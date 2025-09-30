توقعات أسعار الكريبتو اليوم 30 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)

يبدو أن العملات الرقمية بدأت بالتعافي، بعد أن ارتفعت قيمة السوق بنسبة 2.5% اليوم. ولمعرفة سبب توقعاتنا بأن تأتي عملات ريبل (Ripple) ودوجكوين (Dogecoin) وشيبا إينو (Shiba Inu) كأكبر الرابحين من كل هذا، تابعوا القراءة معنا.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

ارتفعت أسعار العملات الرقمية مجدداً بالأمس، ويبدو أن الراغبين بالمضاربة على هذا السوق المزدهرة الذي تبلغ قيمته 4 تريليون دولار يتساءلون عن أفضل المشاريع للاستثمار في الوقت الحالي.

من ناحيته، لا يزال سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) منخفضاً بنسبة 10% من أعلى مستوياته على الإطلاق البالغة 124,128$ والتي وصل إليها الشهرَ الماضي. في الوقت ذاته، تتراجع سيطرة عملة بيتكوين (Bitcoin) أيضاً، بينما ينتقل الحماس إلى العملات البديلة الكبرى وأفضل عملات الميم، وقد حققت العديد منها إنجازاتٍ جديدةً خلال العام.

وقد يُعزى جزء كبير من هذا الزخم المتجدد إلى تغيّرين بارزَين في سياسات واشنطن. أولاً، قام الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) بتوقيع قانون جينيوس (GENIUS Act) الذي يُعتبر أول تشريع شاملٍ في البلاد لتنظيم العملات المستقرة. بعدها بوقت قصير، كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن مشروع الكريبتو (Project Crypto)، وهوَ مبادرة تهدف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية في عصر البلوكتشين.

ومع تحسّن المعنويات، تحوّلت الأنظار إلى العملات البديلة الكبرى مثل ريبل (Ripple) وبيبي (Pepe-PEPE) ودوجكوين (Dogecoin)، حيث تُعتبر من أفضل فرص الشراء عند انخفاض السعر في ظل توقعاتٍ بدخول دورة صاعدة محتملة.

عملة ريبل (Ripple): الرائدة في مجال عمليات الدفع الدولية وأفضل عملة بديلة لعام 2025

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3.65$ في 18 تموز/يوليو تزامناً مع تمرير قانون جينيوس، لتتجاوز أعلى مستوياتها السابقة في 2018 البالغة 3.40$. مع ذلك، فقد انخفض السعر منذ ذلك الحين ليصل إلى حوالي 2.86$، أي بانخفاض قدره 22% أسفل القمم الجديدة.

وتكمن جاذبية عملة ريبل (Ripple) في دورها كحلٍّ فعّالٍ من حيث التكلفة في الحوالات الدولية، ما يضعها كبديلٍ حديثٍ للأنظمة التقليدية مثل سويفت (SWIFT). وقد ساعد تأييد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال للعملة واعترافه بها ضمن المجتمع المالي في الولايات المتحدة إلى تحسين سمعتها.

كذلك، ظهرَ نفوذ عملة ريبل (Ripple) التنظيمي في وقتٍ سابق من هذا العام عندما انضمَّ الرئيس التنفيذي براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) إلى لجنةٍ في البيت الأبيض بشأن سياسات العملات الرقمية. يُظهر إطلاق عملة ريبل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD) -عملة شركة ريبل المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي- طموح الشركة في الاستحواذ على حصةٍ من قطاع العملات المستقرة سريع النمو.

وقد تسارَع الزخم بعد صدور حكم قضائي حاسم في عام 2023 يُقرُّ أن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للأفراد لا تُعتبر أوراقاً مالية، وهي علامةٌ فارقةٌ لسوق العملات البديلة بشكلٍ عام، كما يُمثل الحُكم نقطة تحوّلٍ في المعركة القانونية بين شركة ريبل (Ripple) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وخلال آخر 12 شهراً، ارتفع سعر عملة ريبل بنسبة 354%، أي حوالي 5 أضعاف مكاسب عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة 70% في ذات الفترة، وبعد الارتفاع في تموز/يوليو وجدَ السعر دعماً بالقرب من مستوى 3$ قبل أن تؤدي عوامل الضعف الموسمية في أيلول/سبتمبر إلى انخفاضه دون هذا المستوى.

حالياً، تقترب قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من 42 ويبدو أنه يتجه نحو الانخفاض، ما يوفر إمكانية مزيد من الانخفاض في السعر. ونظراً لأن خفض معدلات الفائدة والموافقة على أول صندوق تداول فوري بعملة ريبل في البورصة (spot XRP ETF) لم يُحفزا موجة صاعدةً فورية -قد يعود هذا إلى استجابة الأسواق لهذه الأحداث مسبقاً- فقد تؤدي قرارات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المرتقبة في تشرين الأول/أكتوبر إلى ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) لتتجاوز 4$ في وقتٍ قصير.

عملة دوجكوين (Dogecoin): سعر عملة الميم الرائدة يسعى إلى تجاوز 1$

تم إنشاء عملة دوجكوين (Dogecoin) في عام 2013 كمزحةٍ، لتتطوّر بعد ذلك كي تُصبح أكثر عملات الميم شهرةً في العالم، وتحظى العملة بدعم مجتمع وفيّ وتقدر قيمتها السوقية حالياً بـ 34.8 مليار دولار.

واشتُهرت العملة في عام 2021، مدعومة بمؤيدين بارزين منهم إيلون ماسك (Elon Muk) وسنوب دوغ (Snoop Dogg) وجين سيمونز (Gene Simmons).

