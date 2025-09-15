توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): مؤشرات البلوكتشين توحي بارتفاع قوي محتمل

يستقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) دون 115,000$ بعد ارتفاعه بنسبة 4% هذا الأسبوع مدفوعاً بزيادة الطلب المؤسساتي، حيث شهدت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (spot Bitcoin ETFs) دخولَ استثماراتٍ بقيمة 642 مليون دولار في 12 أيلول/سبتمبر، لتواصل بذلك موجة شراء قوية لليوم الثاني على التوالي. جاء ذلك في سياق أسبوع حافلٍ بلغت الاستثمارات الواردة فيه 2.3 مليار دولار، وتصدّرها صندوقا FBTC التابع لشركة فيديليتي (Fidelity) وIBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock).

فقد سجل صندوق فيديليتي ورودَ استثماراتٍ يوميةٍ بقيمة 315 مليون دولار، بينما اجتذب صندوق IBIT الخاص بشركة بلاك روك 264 مليون دولار، ما عزّز موقعه كأكثر صناديق تداول عملة بيتكوين (Bitcoin ETF) نشاطاً في الولايات المتحدة، بحجم تداول بلغ 3.2 مليار دولار.

Being a trader isn’t just about watching charts it’s about understanding the players who actually move the market. And in Bitcoin, those players are whales 🐋



Here’s what I’ve been tracking lately:



◾️ Wallets holding 10–10K BTC have stacked over 202K BTC in the last 6 months.… pic.twitter.com/8JYxMBt8om — THEDEFILINK (@TheDeFiLink) September 11, 2025

يتزامن هذا الارتفاع مع توقعاتٍ بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة خلال اجتماعه القادم، وسط ترقب المتداولين لاحتمال تقليصها بمقدار 25 نقطة أساس، مع وجود احتمال ضعيفٍ بخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وأياً تكن النسبة، فخفض معدلات الفائدة يُحسّن الأوضاع المالية ويزيد الطلب على الأصول البديلة مثل عملة بيتكوين (Bitcoin)، والتي تحقق عادةً أداءً جيداً في البيئات النقدية التيسيرية.

بيانات البلوكتشين تشير إلى تجميع الحيتان لعملة بيتكوين (Bitcoin)

إلى جانب تطورات صناديق ETF الإيجابية، تُظهر بيانات البلوكتشين تجميعاً كبيراً من قِبلِ الحيتان (كبار المستثمرين) الذين استحوذوا على أكثر من 237,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الأشهر الأخيرة، في وقتٍ اتجه فيه صغار المتداولين إلى جني الأرباح، وما يزال عدد العناوين النشطة مرتفعاً على الرغم من التقلبات.

💥JUST IN:#Bitcoin ETFs scooped up $642.4 MILLION worth of BTC just yesterday.



The demand shock is real – HERE WE GO🚀 pic.twitter.com/sNbrb0dE8i — MISS ROHANA(TEAM LEAD)✍️ (@Rohanakikzy1) September 13, 2025

ويشير المُحللون إلى أن هذا النوع من التجميع عادةً ما يسبق التحرّكات السعرية الحادة، حيث تعمل الحيتان كمحفّزاتٍ مبكرةً قبل أن يشتدَّ الزخم بفعل صغار المتداولين.

في النتيجة، يسود التفاؤل في السوق مع استمرار ارتفاع مؤشر موسم العملات البديلة وتحوّل الاستثمارات إلى هذه الفئة من الأصول، لكنّ عملة بيتكوين (Bitcoin) تبقى أول مستفيد من زيادة نشاط المؤسسات.

النظرة الفنية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)

على الصعيد الفني، تبدو توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إيجابيةً، حيث يُظهر المخطط البياني اليومي اختراق السعر للقناة الهابطة التي هيمنت على الأداء خلال أيلول/سبتمبر.

فوق ذلك، فقد استعادَ السعرُ متوسط ​​الحركة البسيط المُقاس على مدى 50 يوماً (SMA-50) عند 114,509$، ويختبر الآن مستوى 117,500$. ومع ظهور شموع خضراء كبيرة بنمطٍ ابتلاعيّ صاعد وقراءة مؤشر القوة النسبية عند 59، تبدو الطريق ممهدةً لمزيد من الصعود.

وإذا تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى 117,500 $ مع حجم تداولٍ كبير، فإن ذلك سيفتح المجال له نحو 119,500$ يليه 122,200$ و124,500$. أما على الجانب السلبي، فيوفر مستوى 114,800$ دعماً على المدى القريب، بينما يمثل مستوى 110,856$ مستوى الدعم الأدنى الحرج.

بالنسبة للمتداولين، يُفضل وضع صفقات مضاربةٍ على ارتفاع السعر فوق مستوى 117,500$ مع أوامر إيقاف الخسارة عند أقل من 114,500$، وتحديد هدفٍ أولي عند 119,500$.

أما بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فيشير الاتجاه العام إلى أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يوشك على ارتفاعٍ قد يمتد نحو 130,000$ نهاية العام، خاصةً إذا حافظت الاستثمارات الواردة إلى صناديق التداول الفوري على قوتها، وساهمت تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي في دعم السيولة.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

تُمثّل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وتهدف إلى منح النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين قابلية التوسع من خلال توفيرها مزايا العقود الذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، بالإضافة إلى إنشاء عملات الميم.

فمن خلال جمعِه بين الأمان العالي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يفتح مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) آفاقاً لاستخداماتٍ جديدة كلياً، بما فيها ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ عبر الشبكة الجديدة وتطوير تطبيقاتٍ لامركزيةٍ تتيح قابلية التوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع. لذلك، فقد أخضعَ العقد الذكي لعملته إلى تدقيق فريق Coinsult بهدف طمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركة وأدى إلى تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 16.4 مليون دولار، مع بقاء قدرٍ ضئيلٍ من الكمية المخصصة للبيع خلال هذه المرحلة. حالياً، تُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر 0.012925$ فقط، علماً أن السعر سيرتفع بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الموقع الرسمي للمشروع باستخدام العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

