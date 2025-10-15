Yapay Zeka Claude’a Göre Bu XRP ve Bu 3 Kripto 2025 Sonunda Kadar Patlayacak

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Ekim 15, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Anthropic’in ChatGPT’ye rakip yapay zekâsı Claude, XRP, Shiba Inu ve Solana’nın geçen Cuma yaşanan ani çöküşten sonra yeniden boğa sezonuna gireceklerini öngörüyor. Yıl sonu yaklaşırken bu kripto paraların hız kazanması muhtemel görünüyor.

Tarihsel olarak, Ekim ayı (“Uptober”) genellikle uzun soluklu boğa piyasalarının başlangıcını işaret ediyor. Geçen Pazartesi, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmişti, ancak Trump’ın Çin’den yapılan ithalata yüzde 100 gümrük vergisi açıklaması ralliyi durdurdu ve piyasa tarihindeki en keskin günlük düşüşlerden birini tetikledi.

Buna rağmen deneyimli yatırımcılar, bunun kripto piyasasının ihtiyaç duyduğu sağlıklı bir reset olduğunu savunuyor. Tarihi boyunca piyasa, büyük boğa koşularına başlamadan önce sert düzeltmelerden defalarca geçmişti. Birçok analist, bu çöküşü zayıf elleri ve aşırı kaldıraçlı yatırımcıları temizleyen bir “temizlik dönemi” olarak değerlendiriyor.

XRP ($XRP): Claude AI, Fiyatın $20’a Kadar Yükselmesini Öngörüyor

Claude AI’ye göre Ripple’ın XRP’si ($XRP), yıl bitmeden 5–20 dolar aralığına ulaşabilir. Bu senaryo gerçekleşirse, şu anki yaklaşık 2,46 dolarlık fiyatına göre değerinin sekiz katına kadar çıkma potansiyeli bulunuyor.

Kaynak: Claude AI

XRP’nin arkasındaki şirket Ripple, bu yıl ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile beş yıl süren hukuki mücadelesinde tarihi bir zafer kazandı. Bu zafer, XRP’yi 18 Temmuz’da 3,65 dolara taşıyarak 2017’den bu yana ilk tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştırdı.

Son 12 ayda XRP, yüzde 355 değer kazanarak herhangi bir fiat bağlantısı olmayan büyük çaplı kripto paraların tümünü geride bıraktı. Aynı dönemde Bitcoin %72, Ethereum ise %57 yükseldi.

Grafik analizleri, 2025 boyunca XRP’de üç önemli yükseliş bayrağı (bullish flag) formasyonu olduğunu gösteriyor; bunların ikisi yaz aylarında oluştu ve genellikle büyük kırılmalardan önce görülen desenler. XRP’de ise bu kırılmalar henüz gerçekleşmiş değil.

Piyasa gözlemcileri, Ekim ayının tipik olarak yükseliş eğilimli mevsimselliği, olası ETF onayları, ABD’de daha net kripto düzenlemeleri ve Ripple’ın yeni ortaklıklarının birleşiminin, XRP’yi Claude’un öngördüğü 20 dolar hedefine doğru güçlü bir ralliyi tetikleyebileceğini öngörüyor.

Shiba Inu ($SHIB): Claude AI, 10 Katlık Yükseliş Potansiyeli Görüyor

2020’de piyasaya sürülen Shiba Inu ($SHIB), Dogecoin’in en yakın rakibi olarak konumunu koruyor ve piyasa değeri 6 milyar doları aşıyor.

Şu anda 0,00001043 dolar seviyesinde işlem gören SHIB, son 24 saatte yatay seyrini koruyarak genel piyasanın bir süreliğine durakladığını gösteriyor.

Teknik açıdan SHIB, bu yıl oluşan yükseliş bayrağı (bullish flag) formasyonlarından henüz net bir kırılma doğrulaması almadı.

Token, Kasım ayına kadar 0,000025 dolardaki güçlü direnci aşabilirse, Claude AI’nin yıl sonu öngörüsü olan 0,00005–0,0001 dolar aralığını test etme ihtimali doğabilir; bu da mevcut fiyatına göre 10 kata kadar kazanç anlamına geliyor.

