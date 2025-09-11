XRP, Solana ve Avalanche Fiyat Tahmini – 11 Eylül

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.

Kripto piyasasının toplam değeri son 24 saatte kaydedilen %0.39’luk artışla 3.96 trilyon dolara ulaşırken, Bitcoin (BTC) %0.5, Ethereum (ETH) ise %0.6’lık bir artış kaydetti.

Bugün performansıyla dikkat çeken altcoin’lerden biri Avalanche (AVAX) oldu.

Peki AVAX, XRP ve Solana’da son durum ne?

XRP ($XRP): Ripple’ın Ortaklıkları ve ETF’ler XRP’nin Yükselmesini Sağlayabilir

Piyasadaki en büyük kripto paralardan biri olan XRP, son 24 saatte %2 ve son yedi günde %6’lık bir artış kaydetti ve şu adna 3.02 dolardan işlem görüyor.

XRP’nin önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla fiyat artışı kaydedebileceği yönünde beklentiler var.

XRP’nin yükselmesini sağlayabilecek faktörler arasında Ripple’ın son zamanlarda gerçekleştirdiği ortaklıklar yer alıyor. Ripple bu hafta İspanyol bankacılık devi BBVA ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Ayrıca şirket, SEC davasının sona ermesinden bu yana aktif bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bu durum XRP’nin yılın ilerleyen zamanlarında kayda değer fiyat artışları yaşamasını sağlayabilir.

Kaynak: TradingView

XRP’nin grafiğine bakıldığında göreceli güç endeksinin (sarı) ve MACD’in (turuncu, mavi) birkaç hafta önce dip seviyelere ulaştığı ve şimdi yükselişe geçtiği görülüyor.

Bu nedenle XRP fiyatının önümüzdeki haftalarda 3.50 dolar seviyesine geri dönme ihtimali var. Özellikle FED’in 16-17 Eylül tarihlerindeki toplantıda faizleri düşürmesi halinde kripto piyasası yükselişe geçebilir.

Ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP ETF başvurularını onaylarsa XRP fiyatı çok daha fazla yükselebilir ve yıl sonuna kadar 5 doları görebilir.

Solana ($SOL): SOL Yıl Sonunda Büyük Bir Yükseliş Yaşayabilir

Solana son 24 saatte %2.5, bir haftada %8.5 ve bir ayda %28 değer kazandı.

Ayrıca Solana şu anda kilitli toplam değer açısından en büyük ikinci katman bir ağı konumunda.

Öte yandan Solana ETF başvurularının onaylanması durumunda ağın kullanımının artabileceği tahmin ediliyor.

Bloomberg analistlerine göre Grayscale, VanEck, Canary ve Franklin gibi şirketlerin SOL ETF başvurularının onaylanma olasılığı %95.

Solana’nın fiyat grafiğine bakıldığında altcoin’in ivme yakaladığı görülüyor.

Kaynak: TradingView

Solana’nın indikatörleri tepe seviyeye yakın olduğuna işaret ediyor. RSI 60’ın üzerine çıktı ve 70’i aşmak üzere.

Bu normal şartlarda bir tehlike işareti olarak değerlendirilir. Ancak SOL ağustos ayında durağan seyretti ve FED’in faiz indirimi gerçekleştirmesi durumunda yükseliş yaşayabilir.

Solana fiyatı ay sonuna akdar 250 doları görebilir ve aralık ayının sonlarında 400 dolara doğru yükselebilir.

Avalanche ($AVAX): Avalanche ile İlgili Son Gelişmeler AVAX’ın İvme Kazanmasını Sağladı

Bugün %8’lik bir fiyat artışı kaydeden AVAX şu anda 28.95 dolardan işlem görüyor. AVAX bir haftada %17 ve bir ayda %26 değer kazandı.

AVAX performansıyla dikkat çekerken, analistler de altcoin’in 213 günlük konsolidasyon aşamasından çıktığını söyledi.

Bu arada Avalanche’ın iki AVAX hazine şirketi için 1 milyar dolar toplayacağı yönündeki haberler AVAX’ın önümüzdeki haftalarda güçlü bir fiyat artışı yaşamasını sağlayabilir.

Öte yandan şu anda onay bekleyen iki AVAX ETF’inin olduğu göz önüne alındığında, Avalanche fiyatının ilerleyen zamanlarda ciddi bir yükseliş yaşama ihtimali olduğu söylenebilir.

Kaynak: TradingView

AVAX’ın fiyat grafiğine bakıldığında boğa flamasının kırıldığı görülüyor. Ayrıca altcoin’in indikatörleri de tepe seviyelere yaklaştı.

Dolayısıyla hafta sonu hafif bir düzeltme görülebilir ancak FED’in faiz indiriminin ardından AVAX fiyatında artış gerçekleşebilir.

AVAX ekim ayının sonuna kadar 50 dolara ve ETF başvurularının onaylanması halinde de aralık ayında 100 dolara doğru yükselebilir.

Bitcoin Hyper 15 Milyon Dolardan Fazla Fon Topladı

Yukarıda bahsedilen coin’lerin iyi performans göstermesi beklense de yatırımcılar daha yeni tokenleri de değerlendirmek isteyebilirler.

Değerlendirilebilecek projeler arasında ön satış coinleri de yer alıyor. Bitcoin için Solana tabanlı bir katman 2 ağı olan Bitcoin Hyper (HYPER), ön satışında 15 milyon dolar fon topladı.

Bitcoin Hyper, Bitcoin için bir katman 2 ağı olup, düşük işlem ücretleri ve hızlı doğrulama süreleri sunuyor.

Solana’nın yüksek hızlı altyapısını entegre eden Bitcoin Hyper, Bitcoin ekosistemine ölçeklenebilirlik ve programlanabilirlik getirecek, aynı zamanda işlem ücretlerini de düşürecek.

Bitcoin Hyper, DeFi için önemli bir merkez haline gelmeyi hedefliyor.

Ayrıca Bitcoin Hyper’ın HYPER tokenin kayda değer bir talep görebileceği düşünülüyor. HYPER token sahipleri tokenlerini stake ederek pasif gelir elde etme imkanına sahip olacak.

Bitcoin Hyper’ın web sitesine gidip uyumlu bir kripto cüzdanını bağlayarak alım yapabilirsiniz.

HYPER şu anda 0.012895 dolar fiyatla satılıyor ancak ön satış boyunca fiyat artışı olacak.

Ön Satışa Katıl

