الاحتياطي الفيدرالي يخفض معدلات الفائدة إلى 4.25%، فهل يشهد سعر عملة بيتكوين(Bitcoin-BTC) انطلاقة أم تراجعاً قبل عطلة نهاية الأسبوع؟

أقر جيروم باول (Jerome Powell) خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) لتُصبح بنطاق 4.00%-4.25% في خطوة وصَفها بأنها إدارة للمخاطر جاءت على خلفية بيانات التوظيف الضعيفة مقابل استمرار ضغوط التضخم، ليترك هذا القرار عملة بيتكوين (Bitcoin) متأرجحة بين الأمل في تلقي سيولةٍ جديدة ومخاوف من توجيهاته الحذرة قبل عطلة نهاية الأسبوع.

خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 0.25%، ليصبح الحد الأعلى لمعدل الفائدة الفيدرالية 4.25%، وجاء قرار خفض معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 متماشياً مع توقعات الأسواق بعد أسابيع من صدور بياناتٍ ضعيفةٍ لسوق العمل وتراجع نسبي في معدلات التضخم.

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تخفض النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع ضعف بيانات التوظيف وازدياد المخاطر

يُقلص هذا القرار النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة من 4.50% إلى 4.25%، مُسجّلاً أول خفض لنطاق معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام بعد تأييد جيروم باول (Jerome Powell) رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) القرار مع 10 أعضاء آخرين، بينما جاء الصوت المعارض لستيفن آي. ميران (Stephen I. Miran) لصالح خفض أكبرَ بمقدار 0.5%، وأرجع مسؤولو الفيدرالي هذه الخطوة إلى مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي، وضعف وتيرة التوظيف، وتزايد المخاطر السلبية التي تُهدّد سوق العمل.

ويُذكر أنّ اللجنة صرّحت في بيانها بأنها “تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف وتثبيت معدل التضخم المستهدف على المدى البعيد عند 2%”، مضيفةً أن أجواء انعدام اليقين بشأن الآفاق المستقبلية “ما تزال مرتفعة”.

وقد أظهرت بيانات حديثةٌ أن سوق العمل الأميركي يُواجه ضغوطاً متنامية، حيث أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع توفير الاقتصاد وظائف أقلَّ من المعلنة في البداية بنحو 911,000 وظيفة في آخر 12 شهراً حتى آذار/مارس، فيما أظهر تقرير آب/أغسطس أنّ وتيرة نمو الوظائف تكاد تتوقف، حيث سجّل حزيران/يونيو أول فقدان شهري للوظائف منذ أكثر من 4 سنوات، فيما ازداد معدل البطالة إلى 4.3% في آب/أغسطس مُسجلاً أعلى مستوياته منذ 2021. وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد حذّر سابقاً من “مخاطر تراجع” تُهدد سوق العمل، وقد تتفاقم في حال ارتفاع وتيرة تسريح العمالة.

تزامن ذلك مع تراجع معدلات التضخم مقارنةً بذات المدة العام الماضي، لكنّها بقيت أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، فيما جاءت أرقامُ مؤشر تضخم أسعار متاجر البيع بالجملة دون المتوقع لشهر آب/أغسطس إثرَ تراجع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) من 0.7% في تموز/يوليو إلى 0.1% في الشهر التالي، فيما سجّل المؤشر على أساس سنوي ارتفاعاً بنسبة 2.6% فقط دون توقعات المحللين البالغة 3.3%. في النتيجة، تسبّبت هذه القراءة التي أتت أقلَّ من المتوقع في تعزيز التوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة هذا الأسبوع، ما دفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) للارتفاع استباقاً للقرار، حيث راهن المتداولون على اتباع الفيدرالي سياسة نقدية أقل تشدداً.

