SEC’den Kripto Hamlesi: “Project Crypto” ile ABD, Kriptonun Yeni Merkezi Olmayı Hedefliyor

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamayla “Project Crypto” girişimini başlattıklarını duyurdu.

Girişim, ABD sermaye piyasalarını blokzincire taşımayı ve menkul kıymet düzenlemelerini kripto çağının gereklerine göre modernize etmeyi hedefliyor.

Atkins, açıklamayı America First Policy Institute’ta yaptığı konuşma sırasında yaptı. Konuşmada, kripto varlık dağıtımlarının yeniden ABD’ye çekilmesi ve dijital varlık ticareti için net düzenleyici çerçevelerin oluşturulması planlarını detaylandırdı.

JUST IN: 🇺🇸 SEC launches 'Project Crypto' to help make America the “crypto capital of the world.” pic.twitter.com/if6lHudlTt — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 31, 2025

Girişim, Beyaz Saray tarafından yayımlanan 166 sayfalık “Dijital Finansal Teknolojilerde Amerikan Liderliğini Güçlendirmek” başlıklı raporun ardından geldi. Rapor, kripto paraları demiryolları ve internet gibi “yeni nesil teknolojiler” kategorisine alarak stratejik bir konuma yerleştiriyor.

Aynı zamanda Biden yönetiminin mevcut düzenleyici yaklaşımı, raporda “kripto işletmeleri için düşmanca bir ortam” oluşturmakla eleştiriliyor. Belgede, fintech şirketlerini yurtdışına iten politikaların tersine çevrilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Project Crypto, Kripto Şirketlerini ABD’ye Çekmek İçin Net Kurallar Sunmayı Hedefliyor

SEC’nin başlattığı Project Crypto girişimi, kripto varlıkların dağıtımı, saklanması ve alım-satımına dair net düzenlemelerin oluşturulmasını amaçlıyor. Bu çerçevede kamuoyu görüşleriyle şekillenecek kurallar belirlenmesi planlanıyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, uzun süredir kripto sektörü üzerinde belirsizlik yaratan Howey testi konusunda da adım atacaklarını belirtti. Testin yarattığı belirsizlik nedeniyle girişimcilerin tüm kripto varlıkları otomatik olarak menkul kıymet sayarak hareket ettiğini, bunun ise sektörün gelişimini engellediğini vurguladı.

Atkins, yeni düzenlemelerin dijital varlıkları ekonomik gerçekliklere göre sınıflandırabileceğini söyledi. Bu kapsamda varlıkların dijital koleksiyon ürünleri, dijital emtialar veya stablecoin olarak değerlendirilebilmesi için açık rehberler sunulacak.

Bir varlığın “menkul kıymet” olarak sınıflandırılmasının olumsuz bir anlam taşımaması gerektiğini belirten Atkins, pek çok ihraççının yatırımcı korumaları ve ürün tasarımı konusunda menkul kıymet yasalarının sunduğu esnekliği tercih ettiğini ifade etti.

Project Crypto, ilk coin arzları (ICO), airdrop’lar ve ağ ödülleri gibi dağıtımlar için özel açıklama standartları, muafiyetler ve güvenli liman kuralları da içerecek. Atkins’in açıklamasına göre, bu adımlar sayesinde şirketler yasal karmaşadan kaçmak adına Amerikalı yatırımcıları dışlamayacak.

Ayrıca Wall Street firmaları ve Silikon Vadisi’nden “unicorn” şirketlerin tokenlaştırılmış hisse senetleri, tahviller ve ortaklık paylarını ABD içinde dağıtabilmek için SEC’e başvurduğu açıklandı.

Atkins, bu taleplerin daha önce yalnızca yurtdışında karşılandığını, ancak artık birçok firmanın tokenizasyon için “SEC kapısında sıraya girdiğini” söyledi.

SEC’den “Süper Uygulama” Hamlesi: Tüm Kripto Hizmetleri Tek Lisans Altında Toplanıyor

SEC, “süper-app” yaklaşımıyla aracı kurumlara tek bir lisansla geniş kapsamlı hizmet sunma imkânı tanımaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, menkul kıymet aracılık şirketleri hem menkul kıymet niteliği taşıyan kripto varlıklar hem de menkul kıymet kapsamına girmeyen kripto varlıklar için alım-satım, staking ve lending gibi hizmetleri aynı platform üzerinden sunabilecek.

