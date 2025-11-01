Claude AI’dan Bomba Kripto Tahmini: XRP, SUI ve AAVE 10 Kat Artabilir!

Yazar Ufuk Toprak Yazar Ufuk Toprak Yazar Profili paylaş Kopyalandı Ortaklık Açıklaması Ortaklık Açıklaması



Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Biz, okuyucularımızla tam şeffaflık içinde olmayı önemsiyoruz. İçeriğimizin bir kısmı ortaklık (affiliate) bağlantıları içerebilir. Bu ortaklıklardan komisyon kazanabiliriz. Ancak, bu olası gelir hiçbir zaman analizlerimizi, görüşlerimizi veya incelemelerimizi etkilemez. Editoryal içeriklerimiz, pazarlama ortaklıklarımızdan bağımsız olarak hazırlanmakta olup, puanlamalarımız yalnızca belirlediğimiz değerlendirme kriterlerine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi edinin Last updated: Kasım 1, 2025

Neden Cryptonews’e Güvenebilirsiniz? On yılı aşkın süredir kripto para dünyasını kapsamlı bir şekilde takip eden Cryptonews, güvenebileceğiniz yetkin analizler sunar. Gazetecilikte ve analizde deneyimli ekibimiz, derin piyasa bilgilerini blockchain teknolojilerinin pratik testleriyle birleştirir. Gerçeklere dayalı doğruluk ve tarafsız raporlama konusunda katı editoryal yönergeleri koruyoruz; hem köklü kripto paralar hem de yeni projeler hakkında bilgilendirici içerikler sunuyoruz. Sektördeki uzun süredir varlığımız ve kaliteli gazeteciliğe olan bağlılığımız, Cryptonews'i dijital varlıklar dünyasında güvenilir bir kaynak haline getiriyor. Cryptonews hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Anthropic tarafından geliştirilen ve sektörde “ChatGPT rakibi” olarak adlandırılan yapay zekâ modeli Claude AI, 21 sayfalık kapsamlı bir rapor yayımladı.

Raporda, XRP, SUI, AAVE ve sürpriz bir şekilde henüz listelenmemiş, gözlerden uzak bir meme coin‘in, şimdiden pozisyon alanlar için önümüzdeki yılın en büyük kripto fırsatları olacağı öngörülüyor.

İşte Claude’un analiziyle 2026’nın en çok konuşulacak 4 kripto parası:

XRP ($XRP): Claude AI Güçlü Çift Haneli Büyüme Öngörüyor

Claude’un kripto raporuna göre, Ripple’ın XRP’si ($XRP) en umut verici çıkış varlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ, token’ın yıl sonuna kadar 8 dolar seviyesine doğru ralli yapabileceğini öne sürüyor. Bu, mevcut 2,52 dolarlık fiyatından %217’lik etkileyici bir artış anlamına geliyor.

Kaynak: Claude AI

Ripple’ın yılın başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşısında kazandığı dava zaferi, piyasa iyimserliğini yeniden ateşlemiş ve XRP’yi Temmuz ayında yedi yılın en yüksek seviyesi olan 3,65 dolara taşımıştı. Varlık, son 365 günde %392’lik etkileyici bir büyüme kaydederek, Bitcoin’in %55 ve Ethereum’un %50’lik büyümesini neredeyse 7-8 kat geride bıraktı.

Ripple’ın RLUSD stablecoin lansmanı ve CEO Brad Garlinghouse’un kripto dostu ABD yönetimiyle yakın temasları, şirketin uyumluluk odaklı dijital ödeme sağlayıcısı statüsünü daha da sağlamlaştırdı.

Fiyat grafikleri, 2025’te oluşmaya başlayan boğa bayrağı (bullish flag) kurulumlarıyla teknik momentumun sürdüğüne işaret ediyor.

Eğer beklenen ETF onayları, yeni kurumsal ortaklıklar veya SEC’in sektöre netlik getirmeyi amaçlayan “Project Crypto” gibi ek katalizörler ortaya çıkarsa, 12 aylık 8 dolarlık hedef gerçekçi bir ihtimal olabilir.

