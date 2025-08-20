مطوّر بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المخضرم بيتر تود (Peter Todd) يروّج لعملة ميم صغيرة مقابل 5,000$ على منصة X

أشعل أحد مطوري بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) البارزين جدلاً واسعاً بعد أن روّج لعملة ميم مستوحاة من شخصية الجوكر مقابل 5,000$، في خطوة أثارت تقلباتٍ سعرية حادةً وانقساماً في مجتمع العملات الرقمية.

ففي 17 آب/أغسطس، نشر بيتر تود -أحد أوائل المساهمين في تطوير بلوكتشين بيتكوين- تغريدةً على منصة X للترويج لعملة هاساكي (Hasaki-HAHA) المبنية على منصة Pump Fun، وكتب في منشوره:

“يوم سيّئ واحد… أمر جيد واحد. اضحك بطريقك نحو القمر#HAHA”.

تود يكشف عن حصوله على 5,000$ بعملة سولانا (Solana)

أوضحَ تود لاحقاً أنه حصل على 5,000$ بعملة سولانا (Solana) من مستخدم مجهول على تويتر للترويج لهذه العملة، مشيراً إلى أنه قام فوراً بتحويل المبلغ إلى عملة بيتكوين (Bitcoin)، واعترف بأنه لا يعرف من دفع له، واصفاً المصدر بأنه “مستخدم عشوائيٌّ على تويتر”، وأكد أنه لم يكن ملزماً بالكشف عن الصفقة كإعلان مدفوع، لكنه فعل ذلك طوعاً، قائلاً:

“الإشارة إلى الإعلانات المدفوعة عبر وسم #Ad مطلب قانونيٌّ في العديد من الدول، وهو التصرف النزيه الواجب أيضاً، كما أنهم لم يطلبوا مني توقيع اتفاقية عدم إفصاح بشأن المبلغ المدفوع، وبالتالي لا يوجد سبب يمنعني من الكشف عنها”.

#Ad: $5k USD paid.



One bad day… one good pump Laugh your way to the moon.#HAHA



4T4XHSimPEddwXszxqsZk7kbunPYadzfPg4sv2MDpump pic.twitter.com/rUKNN3xI3X — Peter Todd (@peterktodd) August 17, 2025

فورَ نشر التغريدة، ارتفع سعر العملة بنسبة 1,500% ليصل إلى 0.00008$، لينخفض بعد دقائق بنسبة 95% في عملية سحب بساط (سحب سيولة) كلاسيكية شوهدت سابقاً في عمليات إطلاق عملات منصة Pump Fun.

وخلال 24 ساعة فقط، شهدت العملة ارتداداً هائلاً ليقفز سعرُها بنسبةٍ تقارب 3,900% وصولاً إلى 0.0002$، ما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 225,000$.

جدل قديم يربط تود بمبتكر عملة بيتكوين (Bitcoin) الغامض

يُعرف تود بمساهماته في تطوير Bitcoin Core -البرنامج المرجعيّ الذي يُشغِّل بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)- وأبرزها كتابة الشيفرة التي عدّلت حد تخزين البيانات عبر OP_RETURN. فعلى مدى سنوات، اشتهر بمواقفه الجدلية والمعارضة للتيار السائد في نقاشات قابلية توسع بلوكتشين بيتكوين والاتجاهات الرائجة في القطاع.

ولا يقتصر الجدل حول تود على هذه الحادثة؛ إذ تسود تكهنات طويلة الأمد حول هويته. ففي الفيلم الوثائقي Money Electric: The Bitcoin Mystery لكولين هوباك على شبكة HBO، ذُكِرَ تود كمرشح محتمل ليكون ساتوشي ناكاموتو مبتكر بلوكتشين بيتكوين المجهول، وهو ادعاء ينفيه تود بشدة.

وقد استندت فرضية هوباك إلى تجارب تود في فترة مراهقته مع العملات الرقمية، وإلى منشور مثير للجدل على أحد المنتديات يعود إلى عام 2010 قيل إنه نُشِرَ عن طريق الخطأ عندما نسي تود أن يبدّل بين حسابه الشخصي وحساب ساتوشي. كذلك، أشار المخرج إلى وجود تشابهٍ في أوقات النشر، مُلمّحاً إلى أنها تعكس تقويماً أكاديمياً، أي أنها كانت تقلّ خلال فترات العطل وتزداد خلال الفصول الدراسية، غير أن مجتمع الكريبتو يرى في هذه النظرية مجرّد تكهنات.

أما ردود الفعل على ترويج تود لعملة الميم فأتت متباينة؛ إذ اتهمه البعض بانعدام النزاهة، بينما أشاد آخرون بصراحته في الكشف عن تفاصيل الصفقة، واصفين تصرّفه بأنه ” خطوة ممتازة بكل المقاييس”. من جهته، لم يتأثر تود بهذا الجدل، في مشهد يعكس التوازن الهش بين المصداقية والانتهازية ضمن الثقافة المتحررة التي تقودها العملات الرقمية.