توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): قانون جديد في السلفادور يعزز الطلب المؤسساتي؛ فكيف تبدو آفاقها المستقبلية؟

Bتجدد الاهتمام المؤسساتي بعملة بيتكوين (Bitcoin) بعد أن وافقت السلفادور على قانون البنوك الاستثمارية (Investment Banking Law) الذي قد يُحوّل البلاد إلى مركز إقليمي للعملات الرقمية، وقد تم تمرير هذا القانون في 7 آب/أغسطس حيث يُصنف البنوك الاستثمارية بشكلٍ منفصلٍ عن المُقرضين التجاريين، ما يمنحها صلاحياتٍ أوسَع لامتلاك عملة بيتكوين (Bitcoin) وغيرها من الأصول الرقمية ضمن ميزانيتها العمومية.

🇸🇻 BREAKING: El Salvador approves Investment Banking Law. A new legal framework will allow specialized investment banks to operate in the country — regulated, supervised, and focused on complex financing and digital assets like #Bitcoin.#ElSalvador #DigitalAssets… pic.twitter.com/9ourGCt5d3 — NODEMAN 🇸🇻⚡️ (@nodemanbtc) August 9, 2025

وبموجب هذا القانون الجديد، يُمكن للمؤسسات المرخصة استخدام العملة القانونية للدولة والعملات الأجنبية والأصول الرقمية، بما في ذلك عملة بيتكوين (Bitcoin)، لكن فقط مع “المستثمرين المتمرّسين”، وهي فئة مماثلةٌ للمستثمرين المعتمدين في الولايات المتحدة. أيضاً، ستحتاج هذه البنوك إلى رأس مال لا يقل عن 50 مليون دولار وستخدمُ العملاء الذي لديهم خبرة في التعامل مع السوق وأصول قابلةٌ للاستثمار لا تقل عن 250,000$.

من جانبه، قال خوان كارلوس رييس (Juan Carlos Reyes) -رئيس لجنة الأصول الرقمية في السلفادور- إن القانون يُمكّن البنوك من العمل ككياناتٍ تُركز بالكامل على عملة بيتكوين (Bitcoin)، وهذا يفسح المَجال للسندات الممثلة رقمياً وخدمات العملات المستقرة وتمويل المشاريع الكبرى من خلال أدواتٍ مرتكزة على العملات الرقمية.

كذلك، يَعتقد حلفاء الحكومة أن هذا القانون سيجذب رأس المال الأجنبي بشكلٍ كبير، بينما يُجادل منتقديه بأن المزايا التي سيُوفرها ستظل تصب في مصلحة الشركات الكبرى وتفضلها على المواطنين العاديين.

الشراكات الإستراتيجية تدعم تبني العملات الرقمية

لم يقتصر الموقف الداعم لعملة بيتكوين (Bitcoin) على الإصلاحات المحلية وحسب، فقد التقى الرئيس ناييب بوكيله (Nayib Bukele) مؤخراً ببلال بن صاقب (Bilal Bin Saqib) وزير الدولة الباكستاني للعملات الرقمية والبلوكتشين لاستكشاف إستراتيجيات تبني الكريبتو على مستوى الدولة وسياسات الطاقة لدعم تعدين العملات الرقمية.

كما يتوسع نطاق التعاون الإقليمي، فقد وقَّع البنك المركزي في بوليفيا في 30 تموز/يوليو مذكرةً مع المنظمين في السلفادور لتعزيز استخدام العملات الرقمية في ظل النقص الحاد في الدولار الأمريكي. ووفقاً للمدير التنفيذي للشركة المُصدِرَة لعملة تيثر (Tether-USDT) باولو أردوينو (Paolo Ardoino)، تدفعُ مثل هذه الظروف البوليفيين نحو العملات المستقرة المدعومة بالدولار كوسيلة تبادل قابلةٍ للاستخدام.

