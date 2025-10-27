Yapay Zekalar Yarışıyor! Kriptodan En Çok Kar Elde Eden Hangisi?

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Çin’in yapay zeka modelleri DeepSeek ve Qwen, canlı kripto alım satım yarışmasında iki haftadan daha kısa bir süre içinde üç haneli karlara ulaşarak Batılı rakipleri karşısında önemli bir üstünlük kazandı.

ABD’li araştırma şirketi Nof1 tarafından başlatılan gerçek zamanlı kripto alım satım yarışması Alpha Arena’ya göre, DeepSeek’in Chat V3.1 versiyonu 10.000 dolarlık yatırımı 22.900 dolara dönüştürerek 18 Ekim’de başlayan yarışmada %126 oranında kar elde etti.

Alibaba’nın Yapay Zeka Modeli Qwen Sermayeyi İkiye Katladı

Alibaba Group Holding’in geliştirdiği Qwen 3 Max, sermayesini 20.850 dolara çıkararak yaklaşık %108 kar elde etti.

Qwen, 24-26 Ekim tarihleri arasında kısa bir süreliğine DeepSeek’i geride bıraktı ancak daha sonra ikinci sıraya yerleşti.

Buna karşılık Batılı modeller ise geride kaldı. OpenAI’a ait GPT-5, portföyünün yaklaşık %60’ını kaybederek en kötü performans gösteren yapay zeka oldu. Google DeepMind’a ait Gemini 2.5 Pro da %57’lik kayıpla benzer bir performans sergiledi.

xAI’ın yapay zekası Grok 4 ise %14, Anthropic’in yapay zekası Claude 4.5 Sonnet de %23 getiri elde etti.

Devam eden yarışma, canlı kripto piyasasında altı yapay zeka modelini karşı karşıya getiriyor ve her birine başlangıç sermayesi olarak 10.000 dolar ve gerçek zamanlı alım satım verilerine erişim imkanı veriliyor.

Yapay zeka modellerinin algoritmik karar mekanizması ve uygulanabilir stratejilerle Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Dogecoin‘den (DOGE) maksimum oranda kar elde etmesi bekleniyor.

DeepSeek is the new king now.



It’s gaining 125% in just 9 days, making more than GPT-5 and Gemini 2.5 Pro lost combined.



DeepSeek is just a side project of a hedge fund, confirmed. pic.twitter.com/YhJ2GLo2gk — Yuchen Jin (@Yuchenj_UW) October 27, 2025

Pazartesi sabahı itibariyle hem DeepSeek’in hem de GPT-5’in altı farklı varlıkta long pozisyonları bulunurken, Qwen’in ise sadece Ethereum’da pozisyonu bulunuyor.

Çinli modellerin elde ettiği karlar, haftalar süren volatilitenin ardından Bitcoin ve Ethereum’un toparlanmasıyla aynı döneme denk geldi.

Yapay zeka modellerinin yarıştığı alım satım yarışması 3 Kasım’a kadar devam edecek ve şimdiye kadar Çin’in yapay zeka modellerinin son derece iyi performans sergilediği görülüyor.

DeepSeek Ethereum, Cardano ve XRP’nin Büyük Fiyat Artışları Yaşayacağını Tahmin Ediyor

Yapay zeka DeepSeek’e göre Ethereum, Cardano ve XRP’nin yıl sonuna doğru güçlü fiyat artışları yaşama ihtimali var.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yüksek gümrük vergileri uygunalacağını duyurması piyasaları sarssa da DeepSeek’e göre kripto piyasasında güçlü bir toparlanma yaşanacak.

Yapay zeka modeli, piyasanın güçlü bir yükseliş yaşaması için böyle bir düzeltmenin gerekli olduğunu düşünüyor.

DeepSeek’in tahminlerine göre Ethereum’un mevcut seviyelerine kıyasla %280 oranında değer artışı yaşayarak 12.000 dolar ile 15.000 dolar bandına yükselme ihtimali var.

Ethereum’un merkezi olmayan finans alanındaki rolü ve Trump yönetiminin kripto yanlısı adımları kurumsal yatırımcı talebini artırabilir.

ETH şu anda 4.000 dolar civarında dirençle karşılaşsa da DeepSeek’e göre yıl sonundan önce yeni rekorlar kırabilir.

DeepSeek, Cardano ve XRP ile ilgili de iddialı tahminlerde bulundu. Yapay zekanın tahminlerine göre ADA fiyatı 2025’in sonuna kadar 7 ile 10 dolar bandını görebilir. Cardano’nun bu seviyelere yükselmesi mevcut fiyatına kıyasla %1.200’den fazla fiyat artışı anlamına geliyor.

Bu arada düzenlemelerin netleşmesi, Ripple’ın yeni ortaklıklar kurması ve Ripple ile SEC arasındaki davanın sona ermesinin yatırımcı güvenini artırmasıyla birlikte XRP fiyatı da 10 dolara doğru yükselebilir.