كما فرضت الضغوط السياسية نفسَها على قرارات الفيدرالي، إذ واصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مهاجمة باول واتهامه بالتحرك “متأخراً للغاية”، مطالباً بخفض أكثرَ جرأةً لدعم قطاع الإسكان وتقليص تكاليف التمويل الحكومي. ووصف ترامب رئيس الفيدرالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “كارثة كاملة”، داعياً إلى تخفيضاتٍ أكبرَ لمعدلات الفائدة، لينحازَ ميران -الذي عينه ترامب- إلى موقفه بتصويته لصالح خفضٍ أكبرَ بمعدل 0.5%.

Trump: "100 bps next meeting or you're fired"



"Total Idiot"



"TINY" pic.twitter.com/XIoRQzgPRQ — Discover Crypto (@DiscoverCrypto_) September 17, 2025

يأتي هذا القرار على خلفية التعريفات الجمركية التي دفعت معدلات التضخم للارتفاع في الأشهر الأخيرة، بدليل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى 2.9% لشهر آب/أغسطس بعد انخفاضه إلى 2.3% في نيسان/أبريل، ليدبَّ الانقسام في صفوف خبراء الاقتصاد بشأن ما إذا كان هذا الارتفاع المدفوع بالتعريفات الجمركية مؤقتاً أم مستداماً، وسَط تحذير البعض من أن اجتماع معدلات الفائدة المرتفعة وازدياد البطالة قد يُؤدي إلى مرور الاقتصاد بركود تضخمي، وهو سيناريو يُحاول الاحتياطي الفيدرالي تجنبه من خلال موازنة النمو مع استقرار معدلات الفائدة.

📈 105 of 107 economists expect the Fed to cut rates 25 basis points on September 17 as Bitcoin surges above $116,000, targeting $140,000.#Bitcoin #RateCut #Fedhttps://t.co/iulmtuVc8z — Cryptonews.com (@cryptonews) September 12, 2025

ورغم المشاحنات السياسية المحيطة بالاجتماع، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نمواً اقتصادياً أسرع قليلاً من المتوقع في السابق، مع إبقاء توقعات البطالة والتضخم دون تغيير، حيث تشير توقعاتهم طويلة الأجل إلى مسار خفض تدريجي لمعدلات الفائدة إلى نطاق 3% الوسطي، مع خفض إضافي مُحدّد المواعيد لعامي 2026 و2027.

أما أسواق الكريبتو، فما تزال التداعيات عليها غيرَ واضحة؛ فبينما سجّلت أسعار عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)قمماً جديدةً بفضل اتباع سياساتٍ نقديةٍ أكثر تيسيراً، قد تتضاءل المكاسب نتيجة ازدياد التوترات السياسية واستمرار مخاطر التضخم؛ وبإمكان المتداولين الرجوع إلى مؤتمر باول الصحفي الذي عُقد الساعة 2:30 مساء الأمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة لاستشفاف توجهات الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة.

تصفية صفقات مضاربية بقيمة 105 مليون دولار في سوق الكريبتو عقب مؤتمر باول الصحفي وسط تراجع سعر عملة بيتكوين(Bitcoin)

تمت تصفية صفقات كريبتو مضاربيةٍ تفوق قيمتها 105 مليون دولار خلال ساعةٍ واحدة عقبَ مؤتمر باول الصحفي فجرَ اليوم، حيث تكبّد المضاربون على الارتفاع (الثيران) خسائرَ بقيمة 88.8 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار للمضاربين على الانخفاض (الدببة) نتيجة التقلبات المفاجئة التي أدّت إلى انخفاض القيمة السوقية لقطاع الكريبتو عالمياً بنسبة 0.9% حتى 4.08 تريليون دولار، فيما تراجَع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 1.2% في آخر 24 ساعة، ليستقرَّ بعدَها حول 115,089$ على تراجع بنحو 0.8% ودون أعلى مستوياته المسجلة عند 124,128$ بنسبة 7%.

