الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) بعملتي بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) تشهد خسائر ضخمة قدرها 244 مليون دولار لليوم الثاني على التوالي

شهدت صناديق عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) المتداولة في البورصة (ETFs) خسائر قدرها 244 مليون دولار، ليصل إجمالي الخسائر إلى 683 مليون دولار في يومين، وذلك بسبب قيام المتداولين باستباق بيانات التضخم بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.

سجّلت صناديق عملة بيتكوين وعملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (ETFs) استثماراتٍ مُغادرَةً قدرها 244 مليون دولار في 23 أيلول/سبتمبر، ما يُمثل اليوم الثاني على التوالي من انسحاب المستثمرين.

يأتي ذلك عقب تكبد المستثمرين خسائر حادةً في اليوم السابق بقيمة 439 مليون دولار، حيث أعاد المستثمرون تموضعهم في ظل خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير لمعدلات الفائدة وبيانات التضخم الأمريكية المنتظرة.

خسائر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) تسلط الضوء على حذر المستثمرين مع التقلبات التي تواجهها عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) يومياً

وفقاً لبيانات SoSoValue، شهدت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (spot BTC ETFs) صافي خسائر قدرها 103.6 مليون دولار يوم الإثنين.

تحليلات صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة ليوم 23 أيلول/سبتمبر. المصدر: SoSoValue

وبدا صندوق FBTC الخاص بشركة فيديليتي (Fidelity) أكبر الخاسرين، فقد شهدَ سحبَ 75.6 مليون دولار، يليه ARKB الخاص بشركة ARK 21Shares الذي خسر 27.9 مليون دولار.

في الجهة الأخرى، شهد صندوق IBIT الخاص بشركة بلاك روك (BlackRock) استثماراتٍ جديدةً متواضعة قدرها 2.5 مليون دولار، بينما سجّل صندوق BTCO الخاص بـ Invesco أعلى استثماراتٍ جديدة خلال اليوم بقيمة 10 مليون دولار.

أما صناديق GBTC الخاصة بشركة جرايسكيل (Grayscale) وHODL الخاص بشركة فان إيك (VanEck) وصندوق BRRR الخاص بشركة فالكيري (Valkyrie) فلم تشهد أي استثماراتٍ جديدة.

كذلك، سجّلت صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (ETH ETFs) خسائرَ أكبر قدرها 140.7 مليون دولار في يوم واحد. وشهد صندوق FETH الخاص بشركة Fidelity أعلى الخسائر حيث بلغت 63.4 مليون دولار، يليه صندوق ETH الخاص بـ Grayscale الذي خسر 36.4 مليون دولار أمريكي.

تحليلات صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة ليوم 23 أيلول/سبتمبر. المصدر: SoSoValue

أيضاً، شهدَ صندوق ETHW التابع لـ Bitwise أيضاً استثماراتٍ مُغادرةً كبيرةً بقيمة 23.9 مليون دولار، بينما سجّل صندوق ETHE الخاص بـGrayscale استرداداتٍ بقيمة 17.1 مليون دولار.

وظلَّ صندوق ETHA الخاص بشركة بلاك روك وETHV الخاص بشركة VanEck دون تغيير ملحوظٍ، بينما لم تُظهر الصناديق الأصغر من Franklin و21 Shares وInvesco أي تغييراتٍ كبيرة.

تجدرُ الإشارة إلى أنه في 22 أيلول/سبتمبر، سجّلت صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (BTC ETFs) خسائرَ قدرُها 363 مليون دولار في جلسةٍ واحدة بقيادة صندوق FBTC الخاص بـFidelity الذي سجّل عمليات استرداد بقيمة 276.7 مليون دولار.

في اليوم ذاته، شهدت صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (ETH ETFs) خسائر قدرها 76 مليون دولار بقيادة صندوق FETH الخاص بـFidelity ، إلى جانب عمليات استرداد منBitwise وصندوق ETHA الخاص ببلاك روك.

واعتباراً من 23 أيلول/سبتمبر، تحتفظ صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin spot ETFs) بصافي أصولٍ قدرها 147.2 مليار دولار، أي ما نسبته 6.6% من إجمالي القيمة السوقية للعملة الرقمية، وقد بلغت الاستثمارات التراكمية 57.25 مليار دولار.

أما صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum spot ETFs)، فهي تحتفظ الآن بصافي أصول قدره 27.5 مليار دولار، أي ما نسبته 5.45% من إجمالي القيمة السوقية للعملة، مع بلوغ الاستثمارات التراكمية 13.7 مليار دولار.

جدير بالذكر أن هذه الخسائر بدأت بعد أسبوع واحد من تسجيل منتجات الأصول الرقمية لاستثماراتٍ جديدة اقتربت من 1.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات CoinShares. جاء هذا الارتفاع عقب أول خفض لمعدلات الفائدة لعام 2025، ما أدى إلى تجدد طلب المستثمرين على التعرض للعملات الرقمية، رغم تحذيرات صنّاع السياسات.

