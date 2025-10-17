توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): بعد كسر نموذج المثلث، هل ينخفض السعر دون 105,000$؟

كسرَ السعرُ دعم نموذج المثلث الفني، ما يُعزّز التوقعات بانخفاضٍ محتملٍ في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما دون مستوى 105,000$ مع تزايد الزخم الهابط.

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) قرب مستوى 108,700$ في ظل تغيّراتٍ عالميةٍ أثّرت على المزاج العام لسوق العملات الرقمية. فقد حذّر مجلس الاستقرار المالي (FSB) التابع لمجموعة العشرين من وجود ثغراتٍ تنظيميةٍ كبرى رغم ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لقطاع الكريبتو إلى نحو 4 تريليون دولار خلال عام واحد، في حين أعلنت شركة Babylon Labs عن إطلاق نظام تمويل لامركزي (DeFi) جديد لا يتطلب الثقة يخص عملة بيتكوين (Bitcoin) على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

في الوقت نفسه، جمعت شركة Zeta Network المُدرجة في بورصة ناسداك أكثر من 230 مليون دولار عبرَ عملية بيعٍ مدعومةٍ بعملة بيتكوين (Bitcoin)، ما منح السوق دفعة ثقةٍ رغم استقرار السعر النسبيّ دون مستوى 110,000$.

مجلس مراقبة مجموعة العشرين يحذر من ثغرات تنظيمية عالمية في سوق العملات الرقمية

أطلق مجلس الاستقرار المالي (FSB) التابع لمجموعة العشرين تحذيراً بشأن استمرار وجود الثغرات التنظيمية الكبيرة عند تعامل الدول مع العملات الرقمية، رغم تضاعف القيمة السوقية للقطاع إلى 4 تريليون دولار خلال العام الماضي. وأشار المجلس إلى أن العملات المستقرة التي تبلغ قيمتها السوقية حالياً حوالي 290 مليار دولار تخضع لتنظيمٍ شاملٍ ضمن عدد محدود فقط من الولايات القضائية.

وشدّد الأمين العام للمجلس -جون شيندلر (John Schindler)- على ضرورة التنسيق العالمي، خاصة مع سهولة التحويلات الدولية وارتباط الأصول الرقمية المتزايد بالأنظمة المالية التقليدية. وبينما تبقى المخاطر محدودةً حالياً، حذر المجلس من احتمال ارتفاعها مع تزايد وتيرة تبنيها.

G20 risk watchdog warns of ‘significant gaps’ in global crypto rules https://t.co/aACigdhMyB — The Globe and Mail (@globeandmail) October 16, 2025

ورغم التحذيرات، لم يتأثر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ يُذكر، فاستقرَّ قرب مستوى 108,690$، إلا أن المحللين اعتبروا دعوة المجلس خطوةً إيجابية نحو تأسيس معايير عالمية أكثر وضوحاً لتنظيم الأصول الرقمية.

شركة Babylon Labs تكشف عن نظام تمويل لامركزي لعملة بيتكوين (Bitcoin) لا يتطلب الثقة على بلوكتشين إيثيريوم

أعلنت شركة Babylon Labs عن إطلاق نظامٍ جديد يتيح للمستخدمين الاقتراض عبر بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) كضمان، من دون الحاجة إلى جسور مركزيةٍ أو وسطاء، وتعتمد هذه الآلية المبتكرة على تقنية BitVM3 لتأمين عملة بيتكوين (Bitcoin) في خزائن يُمكن التحقق منها تشفيرياً.

We've completed the first Trustless Vaults experiment.



We successfully borrowed USDC against native BTC on Ethereum Mainnet with @MorphoLabs.



BTC is the largest capital pool in crypto and has been cut off from DeFi.



We solved this. This is a historic moment.



The experiment 👇 https://t.co/Lgj0x8nCEM pic.twitter.com/sJftfNJihX — Babylon (@babylonlabs_io) October 16, 2025

ويجري اختبار النسخة التجريبية VaultBTC حالياً على بروتوكول Morpho للإقراض. وفي حين أن النظام لا يتطلّب الثقة إلى حدٍّ كبير، يُلاحظ المحللون أن عملية التصفية فيه لا تزال تعتمد جزئياً على مُصَفّين مُعتمدين ووسطاء بياناتٍ موثوقين.

