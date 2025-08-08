توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): نمط الراية المبشر والتحولات السياسية يشعلان الآمال بإمكانية اختراق حاجز 123,000$

يُواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تماسكه حول 116,830$ مع استمرار تبنيها بالازدياد داخل الولايات المتحدة، حيث بادرت سلسلة شيتز (Sheetz) الأمريكية -وهي سلسلة متاجر شهيرة لديها فروع في عدة ولايات- بإعلان خصوماتٍ بنسبة 50% على كافة المشتريات عند استخدام عملة BTC كوسيلة دفع عبر خدمة Flexa لتسوية المعاملات بين الساعة 3 و7 مساءً.

ويهدف عرضها الترويجي المسمى “Crypto Crave & Save” إلى تشجيع الأفراد على استخدام أصولهم الرقمية عملياً في التسوّق، حيث يتم تحويل العملات الرقمية المستخدمة في الدفع إلى أرصدة نقدية على الفور لحماية المتاجر من التقلبات السعرية.

I feel like this is actually bad news for Bitcoin….. https://t.co/jbi5ERD8s7 — titey.eth 🦇🔊🛡️🧙‍♂️ (@Mtitus6) August 7, 2025

يأتي ذلك وسط انتشار موجة عروض كهذه، حيث أفاد مطعم Steak ‘n Shake مؤخراً أنه وفر 50% من رسوم الدفع باستخدامِهِ عملة بيتكوين (Bitcoin) كوسيلة دفع مقارنة بالفيزا والماستركارد، لتعكس هذه التطورات بدء الشركات الأمريكية اعتبارَ الأصول الرقمية أدوات دفع فعّالة، لا مجرّد أصولٍ استثمارية.

تباين تنظيمي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، أنهت الهيئة المصرفية الأوروبية (European Banking Authority) مشاريع قوانين جديدة توضّح انطواء الأصول الرقمية “غير المدعومة” مثل عملة بيتكوين (Bitcoin) على معدل مخاطر يبلغ 1,250%، بمعنى أن البنوك الأوروبية ستحتاج للاحتفاظ بـ 12.5 مليون يورو لقاء ما قيمته مليون يورو من ممتلكاتها من عملة BTC.

وفيما قد تحدّ هذه الإجراءات من الوصول إلى العملات الرقمية في أوروبا، إلا أنها تُعزز مكانة عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن النظام المالي، وهي خطوة أفاد محللون بإمكانية إسهامها في تقوية تبنيها طويل الأجل.

في المقابل، تتبع السياسات الأمريكية توجهاً معاكساً، إذ أعلن الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) عن خطط تسمح لصناديق إدارة خطط 401(k) للتقاعد بالاستثمار في العملات الرقمية، ما يفتح الباب أمام استثماراتٍ بقيمة 9 تريليون دولار. وفي أعقاب الخبر، ارتفع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بنسبة 4%، كما ارتفعت أسعار الأسهم المرتبطة بالقطاع، حيث حققت أسهم شركات كوينبيس (Coinbase) وجالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) وبيتماين (Bitmine Immersion) مكاسبَ بنسبة 3% و6% و8% على التوالي، فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي -مايك نوفوجراتز (Mike Novogratz)- هذا التطوَّر “إنجازاً جديداً” على مسار ضم الأصول الرقمية إلى القطاع المالي التقليدي.

المؤشرات الفنية لسعر زوج BTC/USD تبشر بمواصلة مسيرة الارتفاعات

بمراجعة المخطط البياني، يتضح بقاء تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن نموذج الراية الفني المبشر خلال موجة التصحيح بعد تسجيله أعلى مستوياته الجديدة أواخر تموز/يوليو عند 123,255$، خاصة وأن الحد الأدنى للنمط يتسق مع خط الاتجاه الصاعد الممتد منذ شهر نيسان/أبريل ومؤشر متوسط الحركة بمدى 50 يوماً (EMA-50) عند 113,154$، لتتشكل نقطة دعم رئيسية وفرت استمرار الاهتمام الشرائي.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

وقد تحوّل الزخم إلى الإيجابية مع استقرار قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 54 عقبَ ارتدادها مؤخراً عن نطاق البيع الزائد، كما عزّز تماسك السعر حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382 عند 113,682$ هيكلية مواصلة الارتفاع، لذا يُرجّح تسبُّب اختراق حاجز 117,350$ بمعاودة اختبار 123,255$، وربّما تمتد موجة الارتفاع لملامسة 126,981$ أو حتى 131,574$.

أما إذا فشل السعر بالتماسك أعلى مستوى 113,150، فقد يخيم الحذر على المزاج العام في المدى المنظور نظراً لإمكانية امتداد موجة البيع إلى 110,725$ وربما 107,768$، ويبدو أنّ المتداولين يترقبون اختراقاً حاسماً لحاجز 117,350$ يكون مصحوباً بازدياد أحجام التداول من أجل معاودة الشراء.

Bitcoin is coiling inside a bullish flag at $116.8K, holding trendline + 50-SMA support. A breakout above $117.35 could target $123K, then $127K. Q4 could be the launchpad for $250K+ in 2025. #Bitcoin #BTC #Crypto pic.twitter.com/IBPG1rHoF3 — Arslan Ali (@forex_arslan) August 8, 2025

آفاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بحلول الربع الرابع

يُمكن لاجتماع عوامل ازدياد التبني من قبل الأفراد، والتحولات المواتية للسياسات الأمريكية، والهيكلية الفنية المبشرة، دعم سيناريو معاودة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) الارتفاع مع اقترابنا من الربع الأخير للعام الحالي.

فإذا نجَحَ السعر باختراق نمط الراية الفني، فقد يثير ذلك موجة ارتفاعاتٍ جديدةً ويُمهد الطريق لاستهداف نطاق 250,000$-500,000$ وفق توقعات بعض المحللين للسعر في عام 2025.

ومع التقاء الطلب من قِبلِ الأفراد بنظيره المؤسساتي، قد تمثل فترة الاستقرار النسبي الحالية لعملة بيتكوين (Bitcoin) قاعدة انطلاق لموجة ارتفاعاتٍ جديدة.

