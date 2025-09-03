Oyun Devinden XRP Ledger Desteği! XRP Fiyatı 10 Dolar Olur mu?

Yazar Zehra Ahmed Yazar Zehra Ahmed Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Eylül 3, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Başarılı bir oyun protokolünün XRP Ledger desteğini duyurması, ağın kullanım durumlarını artıracağı ve XRP fiyat tahminlerini olumlu yönde etkileyeceği için yatırımcıları heyecanlandırdı.

Esasında Base üzerinde geliştirilmiş olan katman 3 oyun blok zinciri B3 Network, XRP Commons işbirliğinin sonucunda XRPL’de oyun geliştirilmesini ve piyasaya sürülmesini destekleyeceğini söyledi. Bu, geliştiricilerin Ripple ağı destekli uygulamalar çıkarmalarına imkan tanıyacak.

welcome $XRP to B3's Open App Layer³



today, in partnership with @xrpl_commons, B3 launches…

⚫ XRPL Gamechain on testnet

🕹️ XCADE – XRP's onchain arcade



this effort marks the expansion of B3's appchain vision & network. pic.twitter.com/H4Jt4cThrF — B3 🎮 (@b3dotfun) September 2, 2025

228’den fazla aktif oyunu ve 7 milyondan fazla günlük aktif cüzdanı bulunan bu protokol, XRPL’nin meşruiyetini artıracak ve geliştiricilerin merkezi olmayan uygulamalarını bu ağa taşımalarının önünü açacak.

B3’ün geliştiricisi olan NPC Labs’in Kurucu Ortağı Viktoriya Hying, “Lansmanın ardından oyun kataloğu büyüyecek ancak aynı kategoride kalacak. Kataloğu haftalık olarak güncellemek istiyoruz, dolayısıyla her zaman yeni oyunlar olacak” ifadelerini kullandı.

XRP Fiyat Tahmini: XRP Konsolidasyon Aşamasından Çıkarsa 10 Dolara Yükselebilir

XRP son 24 saatte %1.1’lik bir artış kaydetti. Bu süreçte işlem hacmi %12 oranında arttı ve ortalamanın nispeten üzerinde kaldı.

XRP’nin günlük grafiğine bakıldığında birçok destek bölgesi görülüyor. Aylarca konsolidasyon aşamasında kalan XRP bu destek seviyelerinden güçlü bir şekilde sıçrayabilir.

XRP ekosisteminin büyümesi ve uygun makroekonomik koşullar pozitif XRP fiyat tahminlerini destekliyor. Bu nedenle XRP’nin 3.60 dolar seviyesinin üzerinde büyük bir kırılım gerçekleştirebileceği ve kısa vadede yeni rekor seviyelere yükselebileceği düşünülüyor.

Şu anda izlenmesi gereken kilit seviyeler 2.50 dolar ve 2.30 dolardaki destek seviyeleridir. XRP fiyatı bu seviyeleri gördüğünde işlem hacmi artarsa trend dönüşünün başladığı doğrulanacaktır.

Bu arada altcoin piyasası genelinde hareketlilik görülürken Maxi Doge (MAXI) gibi en iyi kripto ön satış projelerinin de iyi performans göstermesi bekleniyor. Maxi Doge ön satışında şimdiye kadar 1.8 milyon dolar fon toplandı.

Maxi Doge ($MAXI) Ön Satışı Devam Ediyor

Maxi Doge ($MAXI) , Ethereum tabanlı yeni bir meme coin projesidir.

Şu anda ön satış aşamasında olan Maxi Doge, ön satıştan elde ettiği gelirlerin %25’ini Maxi Fund aracılığıyla gelecek vadeden tokenlere yatıracak. Bu pozisyonlarda en yüksek getiriyi elde edebilmek için 1000 kata kadar kaldıraç kullanılacak.

Maxi Doge’nin resmi web sitesine gidip kripto cüzdanınızı (örn. Best Wallet ) bağlayarak MAXI token satın alabilirsiniz. USDT, ETH ya da banka kartıyla alım yapabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.