Çin’in ChatGPT Rakibi DeepSeek AI’den XRP, Cardano ve Ethereum İçin Yeni Yıl Tahmini

Çin’in en güçlü yapay zekâ girişimlerinden DeepSeek AI, yayımladığı yeni piyasa analizinde XRP, Cardano (ADA) ve Ethereum (ETH) için yıl sonuna doğru “hızlı ve patlayıcı” kazançlar öngördü.

Geleneksel olarak kripto yatırımcıları arasında “Uptober” olarak bilinen Ekim ayı, piyasaların uzun soluklu bir boğa ivmesine girdiği dönem olarak kabul edilir. Bu yıl da tablo benzer şekilde başlamış, Bitcoin 6 Ekim Pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak dijital varlık piyasasında geniş çaplı bir iyimserlik yaratmıştı.

Ancak bu iyimserlik uzun sürmedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi getireceğini açıklaması, kripto tarihinde en sert tek günlük satış dalgalarından birine yol açtı.

Hafta başında görülen kısa süreli toparlanma sinyalleri, yatırımcıların gözünü yaklaşan FED toplantısına çevirmesiyle hızla sönümlendi. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) gevşeme yönünde bir sinyal verip vermeyeceğini bekliyor.

Buna rağmen, tecrübeli yatırımcılar panik yapmıyor. Birçok analist, yaşanan bu düşüşü sağlıklı bir piyasa düzeltmesi olarak değerlendiriyor. Tarihsel olarak, derin geri çekilmeler kripto piyasalarında genellikle yeni yükseliş döngülerinin habercisi olmuştu. Bu tür düzeltmeler, kaldıraçlı pozisyonları temizleyerek daha sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturuyor.

Ethereum (ETH): DeepSeek AI Yıl Sonu İçin 10.000 Dolar Hedefi Verdi

Merkeziyetsiz uygulamaların ve DeFi protokollerinin bel kemiği olan Ethereum (ETH), 543 milyar dolarlık piyasa değeri ve ekosisteminde kilitli 85,16 milyar dolarlık toplam varlık ile lider akıllı sözleşme platformu konumunu koruyor.

Çin merkezli yapay zekâ devi DeepSeek AI, ETH fiyatının yıl sonuna kadar 15.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Bu tahmin, mevcut 3.949 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 280’lik bir artış anlamına geliyor.

Analize göre yükselişi destekleyebilecek en önemli unsurlardan biri, Trump yönetiminin kripto dostu kapsamlı düzenleme reformlarını hayata geçirmesi olabilir. Böyle bir adım, kurumsal yatırımcıların daha güçlü şekilde piyasaya girmesini sağlayacak düzenleyici güven ortamını yaratabilir.

Teknik açıdan Ethereum şu anda 4.000 dolar bandındaki güçlü dirençle mücadele ediyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılım, fiyatı 6.000 dolar ve üzerindeki hedeflere taşıyabilir. Fiyatın kısa vadede 4.000 dolar altında kalması durumunda ise 3.500–3.700 dolar aralığı sağlam bir destek bölgesi oluşturuyor.

Ekim ayında güçlü bir rallinin devam etmesi hâlinde ETH’nin 6.500 dolara kadar yükselmesi ve hatta yeni bir tüm zamanların zirvesi (ATH) kaydetmesi mümkün görülüyor. Boğa senaryosunun tam olarak gerçekleşmesi durumunda yıl sonu hedefi 12.000 dolar seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Cardano (ADA): DeepSeek Bu Çeyrekte %1.200’e Varan Yükseliş Bekliyor

DeFi ekosisteminde güçlü bir oyuncu olarak konumunu koruyan Cardano (ADA), Ethereum’a ciddi bir rakip olma yolunda ilerliyor. Ethereum’un kurucularından Charles Hoskinson tarafından geliştirilen proje, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenlikte “bilimsel doğrulama” yaklaşımıyla fark yaratıyor.

Yaklaşık 24,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle Cardano hâlâ önde gelen akıllı sözleşme platformlarından biri olsa da, Solana’yı yakalamak ve Ethereum’un hakimiyetine meydan okumak için değerinin dört katına çıkması gerekiyor.

DeepSeek AI’nin iyimser tahminine göre ADA, 2025 sonuna kadar 7 ila 10 dolar aralığına tırmanabilir. Bu da mevcut 0,68 dolar seviyesinden bakıldığında %1.370’e varan bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Teknik açıdan ADA, yaz boyunca oluşan boğa flaması formasyonundan yukarı kırıldı ve ilk önemli direnç 1,10 dolar civarında. Eğer Ekim rallisi güç kazanırsa fiyat kısa vadede 2 dolara yaklaşabilir. Yükseliş momentumu korunursa, ADA’nın 2021’deki 3,09 dolarlık ATH’sini aşması da mümkün görünüyor.

XRP (XRP): DeepSeek Yıl Sonuna Kadar 10 Dolarlık Hamle Bekliyor

DeepSeek AI’nin yapay zekâ destekli analizine göre Ripple’ın yerel token’ı XRP, güçlü bir kırılma için hazırlanıyor olabilir. Tahminler, XRP’nin fiyatının yıl sonuna kadar 5 ila 10 dolar aralığına yükselebileceğini gösteriyor. Bu da mevcut 2,51 dolar seviyesinden bakıldığında yaklaşık 4 katlık bir artış anlamına geliyor.

Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile beş yıl süren davayı bu yıl kazandıktan sonra yatırımcı güvenini yeniden kazandı ve 18 Temmuz’da 3,65 dolara ulaşarak 2017’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Son 12 ayda XRP’nin fiyatı %359 yükseldi; bu performans, Bitcoin’in (%67) ve Ethereum’un (%46) artışını geride bıraktı.

Grafik analizleri, 2025 boyunca üç boğa flaması formasyonu oluştuğunu gösteriyor; bunlardan ikisi yaz aylarında belirdi ve genellikle güçlü yükseliş hareketlerinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Ekim ayının tarihsel yükseliş trendi, olası ETF onayları, artan düzenleyici netlik ve yeni Ripple ortaklıklarıyla birleştiğinde, DeepSeek’e göre XRP 10 dolar seviyesine doğru güçlü bir ralli başlatabilir.