Meme coin kökenlerinin ötesinde, Shiba Inu artık Shibarium adlı Layer-2 ağı sayesinde daha geniş bir ekosisteme dönüşmüş durumda.

Shibarium, düşük maliyetli işlemler, merkeziyetsiz uygulama entegrasyonu ve gelişmiş gizlilik özellikleri sunarak SHIB’i diğer meme coin’lerden ayırıyor ve ekosistemini güçlendiriyor.

Solana (SOL): Claude AI, 1.000 Dolar Üstü Hareket Öngörüyor

Solana ($SOL), akıllı sözleşme ağları arasında konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor. Piyasa değeri 105,5 milyar doları aşarken, ekosistemindeki toplam kilitli değer (TVL) 11,3 milyar doları buluyor.

ABD düzenleyicilerinin ay sonuna kadar Solana spot ETF’sini onaylayabileceği yönündeki spekülasyonlar, Bitcoin ve Ethereum ETF lansmanlarında görülen kurumsal girişlerin benzerini tetikleyebilir.

Ayrıca Solana, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesinden ve hızlı büyüyen stablecoin ekosisteminden önemli fayda sağlayabilir; bu iki trend de kurumsal yatırımcılar tarafından benimseniyor. Ethereum’a kıyasla daha hızlı ve düşük maliyetli bir ağ sunması, benimsemenin hızlandığı ortamda SOL’a rekabet avantajı sağlıyor.

Fiyat tarafında SOL, Ocak’ta 250 dolara kadar yükseldi, Nisan’da 100 dolara geriledi ve şu anda yaklaşık 196 dolardan işlem görüyor; bir sonraki yükseliş hareketine hazırlıklı görünüyor. RSI değeri 43 ile düşük seviyede ve fiyatın 30 günlük hareketli ortalamasının biraz altında seyretmesi, SOL’un şu an göreli olarak ucuz işlem gördüğünü işaret ediyor.

Yakın zamanda bir yükseliş bayrağı (bullish flag) formasyonunu kıran SOL için Claude AI, yıl sonuna kadar 367–500 dolar aralığında bir yükseliş öngörüyor. Bu, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 293,31 dolara göre yaklaşık %70’lik bir artış anlamına geliyor.

Maxi Doge (MAXI): Hype ve Topluluk Enerjisiyle Yükselen Yeni Meme Coin

Dogecoin’e yeni bir rakip ortaya çıktı: Maxi Doge ($MAXI). Ön satışa katılan erken yatırımcılar, projenin viral enerjisi ve topluluk odaklı yaklaşımı sayesinde şimdiden 3,6 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

Projenin eğlenceli hikayesine göre, kuzeni Dogecoin’in gölgesinde kalmaktan sıkılan Maxi Doge, meme gücü ve kripto meraklılarının enerjisiyle kendini geliştirmeye ve sahnenin merkezine çıkmaya karar verdi.

Ethereum ağı üzerinde ERC-20 token olarak geliştirilen MAXI, Dogecoin’in kendi ağına kıyasla daha hızlı ve çevre dostu bir çözüm sunuyor. Proje, aktif Telegram ve Discord toplulukları, ticaret yarışmaları ve yakında açıklanacak marka iş birlikleriyle kullanıcı katılımını teşvik ediyor.

Toplam 150,24 milyar tokenın %25’i, pazarlama ve stratejik ortaklıkları destekleyecek olan Maxi Fund için ayrıldı. Staking şimdiden aktif ve yıllık %84’e kadar getiri sunuyor; staking havuzu büyüdükçe getiriler dinamik olarak ayarlanıyor.

Ön satışta MAXI fiyatı şu anda 0,000263 dolar seviyesinde ve fonlama hedeflerine bağlı olarak kademeli artışlar planlanıyor. Yatırımcılar MetaMask veya Best Wallet üzerinden projeye katılabiliyor.

Dogecoin’in şimdiye kadarki en büyük rakibini kaçırmayın!

Gelişmeler için Maxi Doge’un resmi X ve Telegram sayfalarını takip edebilirsiniz.