تجدر الإشارة إلى أنه في أيار/مايو الماضي، أدت التوقعات المؤسسية حول احتمال إطلاق صندوق تداول فوري بعملة دوجكوين في البورصة (DOGE ETF) إلى ارتفاع سعر العملة ليتجاوز 0.25$، والآن يتم تداول العملة بسعر 0.2307$ وهو ارتفاع نسبته 2% خلال الليل تماشياً مع انتعاش القطاع بأكمله. مع ذلك، لم يرتفع قطاع عملات الميم -الذي تبلغ قيمته 764 مليار دولار- والذي تُمثله عملة دوجكوين سوى بنسبة 0.4%، بينما حافظ على وتيرته مع العملات الكبرى مثل عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة ريبل (Ripple).

على أي حال، يبدو أن المستثمرين على وشك استعادة شهيتهم للمخاطرة، ولكن ليس بالقدر الكافي لاحتضان عملات الميم ذات القيمة السوقية الأصغر.

وتبلغ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 44، مشيرةً إلى وجود مساحةٍ كبيرة لمزيد من الارتفاع خلال الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، جاء تشرين الأول/أكتوبر كشهرٍ إيجابيّ لسوق العملات الرقمية على مر التاريخ، ما قد يدعم المزيد من الارتفاع.

ومع قبول شركة تسلا (Tesla) استخدام عملة دوجكوين (Dogecoin) للدفع مقابل بعض المنتجات والتكامل المتزايد لمنصاتٍ كبرى مثل باي بال (PayPal) وRevolut، تستمر الاستخدامات الواقعية للعملة بالنمو. وإذا استمرَّ الزخم، فقد يختبر سعر عملة دوجكوبن (Dogecoin) مستوى 0.50$ بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر، بينما يبقى الهدف المنشود البالغ 1$ ماثلاً في الأفق.

عملة شيبا إينو (Shiba Inu): أفضل عملة ميم من حيث الاستخدامات بين مشاريع العملة الرقمية الكبرى

تم إطلاق عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في آب/أغسطس 2020، وقد ارتقت لتُصبح ثاني أكبر عملة ميم، حيث تبلغ قيمتها السوقية ما يقارب 7 مليار دولار. من جهةٍ أخرى، ارتفع سعر العملة في آخر 24 ساعة بنسبة 1.4%، ما يعني أنها تفوّقت على قطاع عملات الميم بشكلٍ عام، تماماً مثل نظيرتها عملة دوجكوين (Dogecoin).

وقد ساعدت قدرة عملة شيبا إينو (Shiba Inu) النسبية على الصمود وقيمتها السوقية الكبيرة وزيادة استخداماتها على تداولها بشكلٍ مماثل للأصول الرقمية الكبرى بدلاً من كونها عملة ميم تعتمد على المضاربة، ويتم تداولها حالياً عند حوالي 0.00001179$.

أما من الناحية الفنية، فقد شكّل سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) نموذجين صاعدين خلال العام الماضي، وهما نموذج الوتد الهابط من تشرين الثاني/نوفمبر حتى آذار/مارس ونموذج العلم منذ أيار/مايو. لذلك، قد يؤدي اختراق مستوى المقاومة عند 0.000022$ إلى دفع السعر للارتفاع نحو 0.00003$ بحلول أواخر تشرين الأول/أكتوبر مع أهدافٍ أكثر طموحاً بين 0.00006$ و0.00009$ في حال بدء اتجاه صاعد قوي.

وعلى عكس العديد من عملات الميم، تمتلك عملة شيبا إينو (Shiba Inu) تطبيقاتٍ ذات مغزى، تشمل شبكة شيباريوم (Shibarium) -حل الطبقة الثانية القائم على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)- المُصمّم لخفض الرسوم وتسريع المعاملات، بالإضافة إلى أدوات تحسين الخصوصية التي تهدف إلى زيادة التبني.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER): اكتتاب حل الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين يستهدف النمو في عام 2025

تُعتبر عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أحد أشهر الاكتتابات في عام 2025، فهي تسعى لأن تصبح أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain)، حيث تمزج بين رواج ثقافة الميم والتوسع السريع ودعم مجتمع قوي.

وتهدف العملة إلى تحسين عملة بيتكوين (Bitcoin) من خلال معاملاتٍ أسرع واستخداماتٍ أوسَع وتطوير مدفوع بالمجتمع. وقد جمع الاكتتاب بالفعل أكثرَ من 18.8 مليون دولار، مع توقع المحللين بأن يرتفع السعر بمقدار 10 أضعافٍ بعد الإطلاق.

وبفضل آلة سولانا الافتراضية (SVM)، تقدم عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عقوداً ذكية منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ وجسرَها الخاص الذي يقدم معاملاتٍ شبه فورية بعملة بيتكوين (Bitcoin) عبر حل الطبقة الثانية، مع دعم للتطبيقات اللامركزية وعملات الميم. وقد خضع المشروع إلى تدقيق ناجح بواسطة Coinsult ولم يتم العثور على أي ثغراتٍ فيه، ما يُحسّن ثقة المستثمرين.

يجدر أن نذكرَ أنّ عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) هي العملة الأساسية المُستخدمة في الرهن والحوكمة. أيضاً، ستتم مكافأة المستثمرين الأوائل في الاكتتاب بعائد سنوي على الرهن نسبته 63%، إلى جانب حقوق الحوكمة على تحديثات النظام التقني بعد الإطلاق.

أخيراً، يُمكنكم زيارة موقع الاكتتاب الرسمي أو الانضمام إلى مجتمع العملة على منصتي X وتيليجرام للحصول على المزيد من المعلومات.