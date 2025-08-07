Yapay Zeka Claude 2025 Sonu İçin XRP, Pi Coin ve Solana Fiyat Tahminini Açıkladı

Anthropic’in Claude AI’si, Bitcoin’in yükselişini sürdürmesi ve geniş çaplı bir kripto boğa koşusunun bir sonraki aşamasını tetikleme potansiyeliyle birlikte, birkaç önde gelen altcoin için güçlü büyüme öngörüyor.

Geçen ay Bitcoin, 122.838 dolara çıkarak yeni bir tarihî rekor kırdı. Bu dönüm noktası, birçok analistin Bitcoin’in momentumu küresel kripto benimsenmesi için bir sıçrama tahtası olabilir diye spekülasyon yapmasına yol açtı.

Geçen hafta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymet yasalarını modernize etmeyi amaçlayan “Project Crypto”yu açıkladı. SEC Başkanı Paul S. Atkins, bu girişimi ABD Başkanı Trump’ın Amerika’yı dünyanın en önemli kripto merkezi yapma hedefindeki “rehber ışık” olarak nitelendirdi.

Fiyatların durağan seyrettiği bir ortamda bile dijital varlık piyasasında yeniden artan bir iyimserlik var ve yaklaşan boğa dalgasının 2021’deki zirveleri aşabileceğine dair inanç güçleniyor. Sonuç olarak, yıl sonuna kadar üstün performans gösterme potansiyeli olan birkaç altcoin dikkat çekiyor.

İşte Claude AI’nin 2025 yılbaşı dönemine kadar öne çıkacak getiriler sunabileceğine inandığı dijital varlıklar:

XRP (Ripple): Claude AI 2025’in 4. Çeyreğine Kadar %87 Fiyat Artışı Öngörüyor

Claude AI, XRP’nin 2025 sonuna kadar yaklaşık 5,50 dolara yükselerek şu anki 3,07 dolarlık işlem fiyatından %87 civarında bir artış potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediyor.

Bu iyimser beklenti, son haftalardaki etkileyici performansa dayanıyor. 18 Temmuz’da XRP, uzun süredir kırılmayan 2018 rekoru olan 3,40 doları aşarak 3,65 dolar ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatlar yaklaşık %19 düştüyse de, XRP son bir ayda %29 yükselerek Bitcoin ve burada listelenen altcoinlerin üzerinde performans sergiledi.

Bu iyimserliğin büyük kısmı, artan düzenleyici netlik, yaygınlaşan benimseme ve spot XRP ETF’si olasılığına dair spekülasyonlarla besleniyor. Böyle bir ETF, geleneksel yatırımcıların uzak durduğu kripto sektörüne önemli kurumsal sermaye çekebilir.

Hızlı ve düşük maliyetli uluslararası ödemeler için tasarlanan XRP, 2024’te Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu tarafından sınır ötesi para transferlerinde geçerli bir araç olarak desteklenerek itibar kazandı.

XRP’nin arkasındaki şirket Ripple, 2023’te ABD’de bir mahkemenin XRP’nin perakende satışlarının menkul kıymet işlemi olmadığına karar vermesiyle kritik bir yasal zafer kazandı. Mart 2025’te SEC’in davayı geri çekmesiyle uzun süredir devam eden hukuki belirsizlik ortadan kalktı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesine dönüş, Claude AI’nin 5 dolar ve üzeri fiyat tahminine kapı aralayabilir; jeopolitik istikrar sağlanıp düzenleyiciler risk iştahını desteklerse bu rakamlar daha da yükselebilir.

XRP’nin RSI göstergesi, geçen hafta aşırı alım bölgesi olan 86’dan 49’a gerileyerek, varlığın bir konsolidasyon sürecinde olduğunu ve yeni bir yükseliş hareketi için güç topladığına işaret ediyor.

Son 12 ayda XRP, %486 oranında yükselerek aynı dönemde Bitcoin’in %108 getirisini önemli ölçüde geride bıraktı.

Pi Network ($PI): Claude AI Yıl Sonuna Kadar 1.500 Kat Kazanç Öngörüyor

Pi Network, geleneksel kripto madenciliğini benzersiz “dokunarak madencilik” sistemiyle sarsıyor. Kullanıcılar, pahalı ekipmana veya teknik bilgiye ihtiyaç duymadan akıllı telefonlarından günlük tek bir dokunuşla PI madenciliği yapabiliyor.

Şu an yaklaşık 0,3381 dolar seviyesinde işlem gören PI için Claude AI, yıl sonuna kadar fiyatın 520 dolara kadar fırlayabileceğini öngörüyor; bu da %1.500’e varan potansiyel kazanç anlamına geliyor.

Bu yeni madencilik modeli, özellikle kriptoya yeni adım atanlar arasında büyük ilgi gördü.