Sui Network ($SUI): Claude 10 Kat Potansiyel Görüyor

Sui Network ($SUI), hız ve ölçeklenebilirlik açısından Ethereum’dan daha iyi performans gösterme potansiyeliyle büyük bir ilgi uyandırmaya devam ediyor.

“Ethereum katili” etiketi tartışmalı olsa da, Sui’nin en çarpıcı özelliği olağanüstü işlem hacmidir (throughput). Ethereum’un ortalama 15 TPS’ine (saniyedeki işlem) kıyasla, Sui’nin 297.000 TPS’ye kadar işlem gerçekleştirebildiği bildiriliyor.

Kaynak: Claude AI

SUI, son 24 saatte %3 artarak 2,35 dolardan işlem görüyor. Claude’un raporu, token’ın sofistike akıllı sözleşme ekosistemi, ölçeklenebilirliği ve birlikte çalışabilirliği sayesinde bu yükselişi sürdürerek önümüzdeki yıl potansiyel olarak 25 dolara ulaşabileceğini öne sürüyor ki bu, 10 katlık büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Hatta mevcut yavaş piyasa koşulları devam etse bile Sui’nin Noel’e kadar 5 dolara dokunabileceği belirtiliyor. Son bir yılda oluşan iki boğa bayrağı formasyonu ise uzun süreli yukarı yönlü potansiyelin habercisi olarak teknik göstergelerle destekleniyor.

Aave (AAVE): Ethereum’un DeFi Devi Hızla İkiye Katlanabilir

Aave ($AAVE), kullanıcıların güvenli ve verimli bir platform üzerinden borç alıp vermesine ve pasif getiri elde etmesine olanak tanıyan merkeziyetsiz finansın (DeFi) temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: Claude AI

Flash kredileri, likidite havuzları ve çoklu zincir erişimiyle tanınan Aave, DeFi alanının kilit mimarlarından biri. Claude AI, Aave’nin fiyatının mevcut 217 dolarlık seviyelerden tam 1.000 dolara kadar tırmanabileceğini öngörüyor; bu da 12 ayda 5 katlık dikkat çekici bir sıçrama demek.

Şu anda Aave’nin fiyat hareketi genişleyen bir üçgen formasyonu oluşturuyor ve 1.000 dolara giden yolda güçlü bir psikolojik destek noktası olacak olan 600 dolarlık alt hedefine gelecek yılın başlarında ulaşması bekleniyor.

Maxi Doge (MAXI): Gözden Uzak Meme Coin’de %4.900 Potansiyel!

Henüz ön satış aşamasında olmasına rağmen “bu döngünün Dogecoin’i” olarak adlandırılan Maxi Doge ($MAXI), şimdiden 3,8 milyon doların üzerinde fon topladı.

Claude’un kripto raporu, bu gözlerden uzak varlığın patlayıcı olduğuna inanıyor ve mevcut düşük sabit ön satış fiyatı olan 0,0002655 dolardan tam %4.900’e kadar getiri tahmin ediyor. Bu analiz doğru çıkarsa, Maxi Doge bir yıl içinde 0,013275 dolar değerinde olabilir.

Kaynak: Claude AI

Maxi Doge, viral mem’leri, yarışmaları ve topluluk etkileşimini kullanarak büyümeyi körükleyen ve kripto’nun yüksek riskli (degen) kültüründen beslenen bir varlık.

Ethereum üzerinde bir ERC-20 token’ı olarak inşa edilen MAXI, Dogecoin’in eski zincirine kıyasla daha hızlı ve daha ucuz işlemlerden faydalanıyor.

Toplam 150,24 milyar MAXI token‘ının %25’i, pazarlama ve ekosistem için “Maxi Fonu”na ayrılmış durumda. Staking şu anda aktif ve %79’a varan Yıllık Getiri (APY) sunuyor. Mevcut ön satış fiyatı 0,0002655 dolar olarak belirlendi.