ويوم أمس، تجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) علامة 117,000$ مُسجّلاً أعلى مستوياته في 4 أسابيع قبل أن تعصف تصريحات باول باستقرار الأسواق، وسط تحذير مُحللين من تركز سيولةٍ كبيرة بنطاق 108,000$-112,000$، ما يُنذر بموجة تصحيح أعمق إذا تحوَّل المزاج العام نحو السلبية.

وعلى الرغم من الأداء القوي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) في شهر أيلول/سبتمبر الذي ارتفع خلاله بنسبة 8% مُسجلاً أفضل أداء له في هذا الشهر منذ عام 2012، يُراقب المتداولون حالياً مستوى الدعم البالغ 115,800$ بقلق ملحوظ.

يأتي ذلك وسط تأكيد خبراء التحليل الفني على أنّ حركة السعر تُشكّل نمط الوتد الصاعد السلبي، وهو أحد النماذج الفنية الدالة على انعكاس هابط، مع أهدافٍ عند 114,400$ و113,200$ في حال كسر مستويات الدعم. وعلق المحلل أرسلان علي (Arslan Ali) على تراجع قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 50 بقوله “الزخم يتلاشى”، مضيفاً أنه “إذا تماسك سعر العملة أعلى مستوى الدعم 115.8,000$ وتخطى حاجز 117.300$، سيُصبح الطريق ممهداً لبلوغ 130,000$ خلال الأشهر المقبلة، لكنّ إخفاقه في التماسك ينذر بامتداد موجة التصحيح إلى 113,000$”، ما يعني مرور السوق بمنعطفٍ حرج وسط تأثير نبرة باول على أصول المخاطرة، ليُواجه المتداولون عطلة نهاية أسبوع مشوبةٍ بانعدام اليقين وسط اختبار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مدى قدرة الثيران على دفعِهِ للتماسك أعلى مستويات دعمه الرئيسية، أو المخاطرة بتراجعاتٍ حادة.

مخططات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) البيانية تظهر صراعاً بين بلوغ 126,000$ وخطر التراجع إلى 110,000$ بعد خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة

تُبدي تحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً إشاراتٍ فنية متضاربة، وسط انقسام المحللين بين ترجيح تحقق سيناريوهاتٍ صاعدة أو هابطة؛ فبعدَ نجاح السعر باختراق نمط الوتد الهابط مطلع أيلول/سبتمبر، استقرّت تحركاته ضمن قناة صاعدة في دلالةٍ على تجدد زخم الارتفاع، ما دفعه للاستقرار أعلى متوسطات حركته الرئيسية (MAs)، وسط توقعاتٍ بانطلاقه صوب 126,000$ فورَ تماسك مستويات الدعم، وأقربُها 115,000$ يليه 113,000$، فيما يُمثل كسرَ لاحقِهِ عند 110,000$ إيذاناً بتولي البائعين زمام المبادرة.

أما على المدى القصير، فتبدو الصورة أكثر سلبية؛ فعلى المخطط البياني بمدى الساعتين، يتضح كسرُ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً نمط الوتد الصاعد متجهاً للأسفل، ما يُمهد لانعكاس المسار إلى الانخفاض، خاصة وأن قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) تراجعت إلى 43 في دلالةٍ على فقدان الزخم دون بلوغ نطاق البيع الزائد. ويرى مُحللون كثر أن مستوى 115,800$ يمثل خط المعركة الحاسم، فقد يؤدي كسره إلى امتداد موجة التراجع إلى 114,400$، وربما إلى 113,200$ حيث يوفر خط مؤشر متوسط الحركة البسيط بمدى 200 يوم (SMA-200) دعماً أقوى.

وحتى يستعيد الثيران زمامَ المبادرة، سيحتاج سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى اختراق حاجز 117,300$ والانطلاق لتجاوز نطاق 118,500$-119,000$. أما حالياً، فالوضعية الفنية تُرجّح التراجع في المدى المنظور، وسَط مراقبة المحللين ما إذا كان بإمكان المشترين دفعُ السعر للاحتفاظ بمستوى الدعم أو المخاطرة بتصحيح أعمق.