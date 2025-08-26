توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): الحفاظ على مستوى 110,000$ وسط الجدل المثار حول العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) وتطورات الموقف الياباني وزخم منصة Webull

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يقف سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) عند مستوى 110,085$ منخفضاً بنحو 2.5% خلال آخر 24 ساعة، مع تسجيل حجم تداول يومي قدره 84 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للعملة 2.19 تريليون دولار، لتبقى رائدة القطاع مُهيمنة على السوق رغم التصحيح السعري العميق. يأتي هذا التراجع في وقتٍ تشير فيه المؤشرات السياسة العالمية والتبني المؤسساتي والعوامل الفنية إلى استعداد السوق للدخول في المرحلة التالية من حركة العملة.

الموقف الياباني المؤيد للعملات الرقمية

أوضح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو (Katsunobu Katō) في طوكيو هذا الأسبوع أن العملات الرقمية تُسهم في تنويع الحقائب الاستثمارية. ورغم تقلباتها السعرية، أكد الوزير أن عملة بيتكوين (Bitcoin) وغيرها من الأصول الرقمية يُمكنها توفير أداة للتحوّط من المخاطر للمُستثمرين.

NEW: 🇯🇵 Japan’s Finance Minister says crypto assets could be a part of diversified investments. pic.twitter.com/5Nmd6Bd3Ay — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 25, 2025

جاءت تصريحات كاتو في وقتٍ تتعامل فيه اليابان مع نسبة دَين إلى ناتج محلي إجمالي تتخطّى 200% إلى جانب ضغوطٍ ناجمةٍ عن تراجع قيمة الين، ومع تآكل المدخرات في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وتصاعد مخاطر التضخم، تزداد جاذبية الأصول الرقمية كخيارٍ بديل. وأضاف كاتو أن اليابان تسعى إلى تشجيع الابتكار في مجال العملات الرقمية من دون الإفراط في القيود التنظيمية، ما قد يشجّع على تبنٍ محلي أوسع لعملة بيتكوين (Bitcoin).

مخاوف العملات الرقمية للبنوك المركزية (CDBCs) تزيد من جاذبية عملة بيتكوين (Bitcoin)

على الصعيد الدولي، ما تزال العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) محورَ نقاشٍ واسع. فقد حذّر مركز أبحاث بريطانيٌّ من أن العملات المُبرمَجة قد تمنح الحكومات “سيطرةً مطلقة” على النظام النقدي، مُشبّهاً ذلك برواية “1984” لجورج أورويل. من جانبها، وصفت سوزي فايولت وارد (Susie Violet Ward) -الرئيس التنفيذي لمنصة Bitcoin Policy UK- هذه العملات بأنها “استخدام المال كسلاح في أنقى صوره”.

Blackduck says CBDCs close Orwell’s ’1984 loop perfectly,’ think tank says Quacktastic news pic.twitter.com/X0Z4nO4jHL — blackduck (@blackducktradfi) August 25, 2025

أيضاً، تسير الولايات المتحدة وأوروبا في اتجاهين مختلفين؛ إذ حظر الرئيس ترامب العملات الرقمية للبنوك المركزية في كانون الثاني/يناير 2025، بينما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إطلاق اليورو الرقمي في تشرين الأول/أكتوبر القادم مع ميزاتٍ تُعزز الخصوصية. في هذا السياق، يُنظرُ إلى النموذج اللامركزي لعملة بيتكوين (Bitcoin) باعتباره أداة حمايةٍ من التجاوزات، وهذا هو السبب في أنها مخزن للقيمة على المدى الطويل.

منصة Webull تزيد من وصول المستثمرين الأمريكيين إلى عملة بيتكوين (Bitcoin)

في الولايات المتحدة، أصبح الوصول إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) أكثرَ سهولة بعد أن أعادت منصة الاستثمار Webull إدراج خدمات تداول العملات الرقمية ضمن تطبيقها الأساسي، وقامت بإدراج الأصول الرقمية مع الأسهم والخيارات. وتدعمُ المنصة حالياً أكثر من 50 أصلاً رقمياً، بما في ذلك عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بيتكوين (Bitcoin).

Webull will let US customers buy and sell cryptocurrencies on its trading platform again after dropping the service in 2023 when it was trying to go public https://t.co/IgsYrQpHIc — Bloomberg (@business) August 25, 2025

وأرجع أنطوني دينييه (Anthony Denier) -الرئيس التنفيذي لشركة Webull في الولايات المتحدة- قرار العودة إلى قطاع الكريبتو إلى وضوح القواعد التنظيمية وارتفاع مستويات الطلب، وتضع هذه الخطوة Webull في منافسةٍ أكبرَ مع منصة Robinhood، كما تُسهّل وصول صغار المستثمرين إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) وتُعزز الطلب على المدى الطويل.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): النظرة الفنيّة

فنيّاً، تشير التوقعات إلى مسار هابط لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، إذ لا يزال ضمن قناةٍ هابطةٍ تُسجّل قمماً وقيعاناً أدنى، كما يُمثل متوسط الحركة الأسي بمدى 50 يوماً (114,180$) ونظيره بمدى 100 يوم (115,000$) مستويات مقاومةٍ تَحِدُّ من موجات الصعود.

تُظهر مؤشرات الزخم ضعفاً واضحاً مع دلائل على احتمال اقتراب السوق من مرحلة الإنهاك:

يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) -عند 32- من منطقة البيع الزائد.

ما يزال مؤشر MACD سلبيّاً، لكن أشرطة مخططه البياني بدأت بالتقلّص.

الشموع ذات الذيول السفلية الطويلة حول مستوى 110,000$ تعكس اهتماماً بالشراء عند الانخفاض.

فإذا فشل سعر العملة في الحفاظ على مستوى 110,000$ فإن أهداف الهبوط تشمل 108,700$ و105,150$، أمّا تجاوز مستوى 112,000$ فقد يتيح إعادة اختبار 115,000$، بينما تخطي 116,850$ قد يفتح المجال نحو 120,900$ ثم إعادة اختبار 124,450$. وفي حال سيطرَ المُضاربون على الارتفاع قصير المدى، فقد يصل السعر إلى 130,000$ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