SEC Başkanı Paul Atkins’in talimatıyla, menkul kıymet niteliğindeki ve niteliğinde olmayan kripto varlıkların aynı platformda yan yana işlem görebilmesine olanak tanıyan yeni bir çerçeve hazırlanıyor. Komisyon ayrıca, yatırım sözleşmesine konu olsa da menkul kıymet sayılmayan kripto varlıkların, SEC’e kayıtlı olmayan platformlarda işlem görüp göremeyeceğini belirlemek için mevcut yetkisini değerlendirecek.

Bu model, eyalet düzeyinde lisanslı olup SEC’e kayıtlı olmayan kripto platformlarının belirli varlıkları listelemesine; CFTC tarafından düzenlenen platformların ise kaldıraçlı ürünler sunmasına olanak tanıyor. Böylece ek bir Kongre onayı gerekmeksizin daha fazla likidite ve esneklik sağlanmış oluyor.

Project Crypto kapsamında, kripto varlık saklama hizmetlerine dair güncellenmesi gereken eski kurallar da masaya yatırılıyor. SEC, önceki yönetimin “özel amaçlı aracı kurum” (special-purpose broker-dealer) yaklaşımı ve SAB 121 yönergesi yerine daha modern ve pratik saklama düzenlemeleri getirmeye hazırlanıyor.

🏦Vanessa A. Countryman, Secretary of the SEC, confirmed that SAB 122 has officially replaced SAB 121 in the regulatory framework.#SAB121 #CryptoAccounting #USSEChttps://t.co/feyCzuakYH — Cryptonews.com (@cryptonews) January 24, 2025

SEC’den Yenilik Girişimlerine Hızlı İzin: “Innovation Exemption” ile Kripto Şirketlerine Yeşil Işık

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yeni iş modellerine hızlı piyasa erişimi sağlamak amacıyla “Innovation Exemption” adlı muafiyet mekanizmasını devreye almayı değerlendiriyor.

Bu girişim, mevcut düzenlemelere tam uymayan ama menkul kıymetler yasalarının temel ilkelerini karşılayan yenilikçi projelerin hızla hayata geçirilmesine olanak tanıyacak.

🚀 SEC establishes new crypto ETF listing standards enabling approximately dozen major digital assets to gain approval by October through streamlined framework.#SEC #ETFshttps://t.co/grlJtGb5tH — Cryptonews.com (@cryptonews) July 31, 2025

SEC Başkanı Paul Atkins, ETF’ler için bugün duyurulan benzer bir düzenlemeyi referans göstererek, inovasyon odaklı projelerin katı kurallar yerine ilkelere dayalı bazı şartları karşılaması halinde faaliyete geçebileceğini açıkladı.

Planlanan koşullar arasında şunlar öne çıkıyor:

Belirli aralıklarla SEC’e raporlama,

“Whitelisting” (izinli kullanıcılar listesi) mekanizması,

ERC3643 gibi standartlara uymayan tokenize menkul kıymetler için kısıtlamalar.

Atkins, farklı iş modellerinin değerlendirilmesinde “ticari uygulanabilirliğin” esas alınacağını vurguladı.

Bu girişim, kurumsal tarafta hızla artan benimsemeyle de örtüşüyor. Deloitte’un son araştırmasına göre, Kuzey Amerikalı CFO’ların %23’ü önümüzdeki iki yıl içinde hazine işlemlerinde kripto para kullanmayı planlıyor. Bu oran, 10 milyar dolar ve üzeri gelire sahip şirketlerde %40’a kadar çıkıyor.

Araştırmaya göre, yöneticilerin en büyük endişesi %43 ile fiyat oynaklığı olurken, muhasebe karmaşıklığı ve düzenleyici belirsizlik diğer öne çıkan sorunlar arasında.

💰 Deloitte reports CFOs eye crypto treasury adoption, with governance, regulation, and workforce readiness emerging as next-phase priorities.#deloitte #treasuryhttps://t.co/boA1QnYOwm — Cryptonews.com (@cryptonews) July 31, 2025

Aynı zamanda Beyaz Saray tarafından yayınlanan raporda, ABD Hazine Bakanlığı’nın yöneteceği stratejik bir Bitcoin rezervi planlandığı belirtiliyor. Her ne kadar rezerv henüz faaliyete geçmemiş olsa da, bu adım ABD’nin dijital varlık stratejisinde önemli bir dönüm noktası olabilir.

Raporda ayrıca bireylerin kendi dijital varlıklarını saklama hakkının ve aracı kurumlar olmadan eşler arası işlem yapabilme özgürlüğünün Kongre tarafından açıkça güvence altına alınması gerektiği vurgulanıyor.