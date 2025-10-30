توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): المُحافظة على مستوى 108,000$ بعد خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وما تبعه من تقلبات حادة في السوق

يُواصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) تحرّكه بالقرب من 108,850$ وسَط ميلٍ هابطٍ محدود رغم تحسّن مزاج السوق وظهور تطوراتٍ جديدة على ساحة السياسة والقطاع. ففي ألمانيا، تقدّم حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) بمقترحٍ لتصنيف عملة بيتكوين (Bitcoin) كأصل وطني إستراتيجي، بينما أعلنت شركة التعدين TeraWulf عن تمويلٍ ضخم بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز توسّعها في قطاع الذكاء الاصطناعي، وكشفت منصة بينانس (Binance) عن شراكةٍ جديدة لتعزيز الشفافية مع Bubblemaps.

أما على الصعيد النقدي، فقد أثارَ خفض معدلات الفائدة الأمريكية إلى 4% حالةً من التقلّبات قصيرة الأمد في السوق، حيث يترقب المستثمرون منطقة الدعم عند 108,900$ كمستوى حاسم لاتجاه سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) القادم.

المعارضة الألمانية تطالب بإدراج عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن الأصول الوطنية الإستراتيجية

تقدّم حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) -أكبر قوى المعارضة في البلاد- بمقترحٍ يدعو إلى اعتبار عملة بيتكوين (Bitcoin) أصلاً وطنياً إستراتيجياً، وإلى استثناء العملة من إطار تنظيم أسواق الأصول الرقمية الأوروبي (MiCA).

ويرى الحزب أن التنظيم المفرط قد يؤدي إلى خنق الابتكار وإضعاف مكانة ألمانيا الريادية في الاقتصاد الرقمي، مشدّداً على ضرورة الحفاظ على إعفاءات ضريبة القيمة المضافة، وضمان حق الأفراد في الاحتفاظ الذاتي بأصولهم الرقمية، إلى جانب الإبقاء على الإعفاء الضريبي لمدة 12 شهراً على أرباح عملة بيتكوين (Bitcoin)، وهو بندٌ يتيح ميزةً مهمة للمُستثمرين على المدى الطويل.

BREAKING: 🇩🇪 Germany’s AfD party has introduced a motion to establish a strategic Bitcoin reserve.



Countries are NOW IN FOMO. If only Germany kept their Seized Bitcoin back in January 2024 pic.twitter.com/0zJvvxrdOa — CryptoChatter (@crypto_chatter1) October 29, 2025

كما دعا نوّاب AfD إلى إدراج عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن الاحتياطيات الوطنية لألمانيا أسوةً باحتياطيات الذهب التي تحتفظ بها البنوك المركزية، ويعيد هذا المقترح للأذهان النقاشات الدائرة في فرنسا حول تبنّي سياساتٍ أكثرَ ترحيباً بالعملات الرقمية من أجل جذب الاستثمارات وترسيخ مكانة أوروبا في قطاع البلوكتشين.

وقد اعتبرَ المستثمرون هذه المبادرة إشارةً إيجابية على اتساع رقعة القبول السياسي لعملة بيتكوين (Bitcoin) في القارّة الأوروبية، الأمرُ الذي دعم ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار وسط توقعاتٍ بإمكانية تسارع الاعتراف المؤسساتي إذا لقيَ المقترح دعماً داخل الأوساط السياسية الألمانية.

شركة TeraWulf تتحوّل من تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى الذكاء الاصطناعي عبر تمويل بقيمة 500 مليون دولار

تعتزم شركة TeraWulf المتخصّصة بتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) جمع 500 مليون دولار من خلال طرح سنداتٍ قابلةٍ للتحويل بهدف إنشاء مركز بياناتٍ جديد مُخصص للذكاء الاصطناعي في مدينة أبرناثي بولاية تكساس. ومن المقرّر أن تستحق هذه السندات في عام 2032، مع إمكانية زيادة قيمتها بـ 75 مليون دولار إضافية تبعاً لحجم الطلب الاستثماري.

وستُوجَّه العوائد لدعم تحوّل الشركة الإستراتيجي من تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من أصولها القائمة في مجال الطاقة والمعدات لتلبية الطلب المتزايد على الحوسبة المُعتمدة على وحدات GPU.

يأتي هذا التحوّل بعد جولات تمويلٍ سابقةٍ شملت صفقة بقيمة 3 مليار دولار مع بنك Morgan Stanley، وضماناً بقيمة 1.4 مليار دولار من Google، إلى جانب اتفاق استضافةٍ بقيمة 3.7 مليار دولار مع شركة Fluidstack المدعومة من Google. ويرى المستثمرون أن هذا التحوّل يُمثل خطوة تنويعٍ إستراتيجية تُعزز استقرار شركات تعدين العملات الرقمية على المدى الطويل وسط تغيرات السوق.