وتُرجّح هذه التطورات أن تستهدف إستراتيجية السلفادور ترسيخ مكانتها بين الشبكات المالية العالمية بقدر تعلقها بنمو السوق الداخلي، وقد يَعمل قانون البنوك الاستثمارية كبوابةٍ للمنتجات على مستوى المؤسسات، ما من شأنه جعلُ البلاد نقطة دخولٍ جذابة للمُستثمرين العالميين الساعين إلى الوصول المنظم لعملة بيتكوين (Bitcoin).

نظرة فنية على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) مع استهداف سعرها مستوى 130,000$

تبدو توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) متفائلة للغاية، حيث يتمُّ تداولها بسعر 118,059$ بعد تحقيقها مكاسبَ يومية بنسبة 0.28%، مع اختراق سعرها أعلى نموذج الراية الصاعدة الذي تشكّل على مدار أسابيع من استقراره النسبي.

وتدعم هذه الحركة السعرية خط الاتجاه الصاعد الذي شكل -باستمرار- قيعاناً صاعدةً منذ نهاية شهر حزيران/يونيو، حيث يعمل مؤشر متوسط الحركة (SMA) لـ 50 يوماً عند 113,732$ كدعم رئيسي للسعر.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

وتعكس مؤشرات الزخم الاتجاه الصاعد لعملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث أصبح مؤشر MACD إيجابياً بعد تقاطعه الصاعد، بينما يتموضَعُ مؤشر القوة النسبية ((RSI عند 57 في دلالةٍ واضحةٍ على وجود مجالٍ لمزيد من الارتفاع قبل الوصول إلى مستويات الشراء الزائد.

وإذا نجَح السعر بالانطلاق أعلى مستوى 117,350$ -وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6%- فسوف يختبر مستوى 123,250$. بالتالي، قد يُفسح إغلاقهُ فوق هذا المستوى المجال أمامه للاتجاه نحو مستوى 127,000$ مع تشكيل مستوى 130,000$ هدفاً على المدى المتوسط شريطة استمرار ضغط الشراء.

أما إذا عَاود السعر اختبار مستوى الدعم، فقد تجذبُ مستويات 113,678$ و110,721$ -التي تتوافق مع تصحيحات فيبوناتشي بنسبة 38.2% و50% على الترتيب- مرحلة التجميع. وبالنسبة للمتداولين، فقد تتركزُ فرص الدخول المُحتملة عند المستويات المنخفضة التي تتراوح بين 117,000$ و115,000$، مع إمكانية وضع أوامر وقف الخسارة دون مستوى 110,000$، واستهداف مستوى 130,000$.

يظل أخيراً توافقُ ظروف الاقتصاد الكلي المواتية والاستثمارات الواردة إلى الصندوق المتداول في البورصة (ETF) مع التطورات المؤسساتية في السلفادور، فقد تكون عملة بيتكوين (Bitcoin) عندها في طريقها إلى تحقيق مكاسب ضخمةٍ بحلول نهاية العام، ما قد يشير إلى بداية دورة صعود جديدة.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر ((Bitcoin Hyper-HYPER الساعية إلى الجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة معاملات سولانا (Solana)

تُعد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول توسع بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) من الطبقة الثانية العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والتي تم تطويرها لدعم النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين من خلال إتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقةٍ وبتكلفةٍ زهيدة.

ونظراً إلى تصميمه للجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana)، يوفر حل الطبقة الثانية هذا استخداماتٍ عملية فريدةً مع إتاحة أداة رَبطِها بسهولةٍ بعملة بيتكوين (Bitcoin).

يُذكر خضوع العقد الذكي لعملة حل المشروع -المُصمم لضمان قابلية التوسع والموثوقية والبساطةـ بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult. ونظراً إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالمشروع، تخطت حصيلة اكتتاب عملته8.1 مليون دولار، فيما لم يتبقَّ سوى قدر ضئيلٍ من العملات المخصصة للاكتتاب.

وتتوافر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حالياً بسعر 0.0126$ فقط، ومن المقرر ارتفاعه خلال الثلاثة أيام المقبلة. لشرائها، يُمكنكم زيارة موقع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الرسمي واستخدام العملات الرقمية، أو يُمكنكم استخدام الفيزا والماستركارد.