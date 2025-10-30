افتتاح السوق الآسيوية: سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يهوي إلى ما دون 110,000$، تاركاً المتداولين في حيرة بشأن خطوتهم التالية بعد خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة

خفّض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%، فيما أوحى خطاب جيروم باول بحالةٍ من الحذر بشأن المزيد من إجراءات التيسير النقدي نتيجة تعذر الوصول إلى البيانات الاقتصادية الضرورية عقبَ استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي.

صباح الخير يا آسيا.

قبل جرس الافتتاح، ظلت الأسواق تكافح لتلمُّس طريقها بعد أن خفّض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة كما كان متوقعاً، لكنه ترك الغموض سيد الموقف بشأن خطواته اللاحقة، فيما هوى سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما دون 110,000$ مُواصلاً خسائره مع التزام المتداولين جانبَ الحذر بعد النبرة المتحفظة لمحافظ البنك المركزي جيروم باول (Jerome Powell).

وجاء افتتاح الأسهم الآسيوية متبايناً، فانخفضت أسعار الأسهم في اليابان وأستراليا متأثرةً بضعف العقود الأمريكية بعد أن فقدَ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسبه السابقة.

كما أغلقت بورصات وول ستريت على تباينٍ هي الأخرى، حيث حذّرت شركة ميتا (Meta) من ازدياد نفقاتها التسغيلية لعام 2026، بينما جاء نموّ شركة مايكروسوفت أزور (Microsoft Azure) مخيباً لآمال المستثمرين.

نظرة سريعة على السوق

الفيدرالي الأمريكي يفي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وباول يحذر من أن نقص البيانات يمكنه الإخلال بالسياسات النقدية

خفّض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق 3.75%-4% في أولى خطواته منذ أشهر، لكنّ باول حثّ على التزام الحذر في توقع خفضٍ آخرَ هذا العام، وقال إن المشرّعين يُعيدون تقييم المخاطر على سوق العمل، وسيظلّون حذرين، لا سيّما وأنّ إغلاق الحكومة يُقيّد الوصول إلى البيانات الاقتصادية.

وقالت مايا فوينوفيتش (Maja Vujinovic) الرئيس التنفيذي وأحدُ مؤسسي قسم الأصول الرقمية لدى FG Nexus: “جاء الخفض مُتوقعاً – لقد كان ذلك واضحاً جداً بالنسبة لي”، وأضافت: “توقع الكثيرُ من متابعي أحاديثي المتعلقة بالعملات الرقمية حدوث موجة ارتفاع طفيفٍ، لكنّ السوق ما تزال تمر بموجة بيع مكثفٍ، فبينما بدا موقف باول أقل تفاؤلاً، كان المتداولون يأملون بأن يشيرَ إلى خفض مستقبلي أكبر أو متكرر (لمعدلات الفائدة)”.

من ناحيته، أقرَّ بيان البنك المركزي بنقص البيانات نتيجة استمرار الإغلاق الحكومي، مُحذّراً من أنه قد يُعقّد القرارات المستقبلية إذا لم تتوفر تقاريرُ حول الوظائف والتضخم. نتيجةً لذلك، خفّضت الأسواق سريعاً توقعاتها لمزيدٍ من التيسير النقدي، ما دفع عوائد سندات الخزانة لأجَلِ عامين إلى الارتفاع بمقدار 11 نقطة أساس، ومنح الدولار الأمريكي (USD) دفعةً قوية.

🇺🇸 Powell and the Fed cut US interest rates as expected Wednesday. But did the crowd "buy the rumor, and sell the news"? Our below insight explores what this result means for crypto, and what we can learn from the many rate cut price fakeouts in 2025. 👇https://t.co/8CfsBVHds4 pic.twitter.com/teUHcIFOnZ — Santiment (@santimentfeed) October 29, 2025

خفض معدلات الفائدة يفشل في إشعال موجة ارتفاع بعد بيان باول الحذر

يترقب المستثمرون في آسيا قرار بنك اليابان المتعلق بالسياسة النقدية اليوم الخميس، فمن المتوقع بقوة بقاء معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.5%، وسيكون هذا الاجتماع الأوّلَ في عهد رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي (Sanae Takaichi)، والتي تُعتبَر من مناصري مواصلة اتباع سياسات التيسير النقدي.

تزامن ذلك مع تحوّل التركيز الدبلوماسي إلى كوريا الجنوبية، فمن المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جينبينغ (Xi Jinping) لاحقاً اليوم، وسط استعداد الزعيمين لإتمام اتفاق مهادنةٍ محدود قد يُوقف فرض رسوم جمركية جديدة ويستأنف تجارة بعض السلع الأساسية مثل فول الصويا.

تخفيف الفيدرالي من حدة سياساته النقدية في كانون الأول/ديسمبر يُعد محفزاً رئيسياً لانطلاقة أصول المخاطرة

أكدت فوينوفيتش على أنّ أجواء انعدام اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الكلي ما تزال مخيمة على الوضع، وأضافت: “يسارع بعض المستثمرين إلى جني أرباحهم عند مستويات المقاومة الحالية، ويقللون من تعرّضهم للمخاطر إلى حين توفر وضوح إضافي من الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام”.

من جانبه، قال غريغ ماغاديني (Greg Magadini) -مدير أسواق المشتقات لدى أمبرداتا (Amberdata)- إن تحوُّل السياسة النقدية قد يأتي في مصلحة أسواق الكريبتو حالما تتحسّن أوضاع السيولة، وأضاف: “ما زلنا في المراحل الأولى من دورة التخفيض، وانتعاش السيولة سيُسهم في رفع الأسعار وخفض تقلبات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)”.

وأضاف قائلاً إن خطة إنهاء سياسة التشديد النقدي التي يُخطط الاحتياطي الفيدرالي لاتباعها في كانون الأول/ديسمبر من شأنها أن تدعم الرغبة بالمخاطرة. وقال ماغاديني: “سيُعزز قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المتوقع تراجع حدة التقلبات، فطالما بقيت السيولة ميسرةً، نتوقع استمرار أسعار العملات الرقمية بالارتفاع حتى نهاية العام”.

أما حالياً، فيظل انعدامُ اليقين مسيطراً على السوق، ما دفع المتداولين إلى تعديل إستراتيجياتهم تماشياً مع تحوّل الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من الحذر، بالإضافة إلى الإغلاق الجزئي للحكومة، ونقص البيانات، ما يترك الأسواق في حيرةٍ بشأن التطورات اللاحقة.