من جهتهم، يرى المحللون أن هذا الإطلاق سيُعزّز الجهود الرامية إلى دمج عملة بيتكوين (Bitcoin) في نظام التمويل اللامركزي (DeFi)، مُؤكدين أن توسيع دورها خارج نطاق الدفع والتخزين قد يدعمُ الطلب على المدى الطويل. وبالفعل، حافظت عملة بيتكوين (Bitcoin) على استقرارها قرب 108,690$ عقبَ الإعلان.

شركة Zeta Network تجمع 230 مليون دولار في طرح خاص مدعوم بعملة بيتكوين (Bitcoin)

جمعت شركة Zeta Network المُدرجة في بورصة ناسداك ما قدره 230.8 مليون دولار من خلال عملية بيع خاصةٍ للأسهم، حيث قبلت الدفعَ بعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة SolvBTC، وهي نسخةٌ ممثلةٌ رقمياً من عملة بيتكوين على بروتوكول “Solv”. لم تكتفِ الشركة بذلك، بل أصدَرت أسهماً وسندات خيارات شراء جديدة، وأضافت أصولاً مُرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) إلى خزينتها، في تأكيد على إيمانها بقيمتها طويلة الأجل وندرتها.

عن ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبروتوكول Solv رايان تشاو (Ryan Chow) إن شركاتٍ عامة عديدةً باتت تتبنى حلولاً مبتكرةً للاحتفاظ بعملة بيتكوين (Bitcoin) تماشياً مع تنامي الطلب على منتجات العائد المدعومة بعملة بيتكوين (Bitcoin)، مثل صندوق عوائد بيتكوين من Coinbase وصندوق الدخل المقترح من BlackRock.

وساهم هذا التمويل المدعوم بعملة بيتكوين (Bitcoin) في رفع المزاج العام للسوق، إذ استمرَّ تداول العملة بالقرب من مستوى 108,700$ مع تزايد قناعة المستثمرين بأن التبني المؤسساتي في تسارع مستمر.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): قناة هابطة تُشير إلى احتمال التراجع نحو 103,500$

ما يزال سعر زوج عملة بيتكوين/عملة الدولار (BTC/USD) يتحرك ضمن نطاق محدود دون مستوى 110,000$، ويُواجه صعوبة في استعادة الزخم الصاعد بعد عدة محاولاتٍ فاشلةٍ لتجاوز مستوى 109,600$. ويُظهر المخطط البياني تشكلاً محتملاً لنمط القاع الثلاثي، لكنّ الرفض المستمر بالقرب من 110,500$ واختراق نمط “المثلث الهابط” يُسلطان الضوء على ضعف زخم المشترين.

كما يُظهر التقاطع الهابط بين متوسطي الحركة الأسي لـ 20 و50 فترة استمرار ضغط البيع مشيراً إلى خطر الانخفاض، فيما يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 42 دالاً على غياب قوة الشراء. وتُظهر حركة السعر قمماً أدنى من سابقاتها، دون ظهور شمعة ابتلاع صاعدة لتأكيد انعكاس الاتجاه.

وفي حال فشل سعر بيتكوين في اختراق مستوى 110,500$، يُصبح التراجع نحو مستوى 107,300$ مُرجّحاً، يليه مستويات دعم أعمق عند 105,200$ و103,500$، وهي نقاط تاريخية لدخول المشترين.

المخطط البياني لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، المصدر: Tradingview

حالياً، يستمر تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) دون نمط المثلث الهابط وتشير توقعات TradingView إلى احتمال إعادة اختبار المستويات الحالية. وما أن يُغلق السعر بشكلٍ حاسمٍ فوق 112,700$ سيتغيّر المشهد الهابط تماماً، ويفتح المجالَ أمام مستويات المقاومة التالية عند 114,600$ و117,600$.

في المقابل، قد يتجه المتداولون نحو المضاربة على الانخفاض دون مستوى 109,500$ واستهداف مستوى 107,300$، فيما يُفضّل الدخول في صفقات مضاربةٍ على الارتفاع بعد تجاوز 112,700$. ورغم حالة الضعف الحالية، لا يزال المحللون متفائلين بأن الاتجاه الصاعد لعملة بيتكوين (Bitcoin) سيبقى قائماً، مع توقع انتعاش قوي في الربع الأخير من 2025 بعد انتهاء مرحلة الاستقرار النسبي.

