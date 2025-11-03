افتتاح السوق الآسيوية: انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ما دون 108,000$ مع تراجع آمال المستثمرين بخفض إضافي لمعدلات الفائدة

انتهت سلسلة ارتفاعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال "تشرين الأول/أكتوبر الصاعد"، مع تحوّل المزاج العام إلى الحذر بعد تلميح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) إلى أن خفض معدلات الفائدة مجدداً في كانون الأول/ديسمبر غير مضمون أبداً، ما دفع المتداولين إلى توخي الحذر بشأن مسار السياسات النقدية في الأمد القريب.

تراجَع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ما دون 108,000$ مع انطلاق جلسة التداول الآسيوية اليوم الإثنين، مُخالفاً لسيناريو “شهر التفاؤل” المرتبط بتشرين الأول/أكتوبر، ومُعززاً إستراتيجية إعادة موازنة المخاطر التي اكتسبت زخماً أواخر الأسبوع الماضي.

وأشار المتداولون إلى تراجع الثقة بتسارع وتيرة التيسير النقدي (خفض معدلات الفائدة)، وإلى تحسّن قوة الدولار الأمريكي (USD) كمحفزاتٍ فوريةٍ للتراجع، ليبقى الحذرُ سيّد الموقف بعد التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى اتباع مسارٍ أكثر بطئاً في تخفيف حدة السياسات النقدية.

لمحة خاطفة على السوق

محدودية أنشطة التداول خلال العطلة وتراجع استخدام الرافعة المالية يُعززان الضغط على أسواق الكريبتو

افتتحت الأسهم الآسيوية على أداء متباين مائلٍ للارتفاع، مدعومةً بأرباح شركات التكنولوجيا التي ركّزت على ازدياد استثمارات قطاع الذكاء الاصطناعي. مع ذلك، بقيت أسواق الكريبتو تحت الضغط، ما يعكس إقبالاً أكثر انتقائيةً على المخاطرة، فيما بقيت السيولة دون المعتاد مع إغلاق بورصة طوكيو خلال العطلة، وزاد ذلك من التقلبات اليومية خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة، وفقاً لمكاتب التداول.

كما لعب التمويل وموازنة المراكز دوراً في ذلك، فقد ساهم الاستخدام الزائد لأداة الرافعة المالية خلال تشرين الأول/أكتوبر في إبقاء صفقات المضاربين على الارتفاع عرضةً للمخاطر. فمع انخفاض الأسعار، دفعت موجة التصفية القسرية مستويات الأسعار في أسواق التداول الفوري إلى الانخفاض، وفقاً لمتداولين.

المزاج العام لأسواق الكريبتو يتبدل بعد تحفظات رئيس الفيدرالي على فرضية خفض معدلات الفائدة في كانون الأول/ديسمبر

أنهى إغلاق الشهر الماضي سلسلة ارتفاعات “تشرين الأول/أكتوبر الصاعد”، فيما وصفته أوساط الكريبتو بـ “تشرين الأول/أكتوبر الأحمر”، وهو تحوّلٌ في المزاج مَهَّد الطريق لحالة الضعف في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقد ظلت تلك التوقعات تجاه السياسات النقدية أبرز مثارات النقاش المتعلقة بعوامل الاقتصاد الكلي، لكنْ وبعد اجتماع الأسبوع الماضي، أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) أنَّ خفضَ معدلات الفائدة خلال الاجتماع التالي في كانون الأول/ديسمبر “ليس أمراً مفروغاً منه”، وهي العبارة التي حدّت من تفاؤل المتداولين بشأن اتباع سياسةٍ نقديةٍ أكثر لطفاً.

وهكذا، اهتزت التوقعات بشأن خفض وشيكٍ ومتكرر لمعدلات الفائدة بعد مؤتمر باول الصحفي لتستقرَّ بعدها، ما جعل أسواق الكريبتو عرضةً يوماً بيوم لتأثيرات البيانات اليومية في غياب سياسةٍ واضحة الاتجاه بشأن الاقتصاد الكلي.

🚨No US Jobs Report, JOLTS or Jobless Claims 🙅‍♂️



Markets will get ADP jobs data this week – but no official Gov reports due to the shutdown.



PMI / ISM data will get market attention.



❤️and see calendar 👇 pic.twitter.com/oMuIzxGhIr — Peter Tarr (@ProfitsTaken) November 3, 2025

المتداولون يترقبون سيلاً من البيانات الأمريكية بينما تستكشف أسواق الكريبتو وجهتها الجديدة

يتجه الاهتمام حالياً إلى سلسلةٍ غزيرة من البيانات الأمريكية، وستصدرُ بيانات JOLTS المتعلقة بفرص العمل غداً الثلاثاء، وبيانات ADP بشأن رواتب القطاع الخاص يوم الأربعاء، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، ومن المقرر صدورُ تقرير بتوقعات التضخم لجامعة ميشيغان يوم الجمعة، ومن المُحتمل أن تدعم مؤشرات سوق العمل القوية فكرة عدم توقع خفض عاجلٍ لمعدلات الفائدة، في حين قد تُنعش القراءات المشيرة إلى الضعف تلك الآمالَ بتخفيف حدة السياسة النقدية.

وبقيت مؤشرات أصول القطاعات المختلفة متباينةً، فبينما حاولت الأسهم المحلية الاستفادة من إيجابية تحركات الأسبوع الماضي، لم تستفدْ أسواق الكريبتو من ذلك التفاؤل، ما قد يكون مَردُّه إلى تراجع استخدام أداة الرافعة المالية وإلى موقف الانتظار والترقب الذي يفضّله المتداولون بشأن توقيت إجراءات السياسات الكلية الجديدة.

عن ذلك، صرّحت ريا سيغال (Riya Sehgal) محللة الأبحاث لدى منصة دلتا قائلة: “بشكلٍ عام، تشهد الأسواق مرحلة جيدةً من تقليل استخدام الرافعة المالية. ورغم مسارعة المستثمرين طويلي الأجل إلى جني الأرباح باعتدال، فإن تجاوز القيمة السوقية المُحققة لعملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى 1.1 تريليون دولار واستقرار أنشطة التداول على البلوكتشين يشيران إلى قوةٍ هيكلية مستدامةٍ مع دخول شهر تشرين الثاني/نوفمبر الذي طالما مثل تاريخياً شهراً إيجابياً”.

وفيما أشار متداولون إلى إن عناوين الأخبار الأمريكية الصينية بقيت ضمن التوقعات إلى حدٍ كبير، فهيَ لم تؤثر بوضوح على الأصول الرقمية. بدلاً من ذلك، ركّزت السوق على معدلات الفائدة وقوة الدولار الأمريكي وموازنة مراكز التداول، وأبرزت التوقعاتُ الإيجابية الهيكلية مرونةَ العملات الرقمية والخلفية الموسمية الداعمة لها، والتي غالباً ما تُصاحب شهر تشرين الثاني/نوفمبر.