التوسع والثقة وسهولة الاستخدام.

أخيراً، تجمع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بين جاذبية عملات الميم والاستخدامات الحقيقية، ما يجعل منها منافساً قوياً بين شبكات الطبقة الثانية، ومشروعاً جديراً بالاهتمام في عام 2025، لا سيّما مع إمكانية رهنها واكتتابها المبسط والإطلاق الكامل المتوقع لحلها الجديد خلال الربع الأول من العام القادم.

