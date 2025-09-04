Yapay Zeka Perplexity’ye Sorduk: XRP, WLFI ve Dogecoin Fiyatı Ne Olur? İşte 2025 Sonu Tahminleri

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 4, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Yatırımcılar yükselme potansiyeli olan kripto paraları merak ederken, son zamanlarda yakından izlenen bazı altcoin’lerin nasıl performans göstereceğini inceleyeceğiz. Yapay zeka Perplexity’ye sorduk: XRP, WLFI ve Dogecoin fiyatı ne olur?

Altcoinler arasındaki liderliğini koruyan Ethereum, kısa bir süre önce 4.950 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Ethereum’un yükselişi Dogecoin gibi altcoin’lerin de yükselmesini sağladı ancak daha sonra gerileme görüldü.

Bu arada Bitcoin ise 112 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. BTC ağustos ayında 124 bin dolara kadar yükselmişti.

Peki XRP, WLFI ve Dogecoin yılın ilerleyen zamanlarında nasıl performans gösterir? İşte yapay zeka Perplexity’nin tahminleri.

XRP (Ripple): Perplexity, XRP’nin Büyük Bir Yükseliş Yaşayacağını Tahmin Ediyor

XRP 2025 yılında güçlü bir performans sergiledi. Yatırımcıların yakından izlediği altcoin’lerden biri olan XRP, bir yılda %400 değer kazandı. Perplexity, XRP’nin yükselişini sürdüreceğini tahmin ediyor.

Bu arada XRP Mastercard’ının piyasaya sürülmesi altcoin için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ayrıca SEC’in XRP ETF başvurularına ilişkin nihai kararını ekim ayında açıklaması bekleniyor.

Öte yandan katman 3 oyun blok zinciri B3 Network, XRP Commons işbirliğinin sonucunda XRPL’de oyun geliştirilmesini ve piyasaya sürülmesini destekleyeceğini açıkladı.

Bir Coinbase analisti, FED’in politikalarını gevşetmeye başlaması durumunda kriptoya yeni sermaye girişi olacağını ve XRP’nin de yükselişe geçebileceğini söyledi. Ripple uluslararası ödemeler alanında büyümeye devam ederken XRP’ye yönelik talebin de artabileceği düşünülüyor.

Kaynak: XRPUSD / TradingView

XRP’nin uzun vadede iyi performans göstermesi bekleniyor. Ancak kripto piyasasının genellikle eylül aylarında zayıf performans gösterdiğini hatırlatmak gerekiyor. XRP’nin 5 doları aşma ihtimali olsa da yatırımcıların ihtiyatlı olması gerekiyor.

XRP’nin günlük grafiğine bakıldığında aylarca süren konsolidasyonun ardından toparlanmayı tetikleyen destek bölgeleri görülüyor. XRP 3.60 dolar direncini aşarsa yeni rekorlar kırabilir. Kilit destek seviyeleri ise 2.50 dolar ve 2.30 dolarda bulunuyor.

XRP uzun vadede 10 dolara doğru yükselebilir ancak öncelikle 3.60 dolar direncini aşması gerekiyor.

Perplexity, WLFI Tokenin İyi Performans Göstereceğini Tahmin Ediyor

WLFI kısa bir süre önce piyasaya sürüldü ve DEX’lerde ve CEX’lerdeki işlem hacmi 4 milyar doları aştı. WLFI, 24 milyar dolarlık tamamen seyreltilmiş piyasa değeriyle işlem görmeye başladı ve şu anda piyasa değeri 6 milyar dolar seviyesinde. 0.30 dolar fiyatla işlem görmeye başlayan WLFI, %25 düşüşle 0.21 dolara kadar geriledi.

WLFI’nin token ekonomisi iyi olsa da volatilite ve satış baskısı bekleniyor.

Kaynak: WLFIUSD / TradingView

WLFI’nin saatlik grafiğine bakıldığında tokenin konsolide olduğu görülüyor. Ayrıca destek seviyesi 0.2019 dolarda, direnç seviyesi ise 0.2602 dolarda bulunuyor. 44 civarındaki RSI nötr ivmeye işaret ederken, daha fazla yükseliş yaşanabileceği düşünülüyor. WLFI 0.2019 doların üzerinde tutunur ve 0.2602 doları aşarsa 0.40 dolara doğru yükselebilir.

Dogecoin (DOGE): Perplexity, Dogecoin’in 0.75 Doları Görebileceğini Tahmin Ediyor

Perplexity, Dogecoin’in (DOGE) 2025 sonuna kadar yaklaşık %90 değerleneceğini tahmin ediyor.

Grayscale’in Dogecoin ETF’i için başvuruda bulunması, meme coin’in dikkatleri üzerine çekmesini sağladı.

SEC’in ETF başvurularına ilişkin kararını açıklamasıyla birlikte altcoin”lerin ekim ayında iyi performans gösterebileceği düşünülüyor. Bloomberg’e göre söz konusu ETF’lerin onaylanma ihtimali %85.

Kaynak: DOGEUSD / TradingView

Dogecoin’in 0.21 dolar desteği, temmuz ayının sonlarından beri şekillenmekte olan boğa flamasıyla örtüşüyor. RSI 46 seviyesine doğru yükselerek satın alma baskısının arttığına işaret ederken, MACD ise yatay seyrediyor. MACD’in yatay seyri, satışların azaldığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

DOGE 0.245 doları aşarsa 0.38 dolar seviyesini hedefleyebilir. DOGE’nin bu seviyeye yükselmesi yaklaşık %75’lik bir fiyat artışı anlamına geliyor. SEC’in DOGE ETF’lerini onaylaması meme coin’e yönelik talebi artırabilir ve 1 dolara doğru bir yükseliş başlayabilir.

Değerlendirilebilecek Bir Alternatif: Maxi Doge

Yeni bir ön satış projesi olan Maxi Doge, devam eden ön satışında 1.78 milyon dolardan fazla fon topladı.

Maxi Doge, staking işlemleri sunacak ve topluluğu canlı tutmak için yarışmalar düzenleyecek.

Bu arada token arzının yaklaşık %40 ön satışa ayrıldı ve herhangi bir özel satış gerçekleştirilmeyecek. Dolayısıyla tokenin büyük borsalarda listelenmesinin ardından balina satışlarının gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir.

Bu arada MAXI yatırımcıları için staking programı da düzenlenecek ve ön satıştan alım yapanalr %173’e varan APY elde etme fırsatına sahip olacak.

Maxi Doge‘nin web sitesine giderek ön satışa katılabilirsiniz. ETH, USDT, BNB ya da kredi kartıyla alım yapabilirsiniz.

Ön Satışa Katıl

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.