وقد جذبت صناديق عملة بيتكوين (Bitcoin) استثماراتٍ قدرها 977 مليون دولار هذا الأسبوع، بينما سجّلت منتجات عملة إيثيريوم (Ethereum) استثماراتٍ قدرُها 722 مليون دولار مُحققة بذلك رقماً قياسياً جديداً منذ بداية العام بلغ 12.6 مليار دولار للأخيرة.

على أي حال، تُظهر بيانات السوق أن تموضع المستثمرين ما يزال حساساً لإشارات الاقتصاد الكلي، ويشير المحللون إلى أن استثمارات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ومستويات الرافعة المالية للمشتقات لا تزال المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها مع استيعاب الأسواق لتوجهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم المنتظرة.

صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (BTC ETFs) التابعة لشركة بلاك روك (BlackRock) تتصدّر موجة إيرادات بقيمة 260 مليون دولار، بينما تضيف منتجات عملة إيثيريوم (Ethereum) 42 مليون دولار

شهدت الصناديق المتداولة في البورصة لعملة بيتكوين (BTC ETFs) وعملة إيثيريوم (ETH ETFs) نجاحاً واسعاً خلال السنوات القليلة الماضية.

وتُحقق الصناديق المتداولة في البورصة لعملة بيتكوين (BTC ETFs) وعملة إيثيريوم (ETH ETFs) التابعة لشركة بلاك روك (BlackRock) الآن أكثرَ من 260 مليون دولار سنوياً، ما يُثبت أنّ منتجات الأصول الرقمية أصبحت مُحرك ربح رئيسي لأكبر مدير أصولٍ في العالم.

🚀 BlackRock generates $260 million annually from Bitcoin and Ether ETFs as Wall Street institutional adoption reaches new heights.#Bitcoin #Ethereumhttps://t.co/0dAGyws3jZ — Cryptonews.com (@cryptonews) September 23, 2025

ووفقاً لما ذكرَه ليون وايدمان (Leon Waidmann) رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة Onchain فإن صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (BTC ETFs) التابعة لشركة بلاك روك تُمثل 218 مليون دولار من ذلك الرقم، بينما تُساهم منتجات عملة إيثيريوم (Ethereum) بـ 42 مليون دولار فقط.

عن ذلك قال وايدمان: “لم يَعُد الأمر مُجرَّد تجربةٍ بعد الآن”، مشيراً إلى أن الشركة حوّلت صناديق العملات الرقمية المتداولة في البورصة إلى مصدر إيراداتٍ يُضاهي المنتجات المالية الراسخة.

ويُشير المحللون إلى أن نجاح بلاك روك سيُحدّد معياراً لصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين التي تدرس التعرّض للأصول الرقمية.

علاوةً على ذلك، سلط كبير مُحللي الصناديق المتداولة في البورصة لدى بلومبيرج (Bloomberg) إريك بالتشوناس (Eric Balchunas) الضوء على المزايا الهيكلية لصناديق العملات الرقمية المتداولة في البورصة، والتي تجمَع بين الوصول الفوري وانخفاض التكاليف وإمكانية تحقيق العائد، إلى جانب الحماية التنظيمية والخصوصية، وهي مزايا لا ترتبط عادةً بالملكية المباشرة للعملة الرقمية.

ETFs have everything tokens offer: instant access, miniscule costs, flexibility, yield (you can totally lend out ETFs). But with added benefits that tokens don't have: regulatory protections (huge), anonymity and a 1-800 number *immediately mutes conversation lol* https://t.co/5wpM79aEmw — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 24, 2025

أما بالنسبة لظروف السوق فهيَ لا تزال متباينة، حيث يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر 113,717$ يوم الإثنين، بارتفاع نسبته 0.9% خلال آخر 24 ساعة، لكنّه يتحرك ضمن نطاق ضيق بين 111,369$ و113,301$.

من جانبه، انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بنسبة 0.4% إلى 4,173.88$، وفق تراجع نسبته 7.1 خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من التقلبات قصيرة الأجل، يرى بعض قادة القطاع أن الطلب المؤسسيّ المتزايد يُمثل اتجاهاً طويل الأمد.

أخيراً، صرّح مايكل سايلور (Micheal Sailor) مدير شركة ستراتيجي (Strategy) لقناة CNBC أن الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) والشركات تقوم مجتمعةً بشراء كمياتٍ كبيرة من عملة بيتكوين (Bitcoin) تفوق بكثير ما ينتجه المُعدّنون يومياً، ما يخلق ضغطاً مستداماً في الاتجاه الصاعد على الأسعار. من ناحيةٍ أخرى، تتوخى Citigroup الحذر بشأن عملة إيثيريوم (Ethereum)، حيث تتوقع ان يصل السعر إلى 4,300$ بحلول نهاية العام، وهو أقلُّ بكثير من أعلى سعر لها على الإطلاق، والبالغ 4,953$ في آب/أغسطس.