بدوره، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بصورةٍ طفيفةٍ عقبَ الإعلان، إذ اعتبرَ المتداولون انتقال TeraWulf نحو الذكاء الاصطناعي إشارةً إيجابية إلى قدرة القطاع على التكيّف والتطور.

شراكة بين Binance وBubblemaps لتعزيز الشفافية ومكافحة التداول الداخلي

دخلت منصة Binance في شراكة مع شركة Bubblemaps لتحليلات البلوكتشين من أجل تحسين شفافية السوق وكشف الصفقات المشبوهة والتداول الداخلي. ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن مُستخدمو محفظة Binance Web3من رؤية توزيع العملات الرقمية وتحديد الصلات بين المحافظ المحتملة للتلاعب، وذلك عبرَ واجهة Bubblemaps التفاعلية التي تعرض البيانات في شكل فقاعاتٍ مترابطة.

وتشتهر Bubblemaps بدورها في كشف فضيحة عملة أوفيشال ميلانيا (Official Melania-MELANIA) التي بلغت قيمتها 30 مليون دولار، حيث ساعدت أدواتها التحليلية على تتبُّع نشاط السوق والكشف عن التلاعب الداخلي.

BREAKING: BINANCE INTEGRATES BUBBLEMAPS



Onchain transparency – now embedded into the world’s largest exchange



Try it now on @Binance pic.twitter.com/OzAkvTv5li — Bubblemaps (@bubblemaps) October 29, 2025

تهدف هذه الشراكة إلى جعل تداول العملات الرقمية أكثرَ أماناً وشفافية من خلال منح المستثمرين رؤية أوضح لأنماط ملكية العملات، وقد رحّب المشاركون في السوق بهذه الخطوة بوصفها إشارةً إلى تحسّن مستوى المساءلة داخل القطاع.

التحليل الفني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin): المضاربون على الارتفاع يدافعون عن مستوى 108,900$ مع دخول مؤشر القوة النسبية منطقة البيع الزائد

تشير التوقعات الفنية إلى ميلٍ هابط في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، إذ يتحرّك حالياً قرب 108,850$ مُحافظاً على موقعه فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 108,900$ المتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، وقد شكّل هذا المستوى منطقة طلب قوية خلال الأسابيع الأخيرة.

وتُظهر حركة السعر تكوّن نموذج القمة المزدوجة قرب 117,700$ أعقبته عملية تصحيح، فيما يتولّى المضاربون على الارتفاع حالياً مهمة الدفاع عن الحد السفلي للقناة الصاعدة الممتدة منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

مخطط سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: TradingView

ويدل وجود عدة شمعاتٍ بذيول سفلية طويلةٍ على المخطط البياني لإطار 4 ساعاتٍ على عمليات شراء قويةٍ عند الانخفاض، رغم استقرار متوسط الحركة الأسي المقاس بمدى آخر 50 شمعة تداول، كما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 31 إلى حالة بيع زائد غالباً ما تُعَد مقدمة لارتداد فني مُحتمل.

وقد يُطلق أيُّ إغلاقٍ يومي فوق مستوى 110,700$ موجة تعافٍ جديدةً نحو 112,200$-114,950$، في حين أن كسر مستوى 108,900$ قد يفتح الطريق إلى 106,100$-103,500$. ويميل المتداولون إلى فتح صفقات مراهنةٍ على ارتفاع السعر فوق 109,000$ مع استهداف مستوى 114,950$، حيث يشير زخم البيع الزائد إلى احتمال حدوث ارتداد صاعد مع دخول شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يقدم التطور التالي لعملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين سولانا

تعمل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على إطلاق مرحلةٍ جديدة من نظام بيتكوين التقني؛ فبينما تظل بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المعيارَ الذهبي للأمان، يُوفر لها حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ما كان ينقصها دائماً، ألا وهو سرعة بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) الفائقة.

فباعتبارها أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين، تعتمدُ شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على آلة سولانا الافتراضية (SVM) للجمع بين أمان واستقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعات بلوكتشين سولانا، لتسمَحَ شبكتها الجديدة بتوفير سرعاتٍ فائقةٍ وعقود ذكية برسوم منخفضةٍ وتطبيقاتٍ لامركزية (dApps) وتطوير عملات ميم، وكلُّ ذلك مَحميٌّ بأمان بلوكتشين بيتكوين.

كذلك، خضَع العقد الذكي للعملة -المُصمّم للجمع بين قابلية التوسع والبساطة والموثوقية- إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين مع تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 25.2 مليون دولار، حيث تباع العملة حالياً بسعر 0.013195$ قبل الزيادة التالية.

ومع ازدياد النشاط على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وارتفاع الطلب على تطبيقاتها اللامركزية الفعالة، يبرز مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كأداة للربط بين زوج من أكبر الأنظمة التقنية للقطاع. فإذا كان مشروع عملة بيتكوين (Bitcoin) هوَ حجر الأساس، ستُحسّن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) منه وتجعله أسرَع وأقوى وأكثرَ إمتاعاً مُجدّداً.