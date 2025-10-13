منصة بينانس (Binance) تعد بمنح تعويضات بعد تعطل النظام خلال موجة تصفية صفقات بقيمة 20 مليار دولار

واجهت منصة بينانس تأخيراتٍ في تنفيذ المعاملات وسط أحجام تداول قياسية بعد أن تسبّبت تهديدات ترامب (Trump) بفرض رسوم جمركية بموجة بيع بدافع الذعر.

تعهّدت منصة بينانس (Binance) بتعويض المتداولين المتضرّرين من تعثر نظامها التشغيلي خلال موجة تراجعات الجمعة الماضية، والذي أدى إلى تصفية صفقات باستخدام أداة الرافعة المالية بقيمة 19 مليون دولار، في إحدى أقوى موجات التصفية خلال تاريخ قطاع الكريبتو.

واجهت المنصة تأخيراتٍ في تنفيذ الصفقات وسط أحجام تداول قياسية بعد أن أدت تهديدات ترامب بفرض الرسوم الجمركية إلى موجة بيع نتيجة الذعر

عالجت منصات التمويل اللامركزي (DeFi) -كمنصتي يونيسواب (Uniswap) وآفي (Aave)- نشاطاً قوياً دون أيّ اضطرابات، ما يُبرز قدرتها على الصمود مقارنةً بالمنصات المركزية (CEXs).



أقرت منصة بينانس بتسبب ازدياد أحجام التداول خلال موجة البيع العارمة بأخطاء متعلقة بتنفيذ الصفقات وتأخير تلقي الأوامر، ما نتجَ عنه عدم قدرة بعض المستخدمين إغلاق صفقاتهم قبل تصفيتها قسرياً.

فقد صرّحت يي هي (Yi He) -وهي من مؤسسي منصة بينانس (Binance) والمديرة التنفيذية لخدمة العملاء- في بيان صدرَ يوم السبت الماضي بأنه “نظراً لتقلبات السوق الحادة والازدياد الهائل في أعداد المستخدمين حينها، واجَه بعضهم مشاكل خلال تنفيذ معاملاتهم”.

منصة بينانس تتجه لتعويض المستخدمين عن خسائرهم جراء أخطاء النظام

حثت “يي هي” المُستخدمين المتضررين على التواصل مع خدمة دعم العملاء لتقديم طلباتهم، مضيفةً أن منصة بينانس ستُعوض الخسائر التي يثبت تسبّب الفشل الفني بها، لكنها أوضحت أن الخسائر الناتجة عن تقلبات السوق أو المكاسب غير المُحققة لن يتم تغطيتها، وأشارت المنصة إلى أنها تُواصل العمل على تحسين أنظمتها الداخلية للتعامل مع ظروف التداول القصوى ومنع حدوث أعطال مستقبليةٍ مماثلة.

جاءت هذه الاضطرابات في أعقاب تهديد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب (Donald Trump) بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية وقيود جديدة على تصدير البرمجيات، ما أدى إلى ذعر عمَّ الأسواق المالية.

فتبعاً لمنصة CoinGlass، تمت تصفية صفقاتٍ بأكثر من 1.6 مليون متداول خلال 24 ساعة، مع محو 7 مليار دولار خلال ساعة واحدة فقط، تزامن ذلك مع تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) -الذي سجّل مؤخراً أعلى مستوياته الجديدة فوق 125,000$ الأسبوع الماضي- بنسبة 16% إلى ما دون مستوى 105,000$ لفترة وجيزة قبل أن يرتدَّ إلى حوالي 112,000$ يوم السبت.

Due to significant market fluctuations over the past 16 hours and a substantial influx of users, some users have encountered issues with their transactions. I deeply apologize for this. If you have incurred losses attributable to Binance, please contact our customer service to… https://t.co/9Q7GZuFY5H — Yi He (@heyibinance) October 11, 2025

وفيما واجهت منصات التداول المركزي (CEXs) -كمنصتي بينانس وOKX- ضغوطاً شديدة، حافظت بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) على استقرارها، فقد سجّلت منصة يونيسواب (Uniswap) -رائدة التداول اللامركزي (DEX)- أحجامَ تداول يومي قياسية بلغت 10 مليار دولار، بينما أتم بروتوكول الإقراض Aave تصفية ضمانات قروض بقيمة 180 مليون دولار في أقل من ساعةٍ دون أي خلل.

من جانبه، أفاد مايكل بنتلي (Michael Bentley) -أحد مؤسسي منصة Euler- بأن “حلول التمويل اللامركزي (DeFi) واصلت عملها دون أي خلل، فلم تشهد أي توقفاتٍ طارئةٍ ولا تدخلاتٍ خارجية، بل هي نظام حرٌّ تحكمه الشيفرة البرمجية”.

معدلات تأييد ترامب تتراجع إلى مستويات غير مسبوقة وسط الإغلاق الحكومي

تراجعت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل حاد، حيث أظهرت استطلاعات رأي جديدة من رويترز/إبسوس (Reuters/Ipsos) أنّ 40% فقط من الأمريكيين يدعمُ أداءَه مقابل 58% يعارضونه، ويأتي هذا التراجع وسط تزايد الانتقادات لقراره بشأن عسكرة جهات إنفاذ القانون.

كما أظهر استطلاع آخر أجرته شركة HarrisX نسبة تأييد أعلى قليلاً بلغت 46%، ما يُبرز حدة الانقسام الحزبي العميق عبر البلاد. يأتي ذلك وسط استمرار الإغلاق الحكومي الناتج عن فشل الكونجرس بتمرير مشاريع قوانين الإنفاق قبل الموعد النهائي في 1 تشرين الأول/أكتوبر.

من جانبه، حمَّل ترامب الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي متوعّداً باستهداف برامجهم ضمن تخفيضات الميزانية المستقبلية. في الوقت ذاته، أظهرت بيانات أسواق بوليماركت (Polymarket) للتوقعات أن 86% من المتداولين يتوقعون استمرار الإغلاق بعد 15 تشرين الأول/أكتوبر، ما يعكس تراجع الثقة بقدرة واشنطن على التوصّل إلى تسويةٍ ما.

أضف إلى ذلك خضوع موقف ترامب المؤيد لقطاع الكريبتو -والذي مثل محوراً أساسياً في حملته الرئاسية عام 2024- لتدقيق متزايد. من جانبها، حذرت السيناتور إليزابيث وارن (Elizabeth Warren) من أنَّ انخراط ترامب في قطاع الكريبتو ربّما يُمثل مخاطرةً أخلاقية إذا حقق مكاسبَ مالية من مشاريع مرتبطةٍ به أثناء توليه المنصب.