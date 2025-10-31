افتتاح السوق الآسيوية: سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يستقر دون مستوى 109,000$ مع تحقيق أسواق وول ستريت مكاسب بدعم من أرباح شركات التكنولوجيا القوية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك (Nasdaq) بنسبة 1.2% وعقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 0.6% على خلفية ارتفاع سعر سهم شركة أمازون بنحو 13% عقب إعلان نتائج ربحيتها القوية، كما ارتفع سعر سهم شركة آبل بفضل توقعاتٍ متفائلةٍ لمبيعات هاتف الآيفون.

استقر سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) دون 109,000$ بقليل صباح اليوم الجمعة مع افتتاح أسواق آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع، في ظل تفاؤل عمَّ قطاع التكنولوجيا وحسّن المزاج العام، مُضفياً هدوءاً نسبياً على أنشطة التداول بعد أسبوع متقلب لأسواق الأصول الرقمية.

وقادت اليابان المكاسب الإقليمية مع ترقّب المستثمرين ظهورَ مؤشراتٍ على تحسّن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب المحادثات رفيعة المستوى، حيث سجّل مُؤشر نيكاي 225 ارتفاعاً بأكثر من 1% ليصل مستوى غير مسبوق، فيما سجل مؤشر توبكس (Topix) مكاسب بنسبة 0.79% محققاً هو الآخر قمة تاريخية.

كما تقدّمت كوريا الجنوبية، إذ صعد مؤشر كوسبي (Kospi) بنسبة 0.22% بعد إغلاق قياسي أمس الخميس، وارتفع مؤشر كوسداك (Kosdaq) للأسهم مجدودة القيم السوقية بنسبة 0.47%.

لمحة خاطفة على السوق

عمالقة قطاع التكنولوجيا يقودون المكاسب مع ارتفاع مؤشرات العقود الآجلة لبورصتي ناسداك و S&P 500

دعمت بيانات الربحية القوية لشركتي أمازون (Amazon) وآبل (Apple)عقود أسواق وول ستريت الآجلة، فيما استقر مؤشر الدولار الأمريكي (USD) قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر وسط الضبابية بشأن تكرار خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة.

وقفزت القيمة الإجمالية لعقود بورصة ناسداك الآجلة للأعلى بنسبة 1.2% وعقود S&P 500 بنسبة 0.6% بعدَ أن أدت نتائج ربحية شركة أمازون إلى ارتفاع سعر سهمها بنحو 13% بعد الإغلاق مُضيفة أكثر من 300 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، وارتفع سعر سهم آبل بنسبة 2.3% بعد أن جاءت توقعات مبيعات أجهزة الآيفون أعلى من تقديرات السوق.

لكنّ ضغوط شركتي ميتا (Meta) ومايكروسوفت (Microsoft) استمرت مع قلق المستثمرين من الإنفاق المتسارع على الذكاء الاصطناعي. فحتى الآن، أعلنت ستٌّ من شركات مجموعة “السبعة الرائعة” (Magnificent Seven) نتائجها بأداء متفاوت، فيما يُنتظر أن تُصدر شركة إنفيديا (Nvidia) -أولى الشركات التي تبلغ قيمة سوقية توازي 5 تريليون دولار عالمياً- تقريرَها المالي الشهر القادم.

في المقابل، تراجعت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت بيانات تشرين الأول/أكتوبر تعرّض النشاط الصناعي لضغوط متزايدة؛ فانخفض مؤشر مديري المشتريات المُركّب (PMI) الرسمي إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 49 نقطة، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين البالغة 49.6 نقطة.

صناديق عملة سولانا المتداولة في البورصة (Solana ETFs) تواصل تلقيها الاستثمارات لثلاثة أيام وسط تراجع عام لأسواق الكريبتو

تُظهر بيانات استثمارات صناديق العملات الرقمية المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) نهجاً حذراً بين المستثمرين. ففي 30 تشرين الأول/أكتوبر، سجّلت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في بورصات الولايات المتحدة (Bitcoin Spot ETFs) خروج صافي استثماراتٍ بقيمة 488 مليون دولار دون تلقي صافي استثماراتٍ جديدة بين 12 صندوقاً.

كما شهدت نظيرتها لعملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs) خروج صافي استثماراتٍ بقيمة 184 مليون دولار، فيما تلقت نظيرتها لعملة سولانا (Solana Spot ETFs) صافي استثماراتٍ بقيمة 37.33 مليون دولار، مُسجلةً ثالث أيام تلقيها للاستثمارات على التوالي.

في الوقت نفسه، تطابقت نتائج اجتماعات البنوك المركزية العالمية مع التوقعات إلى حد كبير، باستثناء المفاجأة التي فجرّها رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول (Jerome Powell) وتصريحه بأنه يستبعد حدوث خفض جديد لمعدلات الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، ما دفع المستثمرين لإعادة تقييم وتيرة التسهيل النقدي المحتملة.

توقعات خفض الفائدة تتلاشى، والمتداولون يتراجعون عن رهانهم عليها

أشارت ريا سيغال (Riya Sehgal) -محللة الأبحاث لدى دلتا إكستشينج (Delta Exchange)- إلى تراجع القيمة الإجمالية لأصول القطاع بنسبة 2.37% في آخر 24 ساعة، مع تراجع شهية المخاطرة عقب تصريحات رئيس الفيدرالي بقولها:

“رغم خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، يقلّص المتداولون حالياً توقعاتهم حول مزيد من التسهيل، إذ أصبحت احتمالية خفض آخرَ في كانون الأول/ديسمبر أقل بكثير، وبيانات استثمارات الـ ETFs تؤكد هذا التوجّه الحذر. أما في أسواق المشتقات، فقد تراجعت الفائدة المفتوحة (القيمة الإجمالية لعقود المشتقات السارية) بنسبةٍ تقارب 5%، وتحولت معدلات التمويل إلى السالب، وهو مؤشر واضح على زيادة صفقات المضاربة على الانخفاض.

وأوضحت سيغال أن التقرير المُرتقب للوظائف الأمريكية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر ربّما يكون المحفز التالي المُحتمل للسوق، حيث ترى أنّ “صدور بياناتٍ قويةٍ قد يؤدي إلى تراجع إضافي، لكنّ أيَّ علاماتٍ على تباطؤ النمو الوظيفي قد تمنح السوق انتعاشة مؤقتة”.

واختتمت سيغال حديثها بالقول إن استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً ضمن نطاق 107,000$-113,000$ من المرجّح استمراره ما لم تهدأ موجة فقدان الـ ETFs للاستثمارات وتخترق تحركات السعر حواجز المقاومة الرئيسية.