افتتاح السوق الآسيوية: انطلاقة أسواق الكريبتو تتباطأ مع تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى ما دون 113,000$ قبيل قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن معدلات الفائدة

يُنتظر قيام الاحتياطي الفيدرالي اليوم بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوةٍ يرى مُحللون أنها قد تدعمُ السيولة وتشعل استعادة أسواق الكريبتو للزخم.

صباح الخير آسيا، إليكم تطوّرات ما قبل جرس الافتتاح.

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) فجرَ اليوم بنسبة 1.1% إلى 112,806$، مع تقليص المتداولين مدى تعرضهم للمخاطر قُبيل القرار المنتظر بشأن معدلات الفائدة مساء اليوم، ليحدَّ هذا التراجع من انطلاقة أسواق الكريبتو مؤخراً رغم استمرار أسعار الأسهم الآسيوية بالارتفاع بدعم من التفاؤل حيال تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).

لمحة خاطفة على السوق

يبدو أنّ الأسواق الآسيوية تستلهم توجهاتها من أسواق وول ستريت، إذ امتدَّ التفاؤل إليها بشأن القطاع التقني بعد إعلان شركة مايكروسوفت (Microsoft) عن اتفاق يتيح لشركة OpenAI إعادة هيكلتها كي تُصبح شركة عامة هادفةً للربح مقابل استحواذ مايكروسوفت على حصةٍ فيها توازي 27%، ما أنعش المزاج العام الإيجابي ليعمَّ المنطقة بأكملها.

وتنعكس هذه الأجواء بوضوح على تحرّكات الأسعار، حيث سجَّل مؤشر MSCI للأسواق الآسيوية (باستثناء اليابان) ارتفاعاً، وقفز مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1% مُسجلاً مستوياتٍ غير مسبوقة، كما حقق مؤشر كوسبي (Kospi) الكوري مستوى تاريخياً جديداً بدعمٍ من نتائج شركة إس كيه هاينيكس (SK Hynix) الإيجابية، والتي تُعَد مزوداً رئيسياً لشركة إنفيديا (Nvidia).

أما أسواق العقود الآجلة في أوروبا والولايات المتحدة فجاءت نتائجها متباينة، إذ شهد مؤشر ناسداك (Nasdaq) ارتفاعاً طفيفاً، بينما تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 (Euro Stoxx 50) قليلاً.

الأنظار تتجه إلى الفيدرالي، فهل يفتح خفض معدلات الفائدة المرتقب الباب لتدفق السيولة؟

يكمنُ المحفز الرئيسي اليوم في معدلات الفائدة، فقد قام السوق فعلياً بتسعير خفضها من جانب الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس، فيما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (USD) -في ذات الوقت- وسط توقعاتٍ بأن تتبع هذه الخطوة تخفيضات إضافية، وسيُركّز المتداولون على أي إشارة من الفيدرالي توحي بإمكانية إبطاء أو إيقاف تقليص الميزانية العمومية، لما لذلك من أثر مباشر على السيولة.

حول ذلك، ترى غراسي تشين (Gracy Chen) الرئيس التنفيذي لشركة بيتجيت (Bitget) أنه “إذا أشار الفيدرالي إلى بدء دورة جديدة من تخفيف حدة السياسات النقدية، فقد تشهد أصول المخاطرة -مثل العملات الرقمية- قفزةً سريعة، أما إذا بقيت رسالته حذرةً أو اتسمت بنبرة التشدد، فقد نشهدُ تصحيحاً سريعاً. أما الآن، فالسوق تقف على حافة السيف الفاصلة بين الأمل والتردد”.

BREAKING: 98% chance of a 25 bps Fed rate cut tomorrow



2% chance of a 50 bps cut. pic.twitter.com/XEkIXFDBEa — Kalshi (@Kalshi) October 28, 2025

ما الذي يُنتظر من الفيدرالي اليوم؟

من المقرر أن يُعلن جيروم باول (Jerome Powell) -رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي- اليوم عن خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25) مع اختتام اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التي تمتدّ ليومي 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر، على أن يتم إعلان القرار في الساعة 2:00 بعد الظهر، يليه مؤتمر صحفيٌّ في الساعة 2:30 بتوقيت المنطقة الشرقية للولايات المتحدة (ET)، وستُدقق الأسواق في البيان والتصريحات اللاحقة بحثاً عن أي توجيهاتٍ حول مسار معدلات الفائدة وتوجهات التشديد النقدي.

وقد وصف ريان لي (Ryan Lee) -كبير محللي بيتجت (Bitget)- خفض الفيدرالي المحتمل لمعدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4% بأنه خطوة يُمكنها إنعاش سيولة أسواق الكريبتو، “فعادةً ما يدعمُ انخفاض تكلفة الاقتراض الرغبة بالمخاطرة، ما يُسهم في تدفق الاستثمارات مُجدداً إلى أصول من نوعية عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، مُحدثاً ارتفاعاتٍ قصيرة الأمد ضمن نطاق 5%-10%”.

وأضاف: “مع استمرار المُستثمرين بالبحث عن مكاسبَ أعلى، قد نشهد أيضاً تدويراً للاستثمارات من الأصول الآمنة باتجاه العملات البديلة البارزة مثل عملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple-XRP)، ما سيدعمُ جاذبية أسواق الكريبتو كأداة لتنمية الاستثمارات والتحوّط من التضخم”.

قرارات بنك اليابان وخفض معدلات الفائدة ونتائج عمالقة قطاع التكنولوجيا تشكل معالم الاقتصاد الكلي للأيام القادمة

ارتفع سعر الين الياباني (JPY) بنحو 0.3% في أسواق الفوركس (العملات الأجنبية) بعد تحذيراتٍ أمريكية من استمرار اتباع سياسة الفائدة المتدنية للغاية في اليابان، ومن المتوقع أن يُعلن بنك اليابان (BOJ) قرارَه غداً، حيث لا يتوقع غالبية المراقبين أيَّ تغيير.

في ذات الوقت، تُضيف الأرباح المُعلنة للشركات الكبرى طبقة أخرى من التعقيد هذا الأسبوع مع اقترابنا من الفترة الأكثر ازدحاماً بالإعلانات المالية، حيث تُصدر شركات مايكروسوفت (Microsoft) وآبل (Apple) وألفابيت (Alphabet) وأمازون (Amazon) وميتا (Meta) تقاريرَها الربحية، وهي تحديداً الشركات التي عَمِلت ميزانياتها العمومية على تثبيت استقرار المَخاطر هذا العام.

أما شركات الكريبتو، فسترسم ذات عوامل الاقتصاد الكلي، ونبرةُ المُحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج شركات التكنولوجيا العملاقة مَعالم مسار تحركاتها المقبلة. فمع بقاء سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) دون مستوى 113,000$، يبقى السؤال الأهم: هل بإمكان تخفيف الفيدرالي حدة سياساته النقدية وإظهار أداء شركات التكنولوجيا للقوة دفعُ الأسواق لاستعادة الزَّخم؟ أم أنّ المتداولين سيظلون حَذرين حتى تتضح الرؤية؟