Şubat 2025’te piyasaya sürülen PI, sert fiyat dalgalanmaları yaşadı. Örneğin Mayıs başında coin, sadece dört günde 0,58 dolardan 1,57 dolara çıkarak %171’lik hızlı bir yükseliş kaydetti; bu hareket kurumsal ilginin yeniden canlanmasıyla desteklendi.

Şu anda PI’nin RSI göstergesi 23 seviyesinde ve ağır bir satış baskısıyla daha da düşüş eğiliminde. Bu kısa vadede zayıflığı işaret etse de, Pi’nin temel değerlerine inanan yatırımcılar için alım fırsatı yaratıyor.

PI, kripto piyasalarındaki genel toparlanmadan faydalanırsa, yaz boyunca 3 dolar direncini aşabilir ve Şubat ayındaki 2,99 dolarlık zirvesini geçerek yeni rekorlar kırabilir.

Ölçeklenebilir bir Layer-1 blokzinciri ve kullanıcı dostu arayüzüyle Pi Network, yaygın benimsenmeye hazır konumda. Büyük bir piyasa rallisi olmasa bile, yıl sonuna kadar PI’nin 5 dolara ulaşması gerçekçi bir hedef. Ancak Claude AI’nin daha mütevazı 100–200 dolar arası tahmini bile, küresel kullanıcı artışı ve ABD’deki olumlu düzenleyici gelişmelere bağlı olacak.

Solana ($SOL): Claude AI, ETF Spekülasyonlarıyla $1.000 Hedefli Yükseliş Öngörüyor

Solana ($SOL), akıllı sözleşme alanında Ethereum ile yarışan önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtladı. Geliştirici faaliyeti ve merkeziyetsiz uygulama sayısındaki güçlü artış sayesinde piyasa değeri 88,2 milyar doların üzerine çıktı.

Son fiyat hareketleri, ABD merkezli bir Solana spot ETF’si çıkacağına dair spekülasyonlardan etkileniyor; bu durum, Bitcoin ve Ethereum ETF’leriyle benzer şekilde kurumsal talebi artırıyor.

Hatta Solana’nın önerilen ABD ulusal kripto rezervine dahil edilebileceği söylentileri de var, bu da dijital ekonomideki önemini daha da artırıyor.

Teknik açıdan SOL, uzun süren düşüş trendini kırdı. Ocak ayında 250 doları aşan fiyat, Nisan’da yaklaşık 100 dolara geriledikten sonra 164 dolara kadar toparlandı. Analistler, genellikle ani yükselişlerin habercisi olan azalan kama (descending wedge) formasyonuna işaret ediyor.

Claude AI, SOL’un 2025 sonuna kadar 1.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor; bu, önceki ATH’si 293,31 doların üç katından fazla ve mevcut yükseliş devam ederse 6 katlık getiri anlamına geliyor. Yaz boyunca momentum sürerse, sonbaharda 320 dolar seviyesinin aşılması bekleniyor.

Daha olumlu şartlarda ise fiyat, Claude AI’nin iyimser 500–1.000 dolar aralığını bile aşabilir.

ABD’deki düzenleyici gelişmeler, Solana’nın orta vadeli seyrini belirlemede kritik rol oynayacak; özellikle platformun kurumsal çevrelerdeki görünürlüğü arttıkça bu önem kazanacak.

TOKEN6900: Meme Coin Favorisi Ön Satıştan 1000 Kat Getiri Vaat Ediyor

Claude AI’nın tahminlerinde büyük çaplı coinler ön planda olsa da, küçük meme tokenları perakende yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor ve genellikle dikkat çekici getiri potansiyeline sahip oluyorlar.

Bunlardan biri olan TOKEN6900 (T6900), Ethereum tabanlı bir meme tokenı olarak sadece iki hafta önce ön satışını başlattı ve şimdiden 1,65 milyon dolardan fazla fon topladı; bu da güçlü bir erken talebin işareti.

Proje, meme kültürünü alaycı bir yaklaşımla benimsiyor. Yaratıcıları, tokenı “yanılsama, ironi ve aşırı çevrimiçi yatırımcıların ortak halüsinasyonları üzerine kurulmuş” olarak tanımlıyor; geleneksel temeller yerine viral momentumla ilerliyor.

T6900, önceki SPX6900 tokenından ilham alıyor; bu token, spekülatif patlamalar sırasında şişirilmiş piyasa değerlemelerini hicvetmişti.

Komik kökenlerine gönderme olarak, toplam arz 930.993.091 token ile SPX6900’dan tam bir token daha fazla; bu da projenin şaka amaçlı duruşunu pekiştiriyor. T6900 geleneksel bir kullanım modeli sunmasa da, staking özelliği ile sahiplerine meme coşkusunun dalgalarına binerek pasif gelir elde etme imkanı sağlıyor.

Resmi sitede ön satış fiyatı şu an 0,00685 dolar seviyesinde ve bir sonraki fiyat artışı 24 saatten kısa süre içinde yapılacak; bu da erken yatırımcılar için indirimli alış fırsatı sunuyor.

Projeyi resmi X ve Instagram hesaplarından takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.