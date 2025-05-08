محللون يرون في موجة ارتفاع ريبل مجرد بداية، ومؤشرات التحليل الفني لسعر XRP توحي بانطلاقة قوية

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مع تسارع وتيرة التبني المؤسساتي ودلالات مؤشرات التحليل الفني المُبشرة، يبدو أن سعر ريبل يستعد للانطلاق نحو مستوياتٍ غير مسبوقة.

دفعت الظروف المواتية سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) للارتفاع كثيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم مرور أسواق الكريبتو -بشكلٍ عامٍ- بتقلبات حادة، ومكنّها ذلك من أن تصبح إحدى العملات الرقمية الخمسة الأعلى ترتيباً من حيث القيمة السوقية -بصحبة بيتكوين (Bitcoin-BTC)- والتي تمكنت من توفير المكاسب في عام 2025. تُعزى انطلاقة ريبل القوية -بشكل رئيسي- إلى قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإسقاط دعوى استئناف الحكم الصادر في نزاعها القضائي الشهير مع شركة ريبل (Ripple Labs)، والمتعلق بمزاعم عن بيع الشركة أوراقاً مالية غير مسجلةٍ للعامة.

فقد شارك المحلل Steph is Crypto مؤخراً توقعاته حول سعر XRP، مشيراً إلى مروره عادةً بدورات ارتفاع وانخفاض، فبعد مرور العملة بفترة تجميع مؤخراً، يرى المتداول إمكانية أن يشهد سعرها انطلاقة قوية وشيكة ربّما تدفعه إلى ملامسة 12$.

This is the most bullish #XRP chart I've ever seen… pic.twitter.com/juCxT1Gdss — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) April 30, 2025

وقد أشارت الشركة في تقرير لها الأحد الماضي إلى تسارع وتيرة التبني المؤسساتي لعملتها XRP، مع تقدم بعض كبريات شركات إدارة الأصول بطلباتٍ لإنشاء صناديق متداولةٍ في البورصة (ETFs) مرتبطةٍ بالعملة، والإطلاق الوشيك لعقود XRP الآجلة في بورصة CME Group.

كما اجتذبت المنتجات الاستثمارية (ETPs) المرتبطة بعملة XRP استثماراتٍ بقيمةٍ غير مسبوقةٍ بلغت 37.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، لتَرِدَ إلى هذه المنتجات استثمارات إجمالية بقيمة 214 مليون دولار منذ بداية العام، فيما قد يتسبّب ازدياد اهتمام صغار المستثمرين بعملة XRP وتسارع تبنيها المؤسساتي بدفع سعرها نحو إعادة اختبار أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق مع استمرار المزاج العام للمُستثمرين بالتحسّن.

التحركات اليومية لسعر XRP تتيح آفاقاً رحبة لانطلاقته المنتظرة

رجَّح تحليلٌ لتحركات سعر XRP مؤخراً وفق موجات إيليوت (Elliott Wave) إمكانية بلوغه نطاق 7$ خلال الأسابيع القليلة المقبلة. فتبعاً لتحليل موجات تحركات السعر، قد توفر الموجة الخامسة مكاسبَ تفوق ما وفرته أولاها -في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي- مع انتخاب ترامب رئيساً للبلاد، وانتصار شركة ريبل القضائي في نزاعها مع SEC.

فإذا نجح السعر بتخطي 3.6$، قد تتعزّز هذه التوقعات المتفائلة، ما يوحي بإمكانية ارتفاع سعر XRP كثيراً في المدى المتوسط. قد يأتي الحافز الإيجابي المنتظر للارتفاع صوب هذه المستويات المرتفعة بموجب اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض معدلات الفائدة بشكلٍ مفاجئ، لكنّ مؤشرات الزخم أبدت علامات ضعفٍ وفقاً للمخطط البياني لتحركات سعر XRP اليومية مع تباطؤ وتيرة الارتفاع الأخير.

وفي حال بقيَ السعر أعلى مستوى مؤشر متوسط الحركة الأسي بمدى 200 يوماً (EMA-200) -وهو ما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية- فقد تتعزز التوقعات المتفائلة للسعر على المدى الطويل، خصوصاً عند نجاحه بالبقاء أعلى مستوى الدعم الهام. من جانب آخر، شهدت اكتتابات كريبتو مثيرة -كعملة MIND of Pepe (MIND)- رواجاً كبيراً نظراً لتمتعها بإمكانات نمو قويةٍ وسط استمرار أسعار العملات الرقمية بالتعافي عموماً.

حصيلة اكتتاب MIND of Pepe (MIND) تتجاوز 8.8 مليون دولار تمهيداً لإطلاق وكيل ذكاء اصطناعي مثير

نجَح فريق MIND of Pepe (MIND) في الجمع بين الإثارة المحيطة بشخصية الضفدع بيبي الشهيرة ونموذج ذكاء اصطناعي (AI) متطور ليرسم معالم شخصيةً يُرجَّح أن تلقى رواجاً كبيراً لدى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي كمنصة X.

فبعد أشهر قليلةٍ على انطلاقه وتبقّي مدة وجيزة على انتهائه، نجح اكتتاب MIND of Pepe بجمع قرابة 9 مليون دولار تمهيداً لإطلاق وكيل MIND القادر على التفاعل مع حسابات المستخدمين البارزين وجمع أفكار قابلةٍ للتطبيق و تحديد صيحات الرواج الاجتماعي، ليقوم عندها بمشاركتها حصرياً مع مالكي عملته MIND، ما يتيح لهم استغلال آخر الفرص المتاحة ضمن فئة عملات الميم.

ومع اكتسابه رواجاً متزايداً، سيُطلق وكيل MIND عملات ميم خاصةٍ به للاستفادة من صيحات الرواج الجديدة، مع تمكين مالكي MIND من الوصول المبكر إليها واستباق الآخرين لكسب أكبر العوائد الممكنة قبل إتاحتها للعامة.

أخيراً، يُمكنكم بسهولةٍ شراء عملة MIND عبر زيارة موقع المشروع الرسمي وربط محفظتكم -مثل Best Wallet– بواجهته، ومبادلة ما بحوزتكم من عملات تيثر (Tether-USDT) أو إيثيريوم (Ethereum-ETH) بما يوازيه منها، كما يُمكنكم شراؤها بالفيزا والماستركارد.

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