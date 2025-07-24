توقعات سعر عملة كاردانو (ADA): ما الذي سيحدث وسط حرب الحوكمة ودفاع هوسكينسون عن شركة IOG؟

شارك تم النسخ آخر تحديث: يوليو ٢٤, ٢٠٢٥

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سنقدم لكم في هذا الخبر توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano)، وما إذا كان النزاع القائم حول الحوكمة بين أحد كبار الداعمين وتشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson) سيعيق ارتفاع سعر عملة كاردانو (Cardano).

تشتد التوترات داخل النظام التقني لشبكة كاردانو (Cardano) ما يضغط على توقعات سعر عملة كاردانو، حيث يُواجه المؤسس تشارلز هوسكينسون (Charles Hoskinson) انتقاداتٍ علنية من أحد كبار الداعمين المعروف باسم “حوت كاردانو” (Cardano Whale).

فقد اتهم هذا الداعم مؤسسة كاردانو (Cardano Foundation) بأنها قدمت وعوداً زائفة لسنوات، وقال إنه سيصوت بلا على جميع المقترحات المقدمة من شركة Input Output (IO) المسؤولة عن تطوير شبكة كاردانو.

ويزعم هذا الداعم أن فريق العملة لم يقدم سوى القليل بينما يطلب تمويلاً ضخماً رغم ما يصفه “بدورة من ضعف الأداء”، مشيراً بذلك إلى افتقار النظام البيئي الواضح للنمو، ما ينعكس على إجمالي القيمة المحجوزة (TVL) في الشبكة البالغة 366 مليون دولار؛ والتي تُعتبر صغيرةً مقارنة بـ 81 مليار دولار في إيثيريوم (Ethereum) و10 مليار دولار في سولانا (Solana).

فقد فشلت شبكة كاردانو (Cardano) في الاستفادة من الاتجاهات الرائجة في قطاع الكريبتو والربح منها، مثل التمويل اللامركزي (DeFi) وعملات الميم والذكاء الاصطناعي، وركّزت بدلاً من ذلك على تطوير تطبيقاتٍ للعالم الحقيقي لم تحظَ بأيّ رواج.

وعليه، رد مؤسس عملة كاردانو (Cardano) قائلاً أن ما تنفقه شركة IO يُعتبر أقل نسبياً مما تستثمره الشبكات الأخرى في مبادرات تطوير أنظمتها التقنية، واعتبر قرار حوت كاردانو بالتصويت التلقائي بلا رد فعلاً تُخيم عليه العاطفة.

من جهةٍ أخرى، فقد يؤثر هذا الخلاف المستمر سلباً على مصداقية عملة كاردانو (Cardano)، خاصةً وأن حوت كاردانو ظل على الدوام من أشد داعمي الشبكة.

توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano): قد يصل السعر إلى 1.18$ بعد انخفاض بسيط

انخفض سعر عملة كاردانو (Cardano) بنسبة 2.2% في آخر 24 ساعة بالتزامن مع أخذ سوق الكريبتو قسطاً من الراحة إثرَ موجة الصعود التي استمرت عدة أيام.

مخطط بياني لسعر الزوج ADA/USD

وحققت العملة أرباحاً نسبتها 15.2% آخرَ 7 أيام، وهي تحتل حالياً المرتبة رقم 9 كأكبر أصلٍ رقمي من حيث القيمة. وتدعم الحركة السعرية الأخيرة توقعات الارتفاع نحو مستوى 1.81$ بالرغم من الخلاف القائم حول الحوكمة.

وقد دفعَت فترة الراحة اليومَ السعرَ إلى إعادة اختبار منطقة المقاومة السابقة عند 0.87$ والتي قد تتحول الآن إلى دعم، وستقدم حينها فرصة للمشترين المتأخرين كي يستعدوا للموجة الصاعدة التالية لعملة كاردانو (Cardano).

في ذات السياق، يتوقع السيناريو الصاعد لسعر عملة كاردانو (Cardano) أن ينخفض السعر أولاً إلى متوسطات الحركة الأسية (EMAs) المقاسة في مدى 9 و21 يوماً لجمع السيولة اللازمة من أجل الحركة الكبيرة التالية نحو حاجز 1$ النفسي.

ومع استمرار ارتفاع أسعار العملات الرقمية، يُصبح تخزينها في مكان آمن أمراً ضرورياً. وقد برزت محفظة كريبتو جديدة تسمى بيست واليت (Best Wallet) كواحدة من أقوى الاكتتابات هذا العام، حيث تقدم مزايا مبتكرةً وتدعم عدة شبكات بلوكتشين وتقدم تداولاتٍ بسعر منخفض.

اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) يجمع 14 مليون دولار لإطلاق محفظة الكريبتو القوية الخاصة بها

تدعم محفظة بيست واليت (Best Wallet) أصولاً من أكثر من 60 بلوكتشين مختلفة، وتقدم رسوم تداول منخفضة من خلال تطبيقٍ سهل الاستخدام للهواتف المحمولة.

والآن، تتوفر المحفظة لأنظمتي أندرويد وiOS، علماً أنها حصلت على تقييماتٍ رائعةٍ من قبلِ المستخدمين الأوائل.

وقد وضَع فريق تطوير المحفظة خارطة طريق طموحة، تتضمن إطلاق منصة تداول لامركزية (DEX) وبطاقة ائتمان تسمح للمستخدمين بشراء احتياجاتهم اليومية بالعملات الرقمية.

وباعتبارها العملة الأساسية للنظام التقني، من المتوقع أن يرتفع الطلب على عملة بيست واليت (Best Wallet) بشكلٍ كبير بمجرّد إطلاق المحفظة رسمياً وتبنيها من قبل مجتمع الكريبتو.

ويُمكن للمهتمين شراء العملة الآن بسعر الاكتتاب المخفض بعملات تيثر (Tether-USDT) أو إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو الفيزا والماستركارد من خلال زيارة موقع عملة بيست واليت (Best Wallet) وربط محافظكم. وفي حال كنتم لا تمتلكون واحدةً بالفعل، فيُمكنكم تنزيل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet).